Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Rahu Nakshatra Parivartan 2026 : રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન... આ રાશિના જાતકો પર ઓગસ્ટ સુધી થશે ધનવર્ષા !

Rahu Nakshatra Parivartan 2026 : રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન... આ રાશિના જાતકો પર ઓગસ્ટ સુધી થશે ધનવર્ષા !

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 23, 2026, 03:19 PM IST|Updated: May 23, 2026, 03:19 PM IST

Rahu Nakshatra Parivartan 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુની સ્થિતિને ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. તેને અચાનક પરિવર્તન, રહસ્યમય ઘટનાઓ અને ભ્રમનો ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે રાહુ તેનું નક્ષત્ર બદલે છે, ત્યારે તેનો પ્રભાવ વિવિધ રાશિઓ પર જોવા મળે છે. આવા પરિવર્તન કેટલાક વ્યક્તિઓના જીવનમાં નવી તકો, પ્રગતિ અને મોટા પરિવર્તન લાવી શકે છે.
 

1/7

Rahu Nakshatra Parivartan 2026 : રાહુનું ગોચર જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે અચાનક થતા ફેરફારો, સફળતા અને અણધાર્યા લાભ માટે જવાબદાર ગ્રહ પરિબળ છે. દ્રિક પંચાંગ અનુસાર, રાહુએ 1 મેના રોજ શતભિષા નક્ષત્રમાં એન્ટ્રી કરી હતી, જ્યાં તે 2 ઓગસ્ટ સુધી રહેશે. આ પરિવર્તન કારકિર્દી, નાણાકીય અને સામાજિક સ્થિતિ સંબંધિત બાબતો પર ખાસ અસર કરશે. ત્યારે આ ગોચરથી કઈ 5 રાશિઓને સૌથી વધુ ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.  

2/7

તુલા રાશિ 

તુલા રાશિના વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો નવી તકો લાવશે. તમને ખાસ કરીને વિદેશી દેશો સંબંધિત પ્રયાસોમાં સફળતા પ્રાપ્ત થવાની સંભાવના છે. સંકેતો તમારા કારકિર્દી માર્ગમાં સંભવિત ફેરફારો સૂચવે છે, જે તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થવાની તૈયારીમાં છે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે અને તમને જૂના દેવામાંથી રાહત મળી શકે છે.  

3/7

સિંહ રાશિ 

સિંહ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે રાહુનું આ ગોચર તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને માન્યતા વધારવામાં મદદ કરશે. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે અને તમે કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટનો અભિન્ન ભાગ બની શકો છો. તમારી નાણાકીય સ્થિતિ પણ મજબૂત થશે. રોકાણોમાંથી નફો મેળવવાની સંભાવના છે, પરંતુ કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી જ રોકાણ કરવું સમજદારીભર્યું રહેશે.  

4/7

મિથુન રાશિ 

મિથુન રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આ સમયગાળો કારકિર્દીમાં નોંધપાત્ર વૃદ્ધિનો સંકેત આપે છે. પગારદાર વ્યાવસાયિકોને પ્રમોશન અથવા નવી નોકરીની તકો મળી શકે છે. વ્યવસાય માલિકો નવા ગ્રાહકો મેળવી શકે છે અને મોટા પ્રોજેક્ટ્સ મેળવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારી વાતચીત કુશળતા તમને સફળતા પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે.   

5/7

મેષ રાશિ 

રાહુનું આ ગોચર મેષ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓ માટે આર્થિક રીતે ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભની તકો ઊભી થશે અને લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો આખરે પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમને તમારી કારકિર્દીમાં નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી શકે છે, જે ભવિષ્યમાં પ્રમોશનનો માર્ગ મોકળો કરશે. જો કે, નિર્ણય લેતી વખતે ઉતાવળ ટાળવી અન્યથા નુકસાન થવાનું જોખમ રહેલું છે.  

6/7

કુંભ રાશિ 

કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે આ ગોચર ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે, કારણ કે રાહુ આ ચોક્કસ રાશિ સાથે ખાસ સંબંધ ધરાવે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે અને તમે તમારા કારકિર્દીમાં ઝડપી પ્રગતિનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાયના વિસ્તરણના મજબૂત સંકેતો છે અને તમને ભાગીદારીથી પણ લાભ મળી શકે છે.  

7/7

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.    

Tags:
rahu gochar 2026
shatabhisha nakshatra
Rahu Nakshatra Parivartan 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
જો પેટ્રોલ-ડીઝલ પર GST લાગુ પડે તો દૂર થઈ જશે બધી ચિંતા, 22 રૂપિયા ઘટી જશે કિંમત

જો પેટ્રોલ-ડીઝલ પર GST લાગુ પડે તો દૂર થઈ જશે બધી ચિંતા, 22 રૂપિયા ઘટી જશે કિંમત

Petrol Diesel price5 min ago
2

સત્તા માટે કાવાદાવા : છોટાઉદેપુરમાં આપના સભ્યોને કોણ ઉઠાવી લઈ ગયું?

gujarat elections21 min ago
3

દુ:ખના દિવસો પૂરા! આજથી આ 3 રાશિવાળા બંપર લાભ માટે તૈયાર થઈ જજો, અકલ્પનીય સમૃદ્ધિ

Budh Uday29 min ago
4

આવી ગઈ શાનદાર સરકારી નોકરી... મહિને ₹1,80,000 સુધીનો પગાર, જાણો કોણ કરી શકે છે અરજી

Coal India42 min ago
5

લાઈટ બિલમાંથી છુટકારો! જાણો 1.5 ટનના AC માટે કેટલા kWની સોલર પેનલ જોઈએ?

Solar Panel42 min ago