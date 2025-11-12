12 દિવસ બાદ રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન, મેષ સહિત આ રાશિના જાતકોને થશે અણધાર્યો ધનલાભ !
Rahu Nakshatra Parivartan 2025 : જ્યારે રાહુ પોતાના નક્ષત્ર શતભિષામાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે આ ગોચર સામાન્ય નથી. 23 નવેમ્બરે રાહુનું નક્ષત્ર પરિવર્તન ચોક્કસ રાશિઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે.
Rahu Nakshatra Parivartan 2025 : 23 નવેમ્બરના રોજ રાહુ ગ્રહ શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં રાહુને અશુભ અને વક્રી ગ્રહ માનવામાં આવે છે. જ્યારે રાહુ પોતાની ઉર્જા નવા નક્ષત્રમાં લઈને આવે છે, ત્યારે ભાગ્ય, કારકિર્દી અને સંબંધોમાં અણધાર્યા વળાંક જોવા મળે છે. આ વખતે રાહુનું ગોચર કેટલીક રાશિઓ માટે વરદાન સાબિત થશે, જેનાથી તેમને અચાનક લાભ, નવી ઓળખ અને જીવનમાં ઝડપી પ્રગતિની તકો મળશે.
ધન રાશિ
ધન રાશિ માટે રાહુના નક્ષત્ર પરિવર્તનથી સામાજિક સન્માન મળશે. લોકો તમારા વિચારોને ગંભીરતાથી સાંભળશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને બઢતી મળવાની શક્યતા છે, જ્યારે વ્યવસાયમાં રહેલા લોકોને નવા કરાર અથવા ભાગીદારી ખુલશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી વ્યૂહાત્મક વિચારસરણી વધુ મજબૂત બનશે.
મેષ રાશિ
રાહુના નક્ષત્રમાં પરિવર્તન મેષ રાશિ માટે કારકિર્દીની નવી તકો લાવી રહ્યું છે. અટકેલા કામ અચાનક વેગ પકડશે. જે લોકો લાંબા સમયથી કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટ અથવા પ્રમોશનની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તેમને હવે સફળતા મળી શકે છે. મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા અથવા ડિજિટલ ક્ષેત્રના લોકો માટે આ પ્રગતિનો સંકેત હશે.
કન્યા રાશિ
રાહુનું આ નક્ષત્ર પરિવર્તન કન્યા રાશિના લોકો માટે નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ શુભ રહેશે. રોકાણથી નફો, જૂના પૈસાની પ્રાપ્તિ અથવા આવકના નવા સ્ત્રોતોના નિર્માણની શક્યતાઓ છે. વ્યવસાયમાં રહેલા લોકો માટે, આ સમય નફો અને વિસ્તરણ સૂચવે છે. તમારી વાણી અસરકારક બનશે. તમે તમારા શબ્દોથી લોકોને આકર્ષિત કરી શકશો. કૌટુંબિક સંબંધોમાં પણ સંવાદિતા વધશે.
Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
