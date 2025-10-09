દીવાળી બાદ પાપી ગ્રહ આ રાશિવાળાને કરાવશે બંપર આકસ્મિક ધનલાભ! યશ-વૈભવ, સંપત્તિ વધશે
વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ રાહુ ગ્રહ શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. જેનાથી 3 રાશિના જાતકોને ધનલાભ અને પ્રગતિના યોગ બની રહ્યા છે.
વૈદિક જ્યોતિષમાં રાહુ ગ્રહને કઠોરવાણી, જુગાર, મુસાપરી, ચોરી, દુષ્ટકર્મ, ચામડીના રોગ, ધાર્મિક મુસાફરી વગેરેના કારક ગણવામાં આવે છે. રાહુ પણ સમયાંતરે રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે જેનો પ્રભાવ માનવ જીવન અને દેશ દુનિયા પર પડે છે. રાહુ નવેમ્બરમાં શતભિષા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ નક્ષત્રના સ્વામી રાહુ પોતે જ છે. આવામાં રાહુનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં પ્રવેશવું કેટલીક રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહી શકે છે. આ લોકોની આવકમાં વધારો અને કરિયરમાં પ્રગતિના યોગ છે. આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. જાણો કઈ રાશિઓ લકી રહી શકે છે.
મકર રાશિ
રાહુ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન મકર રાશિના લોકો માટે લાભકારી રહી શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમને કામ કાજમાં ખાસ સફળતા મળી શકે છે. કરિયરમાં એવી તકો મળશે જે તમને ઊંચાઈ પર લઈ જઈ શકે છે. મોટા પાયે ધનલાભ થઈ શકે છે. કંપનીમાં ઉચ્ચ પદો પર કાર્યરતલોકોને નેતૃત્વની નવી તકો મળી શકે છે. વિદેશ મુસાફરી કે વિદેશ સંબંધિત કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે.
મિથુન રાશિ
મિથુન રાશિના જાતકો માટે પણ રાહુનું પોતાના જ નક્ષત્રમાં ગોચર ચકારાત્મક પરિણામો આપી શકે છે. કારણ કે રાહુ ગ્રહ તમારી રાશિથી આવક અને લાભના સ્થાન પર ભ્રમણ કરે છે. આથી આ સમય દરમિયાન આવકમાં જબરદસ્ત વધારો થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં નવી તકો મળી શકે છે. જેનાથી પ્રમોશનના યોગ છે. વેપારમાં લાભની સંભાવના છે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત હોઈ શકે છે. રોકાણથી લાભ થઈ શકે છે. વેપારમાં નવી તકો સામે આવશે અને જૂના અટવાયેલા પ્રોજેક્ટ હવે ગતિ પકડી શકે છે.
વૃષભ રાશિ
વૃષભ રાશિના જાતકો માટે રાહુ ગ્રહનું નક્ષત્ર પરિવર્તન સકારાત્મક સાબિત થઈ શકે છે. કારણ કે રાહુ ગ્રહ તમારી રાશિથી કર્મ ભાવ પર ભ્રમણ કરે છે. તમને સમયાંતરે આકસ્મિક ધનલાભ થઈ શકે છે. કાર્યસ્થળે શાંતિ મળશેઅને ભાગ્યનો સિતારો બુલંદ થશે. આ દરમિયાન પ્રોફેશનલ જીવનમાં સ્થિરતા અને પ્રગતિ થશે. જે લોકો નવો વેપાર શરૂ કરવા માંગતા હોય તેમના માટે સમય ઉત્તમ રહેશે. કંપનીમાં ઉચા પદો પર કાર્યરત લોકોને નેતૃત્વની નવી તકો મળી શકે છે. વિદેશ મુસાફરી કે વિદેશ સંબંધિત કામોમાં સફળતા મળી શકે છે. જે લોકો આઈટી સેક્ટર, એઆઈ અને ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા હોય તો તેમને સારા લાભ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન પિતા સાથે સંબંધ સારા રહેશે.
Disclaimer:
અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
