માયાવી ગ્રહ રાહુ-કેતુની ચાલમાં પરિવર્તન, આ જાતકોને દરેક કામમાં મળશે સફળતા, ધનલાભનો પણ યોગ
Rahu Rashifal Ketu Transit 2025 : કાલે રવિવારના દિવસે રાહુ અને કેતુ બંને ગ્રહ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરવા જઈ રહ્યાં છે. કેતુ અને રાહુના નક્ષત્ર ગોચરથી કેટલાક જાતકોને લાભદાયક પરિણામ મળશે.
રાહુ અને કેતુ બંને ગ્રહોને માયાવી ગ્રહનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે. આ બંને ગ્રહ હંમેશા ઉલટી ચાલમાં ગોચર કરે છે. રાહુ ગ્રહ આ સમયે શનિની કુંભ રાશિમાં બિરાજમાન છે. તો કેતુ સિંહ રાશિમાં ગોચર કરે છે. આ બંને ગ્રહોની ચાલમાં ફેરફાર થવાથી તમામ 12 રાશિઓ પર અસર પડે છે. હિંદુ પંચાંગ અનુસાર 23 નવેમ્બર રવિવારના દિવસે રાહુ અને કેતુ પોતાની ચાલમાં ફેરફાર કરવાના છે. કેતુનું પૂર્વાફાલ્ગુની નક્ષત્રના બીજા પદમાં ગોચર રવિવારે સવારે 9.29 કલાકે થશે. રાહુનું ગોચર શતભિષા નક્ષત્રમાં 23 નવેમ્બરે સવારે થશે. તેવામાં આવો જાણીએ આ બંને ગ્રહની ચાલમાં ફેરફાર થવાથી કયા જાતકોને લાભ મળશે.
મિથુન રાશિ
રાહુ અને કેતુની ચાલમાં ફેરફાર થવાથી મિથુન રાશિના જાતકોને સારા પરિણામ મળશે. અટવાયેલા કામ શરૂ થશે. સમાજમાં પદ-પ્રતિષ્ઠા વધશે. આ દરમિયાન તમારો આત્મવિશ્વાસ ભરપૂર રહેશે અને તમે જીવ લગાવી કામ કરશો. નવી તકને હાથમાંથી જવા ન દો કારણ કે તે પગાર વધારાનું કારણ પણ બની શકે છે. હેલ્ધી રહો અને ભરપૂર માત્રામાં પાણી પીવો.
કર્ક રાશિ
કર્ક રાશિના જાતકો માટે રાહુ અને કેતુનું નક્ષત્ર ગોચર લાભદાયક સાબિત થઈ શકે છે. આ દરમિયાન તમે જમીન, ભવન કે વાહનની ખરીદી કરી શકો છો. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેવાની છે. ઘરનો ક્લેશ દૂર થશે. માતાનું સ્વાસ્થ્ય સારૂ રહેશે. તો જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે.
કુંભ રાશિ
કુંભ રાશિના જાતકો માટે રાહુ અને કેતુની ચાલમાં પરિવર્તન અનુકૂળ રહેશે. તમારે સફળતા મેળવવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે નહીં. ધાર્મિક કાર્યોમાં તમારૂ રૂચિ વધશે. તમને માન-સન્માન અને લાભ મળશે. પરિવારમાં ખુશીઓ રહેશે. કારોબારની સ્થિતિ સારી રહેવાની છે.
ડિસ્ક્લેમરઃ આ લેખમાં આપવામાં આવેલી કોઈ જાણકારીની સટીકતા કે વિશ્વસનીયતાની ગેરંટી નથી. વિવિધ માધ્યમો જેમ કે જ્યોતિષ, પંચાંગ, માન્યતાઓ કે પછી ધર્મગ્રંથોમાંથી સંગ્રગિત કરી આ જાણકારી તમારા સુધી પહોંચાડવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ્ય માત્ર સૂચના આપવાનો છે. તે સાચી અને સિદ્ધ થવાની પ્રમાણિકતા ન આપી શકીએ. એટલે કોઈ પ્રકારનો ઉપયોગ કરતા પહેલા સંબંધિત નિષ્ણાંતની સલાહ લો.
