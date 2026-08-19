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ચંદ્રગ્રહણ પર રાહુ-શનિનો સાયો 3 રાશિઓ માટે લાવશે ઉપાધિના પોટલા! માનસિક તણાવ વધશે

Written ByViral Raval
Published: Aug 19, 2026, 05:52 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 05:55 PM IST

Chandra Grahan On Raksha Bandhan: રક્ષાબંધનના દિવસે જ ચંદ્રગ્રહણ પણ થવાનું છે ત્યારે આવા સમયમાં રાહુ અને શનિ પણ કઈ રીતે નકારાત્મક અસર પાડી શકે અને કઈ રાશિઓએ આ સમય દરમિયાન સાવધાન રહેવું પડશે તે ખાસ જાણો. 
 

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28 ઓગસ્ટના રોજ રક્ષાબંધન છે અને આ દિવસે ચંદ્રગ્રહણ પણ લાગવાનું છે. આ દિવસે રાહુ ચંદ્રમાની સાથે સાથે કુંભ રાશિમાં બિરાજમાન હશે જેના લીધે ગ્રહણ યોગ પણ હશે. આ ઉપરાંત આગામી રાશિ એટલે કે મીનમાં શનિદેવ બિરાજમાન હશે. આવામાં રાહુ અને શનિ બંને ચંદ્રમા પર પ્રભાવ પાડશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ જ્યારે રાહુ ચંદ્રમા સાથે હોય છે ત્યારે વ્યક્તિની સમજવા વિચારવાની શક્તિ પ્રભાવિત થતી હોય છે. જેનાથી મનમાં એક અજીબોગરીબ ડર રહે છે અને માનસિક તણાવ વધે છે. જ્યારે ચંદ્રમાના બરાબર આગલા ભાવમાં શનિની ઉપસ્થિતિ રહે છે જેનાથી વ્યક્તિ ભાવનાત્મક રીતે ખુબ દબાણ મહેસૂસ કરે છે. આ સાથે જ કામમાં અડચણો આવે છે. હવે આ સ્થિતિમાં કોણે સાવધાન રહેવાની જરૂર છે તે ખાસ જાણો. 

સિંહ રાશિ2/5

સિંહ રાશિ

ચંદ્રગ્રહણના દિવસે શનિ રાહુથી પીડિત ચંદ્રમા સિંહ રાશિવાળાની પરેશાનીઓ વધારી શકે છે. લગ્ન જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. ભાગીદારીના કામમાં સતર્ક રહેવાની જરૂર રહેશે. સંબંધોમાં ગેરસમજ વધી શકે છે. કોઈ પણ મોટો નિર્ણય સમજી વિચારીને લેવો. મોટી નાણાકીય લેવડ દેવડને થોડા સમય માટે ટાળવી યોગ્ય રહેશે. 

કુંભ રાશિ3/5

કુંભ રાશિ

ચંદ્રગ્રહણના દિવસે રાહુ અને ચંદ્રમા કુંભ રાશિમાં હશે આવામાં માનસિક તણાવ રહી શકે છે. નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલીઓ સર્જાઈ શકે છે. તમે ભાવનાત્મક રીતે પોતાને અલગ થલગ મહેસૂસ કરી શકો છો. લવ લાઈફ, સંતાન પક્ષ અને અભ્યાસ સંલગ્ન મામલાઓમાં તમારે ખુબ સમજદારીથી કામ લેવું પડશે.   

મીન રાશિ4/5

મીન રાશિ

ચંદ્રગ્રહણના દિવસે તમારી રાશિમાં શનિ બિરાજમાન હશે. તમારી પાછલી રાશિમાં રાહુ અને ચંદ્રમાનો ગ્રહણ યોગ રહેશે. જેનાથી કાર્યક્ષેત્રે માનસિક તણાવ વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય અંગે ખાસ સાવધાની વર્તવાની જરૂર રહેશે. ઊંઘ ન આવવાની સમસ્યા થઈ શકે છે. વ્યર્થ ચિંતા સતાવી શકે છે. વધુ વિચારવાથી બચવું. 

દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય5/5

દુષ્પ્રભાવથી બચવાના ઉપાય

ગ્રહણકાળ દરમિયાન અને ત્યારબાદ ભગવાન શિવની ઉપાસના કરવી જોઈએ. ॐ नमः शिवाय मंत्र મંત્ર કે મહામૃત્યુંજય મંત્રનો જાપ તમારા માટે ફળદાયી રહેશે. મનને શાંત રાખવા માટે ॐ सोमाय नमः મંત્રજાપ કરવા જોઈએ. ગ્રહણ પૂરું થયા બાદ સફેદ વસ્તુઓનું જરૂરિયાતવાળાને દાન કરવું જોઈએ. શિવલિંગ પર કાચા દૂધમાં જળ ભેળવીને અર્પણ કરવું. જેનાથી શનિ અને રાહુના દુષ્પ્રભાવમાંથી રાહત મળે છે.

 (Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

તમામ તસવીરો- AI Images

TAGS:
Chandra Grahan
Lunar Eclipse
astrology

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