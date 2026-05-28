બે દિવસ બાદ આ 3 રાશિઓ પર મહેરબાન થશે રાહુ, 64 દિવસ સુધી ધનમાં આળોટશે આ રાશિના જાતકો !

Written ByDilip ChaudharyUpdated byDilip Chaudhary
Published: May 28, 2026, 03:27 PM IST|Updated: May 28, 2026, 03:27 PM IST

Rahu Gochar 2026 : રાહુ શતભિષા નક્ષત્રના પ્રથમ ચરણમાં ગોચર કરવા જઈ રહ્યો છે. રાહુનું નક્ષત્ર પદ પરિવર્તન આ 3 રાશિના જાતકોનું જીવન બદલી શકે છે. રાહુના આ ગોચરથી કઈ રાશિના જાતકોને ફાયદો થશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Rahu Gochar 2026 : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ, 31 મે 2026ના રોજ રાહુ શતભિષા નક્ષત્રના પ્રથમ ચરણમાં ગોચર કરશે અને 1 ઓગસ્ટ સુધી આ સ્થિતિમાં રહેશે. રાહુને અચાનક અને અણધારી ઘટનાઓનો સૂચક માનવામાં આવે છે. તેથી આ સમયગાળા દરમિયાન કેટલીક રાશિઓને નાણાકીય ક્ષેત્રે અનુકૂળ પરિણામો મળશે તેમજ લાભ થશે. 

મિથુન રાશિ 

મિથુન રાશિ માટે આ ગોચર અત્યંત શુભ રહેવાનું છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમે તમારી કારકિર્દી અને નાણાકીય ક્ષેત્રે અનુકૂળ પરિણામોની અપેક્ષા રાખી શકો છો. નસીબ તમારા પક્ષમાં રહેશે, જેનાથી તમે અગાઉ અટકેલા કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરી શકશો. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરી રહેલા વિદ્યાર્થીઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભના સંકેતો છે.   

કુંભ રાશિ 

કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે રાહુનું ગોચર અત્યંત ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને તમારા વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારી ક્ષમતાઓ અને પ્રતિભા દર્શાવવાની તકો મળશે. તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતામાં સુધારો થશે, જેનાથી તમે યોગ્ય પસંદગીઓ કરી શકશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. તમારી નાણાકીય પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ઉભરી આવશે અને બચતની તકો ઉભી થશે.   

ધન રાશિ

ધન રાશિ માટે રાહુનું ગોચર સકારાત્મક પરિણામો આપશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમને પરિવાર સંબંધિત સમસ્યાઓમાંથી રાહત મળી શકે છે. તમે આત્મવિશ્વાસમાં વધારો અનુભવશો અને તમારા પ્રયત્નોમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારા પ્રયત્નો અને બહાદુરી ફળ આપશે. નાણાકીય રીતે તમે વધુ અનુકૂળ સ્થિતિમાં જવાની શક્યતા છે.

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

રૂપાણી પરિવારના આર્શીવાદ ફળ્યા! જેને ભાજપે ચૂંટણીમાં ટિકિટ પણ નહોતી આપવી, એને આજે મે

