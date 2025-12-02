ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

શનિની રાશિમાં રાહુ-શુક્રની યુતિ, આ 3 રાશિવાળાને થશે છપ્પરફાડ ધનલાભ! નોટોમાં આળોટશો, માન-મોભો વધશે

ધન સમૃદ્ધિના દાતા શુક્ર અને ક્રુર ગ્રહ રાહુની યુતિ ખુબ ખાસ હોય છે. વર્ષ 2026માં આ યુતિ બનવા જઈ રહી છે જેના લીધે 3 રાશિના જાતકોને ફાયદો થઈ શકે છે. 

Updated:Dec 02, 2025, 12:24 PM IST

સામાન્ય રીતે રાહુને અશુભ ગ્રહ ગણવામાં આવે છે. કારણ કે તે ક્રુર ગ્રહ  કષ્ટ આપે તો જીવન તબાહ કરી નાખે છે. પરંતુ વરષ 2026માં રાહુ શુક્ર સાથે મળીને 3 રાશિના જાતકો પર બંપર ધનવર્ષા કરી શકે છે. શુક્ર ગ્રહ વર્ષ 2026ની શરૂઆતમાં ગોચર કરીને કુંભ રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યાં રાહુ પહેલેથી જ બિરાજમાન છે. 5 ડિસેમ્બર 2026 સુધી રાહુ કુંભમાં જ રહેશે અને ત્યારબાદ વક્રી અવસ્થામાં મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરશે. જ્યારે શુક્ર 6 ફેબ્રુઆરી 2026થી લઈને 2 માર્ચ 2026 સુધી  કુંભમાં રહેશે. આ વચ્ચે કુંભમાં શુક્ર અને રાહુની યુતિ થશે. જે 3 રાશિના જાતકો માટે ફાયો કરાવી શકે છે. 

વૃષભ રાશિ

રાહુ અને શુક્રનો સંયોગ વૃષભ રાશિના જાતકોને કરિયર અને કારોબારમાં ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. તમને કોઈ મોટી ઉપલબ્ધિ મળી શકે છે. સીનિયર્સનો સાથ મળશે. નવી નોકરી મળી શકે છે. પ્રગતિના કેટલાક એવા રસ્તા ખુલશે જે તમને ભવિષ્યમાં ખુબ લાભ કરાવી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને સારા સમાચાર મળી શકે છે. 

મિથુન રાશિ

રાહુ અને શુક્રની યુતિ મિથુન રાશિના જાતકોને ભાગ્યનો સાથ અપાવશે. દેશ-વિદેશની મુસાફરી પર જઈ શકે છે. અટકેલા કામ પાર પડશે. જીવનમાં સુખ સમૃદ્ધિ વધશે. તમે પૈસા કમાશો અને ખર્ચ પણ કરશો. કાર્યક્ષેત્રમાં વિરોધીઓ પરાસ્ત થશે. ઘરમાં ધાર્મિક કે માંગલિક કાર્યક્રમ થઈ શકે છે. 

ધનુ રાશિ

ધનુ રાશિવાળા માટે પણ રાહુ અને શુક્રની યુતિ ખુબ લાભકારી રહી શકે છે. સાહસ અને પરાક્રમ આપશે. મુશ્કેલીઓ આવશે પરંતુ તમે તેમાંથી પાર પડશો. જેનું કામ વિદેશ સાથે જોડાયેલું છે તેમને લાભ થશે. કરિયરમાં સારો ગ્રોથ થઈ શકે છે. 

Disclaimer:

Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.

