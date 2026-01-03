અચાનક છપ્પરફાડ ધનલાભ કરાવે છે રાહુ, 2026માં આ 3 રાશિનો શરૂ થશે ગોલ્ડન પીરિયડ, બંપર લાભ માટે તૈયાર રહેજો
નવા વર્ષમાં રાહુ પોતાના જ નક્ષત્ર શતભિષામાં બિરાજમાન રહેશે. આવામાં આ કેટલીક રાશિનાજાતકોને દરેક ક્ષેત્રમાં અપાર સફળતા મળી શકે છે. જાણો તે લકી રાશિઓ વિશે...
વૈદિક જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં રાહુને એક માયાવી, રહસ્યમયી, અત્યંત શક્તિશાળી ગ્રહ ગણવામાં આવ્યો છે. રાહુ ચોક્કસ સમયાંતરે રાશિ અને નક્ષત્ર પરિવર્તન કરે છે. જેનો પ્રભાવ તમામ રાશિઓ પર જોવા મળતો હોય છે. નવા વર્ષમાં રાહુ પોતાના જ નક્ષત્ર શતભિષામાં 2 ઓગસ્ટ 2026 સુધી રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર મુજબ શતભિષા રાહુનું પોતાનું નક્ષત્ર છે. આથી તેમાં ભ્રમણ કરતી વખતે રાહુની શક્તિ અનેકગણી વધી જાય છે. આ સમયગાળામાં રાહુનો પ્રભાવ વધુ ગાઢ અને નિર્ણાયક રહી શકે. આવામાં કેટલીક રાશિના જાતકોને અચાનક ધનલાભ, આકસ્મિક સફળતા, કરિયરમાં ઉછાળો અને જીવનમાં મોટા પરિવર્તન જોવા મળી શકે. જાણો કઈ રાશિઓને પ્રબળ લાભ મળવાની સંભાવના છે.
મીન રાશિ
રાહુનું શતભિષા નક્ષત્રમાં ભ્રમણ મીન રાશિના જાતકો માટે લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના બારમા ભાવમાં રાહુ અને લગ્ન ભાવમા શનિ બિરાજમાન છે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને ખુબ લાભ મળી શકે છે. રાહુ તમને નવા વર્ષમાં એક નવા પ્રકારનો અનુભવ આપી શકે છે. જે લોકો વિદેશ જવાનું વિચારતા હશે તેમને લાંબા સમયથી સફળતા નહીં મળી હોય તો નવા વર્ષમાં અચાનક તક મળી શકે છે. આઠમાં ભાવ સાથે સંબંધ હોવાના કારણે તમને અચાનક ધનલાભ કે પછી કોઈ મોટું પરિવર્તન જોવા મળી શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પાર પડી શકે છે. નોકરી, વેપાર કે સ્વતંત્ર કાર્યમાં સફળતા મળી શકે છે. કરિયરના દ્રષ્ટિકોણથી નવું વર્ષ ખુબ સારું રહી શકે છે કારણ કે આ રાશિના સ્વામી ગુરુ બૃહસ્પતિ ચોથા ભાવમાં બિરાજમાન રહેશે અને દસમા ભાવ પર દ્રષ્ટિ નાખે છે. આવામાં નવી નોકરી, પ્રમોશન ઉપરાંત બદલી મળી શકે છે. માનસિક તણાવ થઈ શકે પરંતુ આવામાં યોગ, ધ્યાન મેડિટેશન કરવું હિતાવહ છે. રાહુના શુભ પ્રભાવ માટે ॐ रां राहवे नमः મંત્રનો જાપ કરો.
મકર રાશિ
મકર રાશિના જાતકોને રાહુ ધનભાવમાં હોવાના કારણે ધનલાભ થઈ શકે છે. લાંબા સમયથી અટકેલા કામ પાર પડી શકે, પૈસા છૂટી શકે. ડૂબેલા પૈસા પરત મળી શકે. પ્રોપર્ટી અને બિઝનેસમાં મોટો લાભ થઈ શકે છે. કરિયરના ક્ષેત્રમાં ખુબ લાભ મળી શકે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ, ઈન્ટરવ્યુ, પરિણામ અને ઉચ્ચ શિક્ષણના ક્ષેત્રે ખુબ લાભ મળી શકે. વિદેશમા ભણવાનું સપનું પૂરું થઈ શકે. ગુરુના સપ્તમ ભાવમાં હોવાથી વિવાહ થઈ શકે. જીવનસાથી સાથે સારો સમય પસાર થશે. ભાગીદારીમાં કરેલો ધંધો સફળ થઈ શકે. જો કે વાણી પર નિયંત્રણ ખુબ જરૂરી કારણ કે નાની નાના વાતો પર વિવાદ થઈ શકે.
તુલા રાશિ
તુલા રાશિના જાતકો માટે રાહુનું શતભિષા નક્ષત્રમાં ભ્રમણ લાભકારી રહી શકે છે. આ રાશિના પંચમ ભાવમાં ભ્રમણ કરશે અને નવમા ભાવ, એકાદશ ભાવ અને લગ્ન ભાવ પર દ્રષ્ટિ પાડશે. આવામાં આ રાશિના જાતકોને અનેક ક્ષેત્રોમાં લાભ મળી શકે છે. બૌદ્ધિક ક્ષમતામાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે છે. નિર્ણય ક્ષમતામાં ઝડપથી વધારો થઈ શકે. કળા, મીડિયા, સાહિત્ય, શિક્ષણ, આઈટી, આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, અને ટેક્નોલોજી સાથે જોડાયેલા લોકોને અસાધારણ સફળતા મળી શકે અને નવી તકો મળી શકે. એકાદશ ભાવ પર રાહુની દ્રષ્ટિ આવક અને લાભના નવા રસ્તા ખોલવાના સંકેત આપે છે. લાંબા સમયથી ચાલતી ઈચ્છાઓ પૂરી થઈ શકે છે અને અચાનક ધનલાભની તકો ઊભી થઈ શકે. જૂના રોકાણથી લાભ થઈ શકે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
