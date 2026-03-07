કેટલા કરોડની સંપત્તિના માલિક છે રાહુલ ગાંધી, માત્ર એક વર્ષની જ કમાણી ચોંકાવી દેશે; નહીં આવે વિશ્વાસ
Rahul Gandhi Net Worth: કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીને ભારતીય સંસદમાં વિપક્ષના નેતા છે. આ પદની સાથે તેમના પર ખૂબ જ જવાબદારી પણ હોય છે. આ સાથે પગાર અને સુવિધાઓ પણ ખૂબ સારી છે. કોંગ્રેસના દિગ્ગજ નેતા રાહુલ ગાંધી એક વર્ષમાં કેટલી કમાણી કરે છે? આ પ્રશ્ન તમારા મનમાં આવ્યો હશે, પરંતુ તેનો જવાબ કોઈને પણ હેરાન કરી દેશે. ચાલો તેના વિશે વિગતવાર જાણીએ...
રાહુલ ગાંધીની કેટલી છે કુલ સંપત્તિ?
લોકસભા ચૂંટણી 2024 માટે દાખલ કરાયેલા તેમના ચૂંટણી સોગંદનામામાં રાહુલ ગાંધીએ કુલ 20.39 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જાહેર કરી છે. 2019માં આ આંકડો 15.88 કરોડ રૂપિયા હતો. આનો અર્થ એ થયો કે પાંચ વર્ષમાં તેમની સંપત્તિમાં આશરે 5 કરોડ રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
પાંચ વર્ષમાં તેમણે કેટલી કમાણી કરી?
સોગંદનામા અનુસાર, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં રાહુલ ગાંધીની કુલ આવક લગભગ 6 કરોડ રૂપિયા રહી છે. તેમની આવકનો મોટો હિસ્સો રોકાણો અને અન્ય સ્ત્રોતોમાંથી આવ્યો છે.
કેટલા રૂપિયા છે કેશ?
આટલી મોટી કુલ સંપત્તિ હોવા છતાં રાહુલ ગાંધીએ પાસે ફક્ત 55,000 રૂપિયા રોકડ હોવાનું જણાવ્યું છે. આ ઉપરાંત તેમના બે બેન્ક ખાતાઓમાં 26.25 લાખ રૂપિયા જમા છે.
25 કંપનીઓમાં 4.33 કરોડનું રોકાણ
રાહુલ ગાંધીએ 25 કંપનીઓમાં શેર ખરીદ્યા છે, જેની કુલ કિંમત 4.33 કરોડ રૂપિયા જણાવવામાં આવી છે. આ તેમના રોકાણ પોર્ટફોલિયોનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.
યંગ ઇન્ડિયનના શેર ખરીદ્યા
રાહુલ ગાંધીએ યંગ ઇન્ડિયન કંપનીના 100 રૂપિયાની કિંમતના 1,900 શેર જાહેર કર્યા છે. જેની કુલ કિંમત 1.90 લાખ રૂપિયા જણાવવામાં આવી છે.
મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ગોલ્ડ બોન્ડ
તેમણે સાત મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં 3.81 કરોડ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું છે. આ ઉપરાંત લગભગ 15 લાખ રૂપિયાના ગોલ્ડ બોન્ડ પણ તેમની પાસે છે.
વીમા અને ઘરેણાંમાં રોકાણ
સોગંદનામા અનુસાર, તેમની પાસે વીમા પોલિસીમાં 61.52 લાખ રૂપિયાની થાપણો છે. સાથે જ તેમની પાસે 4.20 લાખ રૂપિયાનું સોનું અને અન્ય દાગીના પણ છે. તેમની કુલ જંગમ સંપત્તિ 9.24 કરોડ રૂપિયા જણાવવામાં આવી છે.
11.15 કરોડની સ્થાવર સંપત્તિ
રાહુલ ગાંધીએ 11 કરોડ 15 લાખ રૂપિયાની સ્થાવર મિલકત જાહેર કરી છે. આમાં દિલ્હીના મહેરૌલીના સુલતાનપુર ગામમાં ખેતીની જમીન પણ સામેલ છે, જે તેમણે પ્રિયંકા ગાંધી સાથે ખરીદી છે.
ગુરુગ્રામમાં 9 કરોડની ઓફિસ સ્પેસ
રાહુલ ગાંધીના નામ પર ગુરુગ્રામમાં 5,538 ચોરસ ફૂટની એક ઓફિસ છે, જેની વર્તમાન બજાર કિંમત લગભગ 9 કરોડ રૂપિયા છે. આ તેમની સ્થાવર સંપત્તિનો સૌથી મોટો ભાગ છે.
નથી કોઈ ગાડીના માલિક
રાહુલ ગાંધીએ પોતાના સોગંદનામામાં જણાવ્યું છે કે, તેમના નામે કોઈ વાહન નોંધાયેલું નથી. કરોડોની સંપત્તિ હોવા છતાં તેમણે મર્યાદિત વ્યક્તિગત સંપત્તિ દર્શાવી છે, જે તેમના જાહેર કરેલા નાણાકીય પ્રોફાઇલને એક અલગ દ્રષ્ટિકોણ આપે છે.
