વરસાદનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ! દિવાળી, બેસતું વર્ષ, ભાઈબીજમાં વરસાદની નવી આગાહી આવી
Gujarat Weather Update : દિવાળીના તહેવારોમાં વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગની આગાહી. દિવાળી, બેસતું વર્ષ, ભાઈબીજ જેવા તહેવારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબકે તેવી શકયતા છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં પડી શકે છે વરસાદ...
દિવાળી, બેસતું વર્ષ, ભાઈબીજ જેવા તહેવારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબકે
વરસાદે નવરાત્રિના કેટલાક નોરતા તો બગાડ્યા છે. હવે દિવાળી પણ બગડવાની છે. આગામી દિવાળી, બેસતું વર્ષ, ભાઈબીજ જેવા તહેવારોમાં કમોસમી વરસાદ ખાબકે તેવી શકયતા સેવાઈ રહી છે. દિવાળીના તહેવારોમાં વરસાદ રંગમાં પાડશે ભંગ! હજી ગત અઠવાડિયા સુધી વરસાદ ગુજરાતમાં વરસીને સત્તાવાર રીતે વિદાય લઈ ચુક્યો છે. ત્યારે હવે ફરીથી માવઠાના સ્વરૂપે વરસીને લોકોનાં તહેવારની મજા બગાડવા આવી રહ્યો છે. નવરાત્રી પૂર્ણ થયા છતાં આ વર્ષે વરસાદ ખાબક્યો છે. જો કે, હવે માવઠું થશે તો ખેડૂતોને ખૂબ નુકસાન થશે તેમાં નવાઈ નહીં. હવામાન વિભાગે દિવાળીના તહેવારોમાં કમોસમી વરસાદથી તહેવાર ટાણે રંગમાં ભંગ પાડે તેવી શકયતા વ્યક્ત કરી છે.
ચોમાસાની વિદાય થઈ, પરંતું પોસ્ટ મોન્સુન સીઝન શરૂ થઈ
૧૬ ઓક્ટોબરથી વાતાવરણમાં પલટો આવવાની અને 'માવઠા'ની શકયતા છે. ઉત્તમ ગુજરાતમાંથી ચોમાસાની વિદાયના પગલે દિવસો ખુશનુમા હતા. પરંતુ ગુજરાતમાંથી સત્તાવાર રીતે ચોમાસાની વિદાય થઈ ચૂકી છે અને પોસ્ટ-મોનસૂન સીઝનનો પ્રારંભ હાલ રાજ્યભરમાં દિવસ દરમિયાન ગરમીનું પ્રમાણ ઓછું અને વહેલી સવારે આલ્હાદક ઠંડકનો સુખદ માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
દિવાળીએ કયા કયા જિલ્લાઓમાં આવશે વરસાદ
દિવાળીના તહેવારમાં દક્ષિણ ગુજરાતના રાજ્યોમાં માવઠું થશે. જેમાં તાપી, ડાંગ, સુરત, વલસાડ, નવસારીમાં માવઠાની અસર જોવા મળશે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્રમાં પણ કમોસમી વરસાદ ખાબકશે. જેમાં અમરેલી, ભાવનગર, ગીર-સોમનાથ અને દીવમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે.
દિવાળીના તહેવારો પર વરસાદ વિલન બનશે
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટરે દિવાળીના દિવસોમાં કમોસમી માવઠાનો માર પડે અને દિવાળીના રંગમાં ભંગ પડે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, આ દિવસોમાં દક્ષિણ ગુજરાતના તાપી, ડાંગ, સુરત, વલસાડ, નવસારીમાં માવઠાની અસર જોવા મળશે. તો અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળશે. વરસાદનો સમયગાળો 16 થી 19 ઓક્ટોબર સુધીનો છે. જેમાં છૂટો છવાયો વરસાદ આવશે.
16 થી 19 ઓક્ટોબરની આગાહી
16 ઓક્ટોબરે તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની શક્યતા છે. 17 ઓક્ટોબર ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની શક્યતા છે. 18 ઓક્ટોબર ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદની શક્યતા છે. તો 19 ઓક્ટોબર ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં વરસાદ આવી શકે છે.
