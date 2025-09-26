ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

ગુજરાતમાં 27 થી 30 સપ્ટેમ્બરની વરસાદની આગાહી ; ગરબામાં ખેલૈયાઓની મજા બગડશે

Gujarat Weather Forecast : હવેના નોરતાઓમાં ગરબામાં ખેલૈયાઓની મજા બગડશે. કારણ કે, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી આવી ગઈ છે. 
 

Updated:Sep 26, 2025, 02:43 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી 

હવામાન વિભાગના ડાયરેકટરે કહ્યું કે, નવરાત્રિમાં ખેલૈયાઓના રંગમાં ભંગ પડશે. આગામી 7 દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આગામી 27 થી 30 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે. જેમાં બનાસકાંઠા, પાટણ અને મહેસાણા સિવાય રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે. આ દિવસોમાં ગાજવીજ સાથે 30 થી 40 કિ.મી.ની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. બંગાળની ખાડીમાં વોલમાર્ક લો પ્રેશર સક્રિય થતા રાજ્યમાં વરસાદની વકી છે. આ કારણે અમદાવાદમાં આજે વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે હળવા વરસાદની શકયતા છે. 

આગામી 27 સપ્ટેમ્બરે ક્યાં ક્યાં આગાહી

નર્મદા, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી માં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી  

આગામી 28 સપ્ટેમ્બરે ક્યા ક્યા આગાહી

સુરેન્દ્રનગર, રાજકોટ, બોટાદ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી માં ભારે વરસાદ 

29 સપ્ટેમ્બરે ક્યા ક્યા આગાહી

કચ્છ, મોરબી, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જુનાગઢ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છુટાછવાયા સ્થળે ભારે વરસાદની આગાહી

30 સપ્ટેમ્બરે ક્યા ક્યા આગાહી

કચ્છ, મોરબી, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, જુનાગઢ, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ, દીવ, અમરેલી, ભાવનગર, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલીમાં છુટા છવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી

અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, આજે તારીખ 26 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 27 સપ્ટેમ્બરથી દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ શરૂ થશે. 28 થી 30 તારીખ સુધીમાં જૂનાગઢ, અમરેલી, બોટાદ, ગીર સોમનાથ, રાજકોટ, સુરેન્દ્રનગર, જામનગર, દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર સહિતના ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે. તો પાટણ, સમી, હારીજ, કલોલ, માણસા, કડી, બેચરાજી, વડનગર, સિદ્ધપુર, પાલનપુર, હિંમતનગર, પ્રાંતિજ, અરવલ્લી, પંચમહાલ, મહીસાગર, વડોદરા, બોડેલી, કરજણ, તારાપુર, સોજીત્રા, ભરૂચ, જંબુસર, વડોદરા અને ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. વીજપ્રપાતથી સાવચેત રહેવું, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ રહેશે. 

