મે મહિનાની આ તારીખો લખી રાખજો! આંધી-વંટોળની સાથે વરસાદ ભૂક્કા કાઢશે, ચોમાસા અંગે અંબાલાલની મોટી આગાહી

Ambalal Patel weather forecast: દેશમાં ફરી એકવાર કુદરતનું રૌદ્ર સ્વરૂપ જોવા મળી શકે છે. હવામાન વિભાગ (IMD) ની આગાહી મુજબ, સોમવારથી આગામી પાંચ દિવસ સુધી દેશના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદ અને જોરદાર આંધીનો પ્રકોપ જોવા મળશે. રવિવારે ઉત્તર પ્રદેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની સાથે કરા પડ્યા બાદ હવે આ સંકટ વધુ ઘેરાયું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે આગામી 5 દિવસ દરમિયાન દેશના અનેક રાજ્યોમાં વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, 3 મે થી 8 મે વચ્ચે દિલ્હી-NCR સહિત 12 થી વધુ રાજ્યોમાં તેજ પવન, વરસાદ અને કરા પડવાની શક્યતા છે.

Updated:May 04, 2026, 07:56 AM IST

ગુજરાત અને પશ્ચિમ ભારતની વાત કરવામાં આવે તો, ગુજરાતમાં ગરમીનું જોર યથાવત રહેશે, પરંતુ પવનની દિશા બદલાતા મહત્તમ તાપમાનમાં 2 ડિગ્રીનો નજીવો ઘટાડો થઈ શકે છે. સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી શકે છે. બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં આગામી 7 દિવસ સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ભારતમાં કેરળ, તેલંગાણા અને આંધ્રપ્રદેશમાં 50-70 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની સાથે વીજળીના કડાકા ભડાકા થઈ શકે છે.

અંબાલાલ પટેલે હાલ ચાલુ મે મહિનામાં આગામી 15થી 20 તારીખ સુધીમાં આંધી વંટોળ સાથે પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. સાથે જ હમણાં એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાની શક્યતા પણ અંબાલાલ પટેલે દર્શાવી છે. અંબાલાલ પટેલે તારીખ 3થી 7 અને આગામી તારીખ 8થી 12 તથા 16 મે સુધીમાં એક પછી એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવી શકે છે. જેના કારણે બે દિવસ બાદ તારીખ 5થી 7માં હવામાનમાં પલટો આવશે. દેશમાં પૂર્વ ભાગમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે અને ભારતના ઘણા ભાગોમાં 80થી 100 કિલોમીટરની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.

કલાકના 80 કિમીની ઝડપે ફૂંકાશે પવન

હવામાન ખાતાના પૂર્વાનુમાન અનુસાર, આજે એટલે કે 4થી મેના રોજ ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને દિલ્હી સહિત કુલ 19 રાજ્યોમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. આ દરમિયાન અનેક જિલ્લાઓમાં 70 થી 80 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે તોફાની પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને નદી અને ડેમના કિનારે રહેતા ખેડૂતો અને માછીમારોને અત્યંત સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.

પહાડી રાજ્યોમાં હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં ચક્રવાતી દબાણ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હરિયાણા અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં હવાના ઉપરના સ્તરમાં ચક્રવાતી દબાણ (Cyclonic Circulation) સર્જાયું છે. જેના કારણે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં 3 થી 5 મે દરમિયાન ભારે વરસાદ, હિમાચલ પ્રદેશમાં 3 થી 7 મે દરમિયાન વરસાદ અને હિમવર્ષા અને ઉત્તરાખંડમાં 3 થી 8 મે દરમિયાન ભારે વરસાદ અને બરફવર્ષાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

પૂર્વોત્તર ભારતમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ

પૂર્વીય અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં પણ હવામાનનું રૌદ્ર રૂપ જોવા મળશે. રવિવારે અરુણાચલ પ્રદેશ, આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ નોંધાયો હતો. સોમવાર અને મંગળવારે આ રાજ્યોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે. આસામ, મેઘાલય અને અરુણાચલ પ્રદેશમાં 5 થી 7 મે દરમિયાન વધુ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. પૂર્વીય ભારતમાં વરસાદની સાથે વીજળી પડવાની ઘટનાઓ બની શકે છે, તેથી લોકોને ઘરની બહાર નીકળતી વખતે સાવચેતી રાખવા અને સુરક્ષિત સ્થળે રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે.  

અંબાલાલના જણાવ્યા અનુસાર, ગુજરાતમાં પણ આંચકાનો પવન 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે. સામાન્ય રીતે ગંગા જમનાના મેદાનો તપે પછી વરસાદ થવાની શક્યતા હોય છે. પરંતુ તારીખ 11 પછી ગરમી પડી શકે અને બાદમાં આગામી તારીખ 15થી 25 સુધીમાં અરબ સાગર પણ સક્રિય થઈ શકે. જેનો માર્ગ ગુજરાત તરફ હોય તો ગુજરાતમાં વરસાદ થઈ શકે છે. વધુમાં આગામી તારીખ 7થી 12માં બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બનવાની શક્યતા રહેશે. તો તારીખ 15થી 25 મે વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં એક વાવાઝોડું બની શકે. જેનો માર્ગ મ્યાનમાર તરફ હોય તો ભારતમાં વરસાદ ઓછો થઈ શકે.   

અંબાલાલે જણાવ્યું હતું કે, માત્ર મે મહિનામાં જ નહીં, પણ આગામી જૂન મહિનાની શરૂઆતમાં પણ બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડા બનવાની શક્યતા અને એક સખ્ત વાવાઝોડું બનવાની શક્યતા અંબાલાલ પટેલે વ્યક્ત કરી છે. આગામી 25મી મેની આસપાસના દિવસોમાં ચોમાસું કેરળ કાંઠે પહોંચવાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. આજે 3જી મેથી 8મી તારીખ સુધીમાં ગુજરાતમાં પણ પ્રિ-મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા છે.

