અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિત 20 થી વધુ જિલ્લાઓમાં વરસાદની આગાહી, આગામી 48 કલાક સાચવજો

Gujarat Weather Forecast By IMD : હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ભાવનગરમાં ભરઉનાળે વરસાદી વાતાવરણ છવાયું છે. ભાવનગર શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠાની હવામાનની આગાહી આવી છે. આજે રાજ્યના કેટલાક જિલ્લામાં વરસાદનું યલો અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની હવામાનની આગાહી છે. 

Updated:Apr 07, 2026, 04:28 PM IST

આજે કયા કયા જિલ્લાઓ માટે એલર્ટ છે 

આજે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ સાથે છૂટાછવાયા વરસાદની આગાહી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે જણાવ્યું કે, આજે પોરબંદર, જૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ, દમન, દાદરા નગર હવેલીને છોડીને તમામ જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા છે. તેમજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગરમાં વરસાદની આગાહી છે.   

વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે

હવામાન વિભાગના લેટેસ્ટ અપડેટ અનુસાર, આજે આંધી તોફાન સાથે કમોસમી વરસાદ તૂટી પડશે. વીજળી પડવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. 30 થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકવાની શક્યતા છે. આ કરાણે આજે અને આવતીકાલે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના અપાઈ છે.   

એકસાથે ત્રણ સિસ્ટમ સક્રિય

હાલ વાતાવરણમાં એકસાથે 3 સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સિસ્ટમ સક્રિય છે. તો બે સાયક્લોનિક સર્કલુકેશન સિસ્ટમ સક્રિય છે. આ કારણે અમદાવાદમાં વાદળછાળું વાતાવરણ છવાયું છે. પવનની દિશા દક્ષિણ પશ્ચિમથી પશ્ચિમ દિશા તરફ નોંધાઈ છે. આગામી 48 કલાકમાં વાતાવરણમાં કોઈ મોટો બદલાવ નથી થવાનો. પરંતું આગામી સમયમાં ૨ થી ૪ ડિગ્રી તાપમાન વધશે.

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી

અંબાલાલ પટેલની આગાહી પણ કહે છે કે, હમણાં ઉતર ભારતના ભાગોમાં વાદળનો સમૂહ આવી રહ્યો છે. આ કારણે બનાસકાંઠાના ભાગમાં વાતાવરણ પલટો આવશે. 7 એપ્રિલે બપોર બાદ પ્રિ મોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. કેટલાક ભાગોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. પવનની ગતિ 40 કિમી રહેવાની શક્યતા રહેશે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પવનની ગતિ વધુ રહેશે. સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં હવામાન પલટો આવશે.

ખેડૂતોએ સાવધાન રહેવાની અંબાલાલ પટેલની સલાહ

આ સાથે જ હવામાન નિષ્ણાતે ખેડૂત ભાઈઓને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપી છે. તેઓએ કહ્યું કે, ડુંગળી પકવતા ખેડૂતોએ ધ્યાન રાખવું. મધ્ય ગુજરાતના કોઈ ભાગમાં 10 mm જેટલો વરસાદ થશે. અમદાવાદ-ગાંધીનગરમાં પણ કોઈક ભાગમાં વરસાદ થશે. કોઈ ભાગમાં અડધો ઈંચ જેટલો વરસાદ થશે. તો કેટલાક ભાગમાં વરસાદ ગાજવીજ સાથે થવાની શક્યતા છે. કરા પણ પડવાની શક્યતા છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પણ પ્રિમોન્સૂન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે.

