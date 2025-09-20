ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી : નવરાત્રિના આ નોરતાઓમાં સો ટકા વરસાદ આવશે, જિલ્લાઓને એલર્ટ

Rain Alert In Navratri : હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 25 સપ્ટેમ્બર સુધી રાજ્યમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા જાહેર કરાઈ છે. 

Updated:Sep 20, 2025, 02:12 PM IST

હવામાન વિભાગની આગાહી 

હવામાન વિભાગની રાજ્યમાં આગામી 7 દિવસ વરસાદની આગાહી આવી છે. રાજયમાં આગામી પાંચ દિવસ ભારે વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી છે. 

કયા કયા જિલ્લાઓને આગાહી

મધ્ય ગુજરાતમાં ગાજવીજ અને ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી છે. સુરત અને ભરૂચમાં આજે ભારે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતને બાદ કરતા તમામ જિલ્લામાં વરસાદની આગાહી છે. 

નવરાત્રિમાં વિલન બનશે વરસાદ 

હવામાન વિભાગે અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. અમદાવાદમાં આગામી પાંચ દિવસ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે. આ કારણે નવરાત્રિના પર્વમાં વરસાદ વિઘ્ન બનશે. 

22 તારીખે રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી છે. ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છને બાદ કરતા તમામ જિલ્લામાં આગાહી છે. અમદાવાદમાં 24 સપ્ટેમ્બર સુધી વરસાદની આગાહી છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, વલસાડ, નવસારીમાં વરસાદની આગાહી છે. વડોદરા, નડિયાદ, આણંદમાં પણ વરસાદની આગાહી છે. 

