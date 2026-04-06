ગુજરાતમાં ફરી માવઠાનું સંકટ! એક સાથે બે વરસાદી સિસ્ટમ કરશે તહેસનહેસ, આ જિલ્લામાં આંધી-તોફાન સાથે વરસાદનું એલર્ટ

Gujarat Rain Forecast: ગુજરાત સહિત દેશના વાતાવરણમાં સતત પલટો આવી રહ્યો છે. ભરઉનાળે વરસાદની માહોલ સર્જાઈ રહ્યો છે. ત્યારે ગુજરાતમાં ફરી એકવાર માવઠાનું સંકટ છે. રાજ્યમાં એકસાથે બે વરસાદી સિસ્ટમ થઈ એક્ટિવ થઈ છે. જેના કારણે આવતીકાલથી રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં વાવાઝોડા અને વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. 

Updated:Apr 06, 2026, 06:47 PM IST

ગુજરાતમાં એક પછી એક આવી રહેલા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે વાતાવરણમાં સતત પલટો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે રાજ્યના ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદનું સંકટ તોળાઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગાહી કરવામાં આવી છે કે, આજથી 12 તારીખ સુધી વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય રહેશે. આ કારણે આવતીકાલથી કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. સાથે વાવાઝોડા અને વીડળીના કડાકા ભડાકા સાથે અનેક જિલ્લામાં વરસાદ વરસી શકે છે.

વિભાગના ડાયરેક્ટર એ. કે.  દાસે જણાવ્યું કે, આજથી એટલે કે 6 એપ્રિલથી 12 એપ્રિલ દરમિયાન વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સિસ્ટમ એક્ટિવ થઈ છે. જેના કારણે 6 થી 12 એપ્રિલ સુધી વાતાવરણ શુષ્ક રહેશે. સાથે જ મંગળવારથી કમોસમી વરસાદની આગાહી પણ વ્યક્તિ કરવામાં આવી છે. આ કારણે આવતીકાલે ગુજરાતમાં કેટલાક જિલ્લાઓમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. વરસાદની સાથે વીજળી પડવાની શક્યતાઓ પણ છે. આંધી-તોફાન સાથે વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની આગાહી છે. ગુજરાતમાં છૂટાછવાયા હળવાથી માધ્યમ વરસાદ આવશે. 

હવામાન વિભાગ દ્વારા કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરેન્દ્રનગર, મોરબી, રાજકોટ, જામનગર, દ્વારકામાં આંધી-તોફાન અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાથે જ હવામાન વિભાગે આગામી 2 દિવસ માટે માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા પણ સૂચના આપી છે. આ દિવસોમાં પવન 40 કિલોમીટરની ઝડપે ફૂંકાશે. અત્યારે બે સિસ્ટમ સક્રિય છે. જેના કારણે કમોસમી વરસાદની આગાહી છે. હાલ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સિસ્ટમ સક્રિય થયું છે.

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલની આગાહી કહે છે કે, આગામી 7 -8 એપ્રિલ દરમિયાન ફરી ગુજરાતના વાતાવરણમાં પલટો આવશે. 7 -8 એપ્રિલના રોજ ઉતર ગુજરાતના ભાગોમાં બનાસકાંઠા, હિંમતનગર, પંચમહાલના ભાગોમાં વાતાવરણમાં પલટો આવશે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા, છોટાઉદેપુરમાં પલટો આવશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો, પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પલટો આવશે. ભારે પવન ગતિ સાથે વરસાદ આવશે. મધ્ય ગુજરાતમાં માણસા, વિરમગામ, સાણંદના ભાગોમાં પણ વરસાદ થશે.  

અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, કમોસમી માવઠા બાદ ગરમીનો રાઉન્ડ આવશે. આગામી 15 એપ્રિલથી ગરમી વધવાની શરૂઆત થઈ જશે. જો કે, 16 એપ્રિલના રોજ ફરી પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવશે, જેનાથી ગરમીની અસર ફરી ઓછી થશે. 20 એપ્રિલ આસપાસ ગરમી સાથે પ્રિમોન્સુન એક્ટિવિટીનો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. 26 એપ્રિલ કાળઝાળ ગરમી પડશે. 

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે તારીખ સાથે મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, આગામી દિવસોમાં ગુજરાતના વાતાવરણમાં મોટી ઉથલપાથલ થવાની છે. 11-20 મેના રોજ આંધી-વંટોળ સાથે વરસાદ થશે. 24 મે થી 24 જૂન સુધીમાં વરસાદ થશે. 17 મેના રોજ અરબ સાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. 20 એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં વાવાઝોડું બનશે. 8 જુનના રોજ દરિયામાં પવનો બદલાશે. 

Gujarat Rain forecastmavtha in agahiunseasonal rain alertકમોસમી વરસાદગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી

