ડબલ ઋતુ વચ્ચે આભ આફત વરસાવશે! આ રાજ્યોમાં વરસાદ અને વાવાઝોડાની આગાહી; હવામાન વિભાગનું એલર્ટ
Gujarat Weather: વસંત ઋતુના આગમન સાથે ગુજરાત સહિત દેશના ઘણા ભાગોમાં ગરમીની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગે એક મોટી ચેતવણી જાહેર કરી છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, 22 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 12 રાજ્યોમાં હવામાન બગડવાની સંભાવના છે. પર્વતોમાં હિમવર્ષા અને મેદાની વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી છે. જ્યારે આગામી 48 થી 72 કલાકમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. તેવી રીતે ગુજરાતમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. સવારે અને સાંજે ઠંડીનો અહેસાસ થઈ રહ્યો છે, જ્યારે બપોરે કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે.
ગુજરાતમાં ફરી હવામાન બગાડવાની તૈયારીમાં છે. ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વાદળછાયું અને વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. વસંત ઋતુના આગમન સાથે તાપમાનમાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. ભારત હવામાન વિભાગ મુજબ, આવતીકાલે 22 ફેબ્રુઆરીના રોજ વધુ એક મજબૂત પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની ધારણા છે. એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ હવે ઉત્તર-પશ્ચિમ બિહારથી દક્ષિણ-પશ્ચિમ મધ્યપ્રદેશ સુધી વિસ્તરી રહ્યું છે, જે પૂર્વી ઉત્તર પ્રદેશમાંથી પસાર થઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે કે, 22 થી 24 ફેબ્રુઆરી દરમિયાન 12 રાજ્યોમાં હવામાન બગડવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 48થી 72 કલાકમાં ભારે વરસાદ, વાવાઝોડા અને વીજળી પડવાની શક્યતા છે. ખાસ કરીને હિમાચલ, ઉત્તરાખંડ, જમ્મુ અને કાશ્મીર, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, તમિલનાડુ અને તેલંગાણા માટે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. પવનની ગતિ 55 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે, જે પાકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
ગુજરાતમાં થોડા દિવસો સુધી વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની શક્યતા છે. 22 ફેબ્રુઆરી આસપાસ હળવો પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની શક્યતા દર્શાવવામાં આવી છે, જેના કારણે ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હવામાન પલટાઈ શકે છે. સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને પંચમહાલ જેવા વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ છવાઈ શકે છે. કચ્છ વિસ્તારમાં પણ આ બદલાવની અસર જોવા મળી શકે છે. પવનનું જોર બે દિવસ સુધી યથાવત રહેવાની શક્યતા છે. 27 ફેબ્રુઆરીથી 3 માર્ચ દરમિયાન વધુ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ સક્રિય થવાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તેની અસર રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં અનુભવાઈ શકે છે. 15 માર્ચ બાદ પણ હવામાનમાં ફરી એકવાર બદલાવ જોવા મળી શકે છે.
રાજસ્થાનમાં ઉનાળો વહેલો આવી ગયો છે. બાડમેર અને ફલોદીમાં પારો 33°C ની નજીક પહોંચી ગયો છે. કાશ્મીરના શ્રીનગરમાં કુદરતનો એક વિચિત્ર ચમત્કાર જોવા મળી રહ્યો છે. અહીં તાપમાન 21°C સુધી પહોંચી ગયું છે, જે ફેબ્રુઆરીમાં સામાન્ય કરતાં 10 ડિગ્રી વધારે છે, જે છેલ્લા ઘણા વર્ષોના રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો છે. બિહારના પટણા અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં સવારે ધુમ્મસ છવાઈ જશે, પરંતુ બપોર સુધીમાં તાપમાન 29°C સુધી પહોંચવાની ધારણા છે.
બંગાળની ખાડીમાંથી આવતા ભેજને કારણે દક્ષિણ રાજ્યો ભારે વરસાદ માટે એલર્ટ પર છે. તમિલનાડુ અને કેરળમાં, ચક્રવાતી પવનોને કારણે કન્યાકુમારી અને તિરુનેલવેલી સહિત 60 જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. ચેન્નાઈમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને વાવાઝોડાનો અનુભવ થઈ શકે છે.
