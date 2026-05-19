/15 રાજ્યોમાં વરસાદ-વાવાઝોડાનું ભયાનક એલર્ટ, 16માં લૂની ચેતવણી; ગુજરાતમાં કેવું રહેશે હવામાન?

weather updates: દેશભરમાં જ્યાં એકતરફ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ ચોમાસાના આગમનને કારણે વરસાદનો દોર પણ શરૂ થઈ ગયો છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું આંદામાન સાગરમાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે અને 26 મે સુધીમાં તે કેરળ પહોંચી જશે. તેની અસરને કારણે દક્ષિણ અને પૂર્વોત્તર ભારતમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે, જ્યારે ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના 10 રાજ્યો ભીષણ ગરમીની ઝપેટમાં છે.
weather updates: ભારતીય હવામાન વિભાગ (IMD) અનુસાર, દેશના ઘણા શહેરોનું તાપમાન 45°C કે તેથી વધુ નોંધાયું છે. 24 મે સુધી ઉત્તર અને મધ્ય ભારતના તમામ રાજ્યોમાં હીટવેવ (લૂ) ચાલશે અને રાત્રિના સમયે પણ અસહ્ય ગરમી રહેશે. વિતેલા દિવસે ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન, મધ્ય પ્રદેશ, પંજાબ, હરિયાણા અને મહારાષ્ટ્રમાં પારો 46°Cને પાર કરી ગયો હતો. પંજાબના ભટિંડામાં 47°C, મહારાષ્ટ્રના વર્ધામાં 46.5°C, હરિયાણાના સિરસામાં 46.2°C અને રાજસ્થાનના ચિત્તોડગઢ-પિલાનીમાં 46.2°C તાપમાન નોંધાયું હતું. દેશનું સૌથી ગરમ શહેર ઉત્તર પ્રદેશનું બાંદા રહ્યું, જ્યાં તાપમાન 47.6°C સુધી પહોંચી ગયું હતું.
IMD અનુસાર, હાલ દેશમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ (પશ્ચિમી વિક્ષોભ) સક્રિય છે. ઉત્તર-પૂર્વીય ઉત્તર પ્રદેશ અને તેને અડીને આવેલા બિહાર, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, પશ્ચિમ મધ્ય પ્રદેશથી લઈને લક્ષદ્વીપ વિસ્તાર સુધી, તેમજ દક્ષિણ તટીય આંધ્ર પ્રદેશ અને દક્ષિણ લક્ષદ્વીપ વિસ્તારને અડીને આવેલા દક્ષિણ-પૂર્વીય અરબી સમુદ્ર પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું આજે દક્ષિણ-પૂર્વીય અરબી સમુદ્રના વધુ કેટલાક ભાગો, કોમોરિન વિસ્તારના કેટલાક ભાગો, દક્ષિણ-પશ્ચિમ અને દક્ષિણ-પૂર્વીય બંગાળની ખાડીના વધુ કેટલાક વિસ્તારો, આંદામાન સાગરના મોટાભાગના વિસ્તારો, આંદામાન-નિકોબાર ટાપુઓ અને પૂર્વ-મધ્ય બંગાળની ખાડીના કેટલાક ભાગોમાં આગળ વધી ગયું છે.
દેશની રાજધાની દિલ્હી ભીષણ ગરમીનો સામનો કરી રહી છે. દિલ્હીમાં વિતેલા દિવસે મહત્તમ તાપમાન 43.4°C અને લઘુત્તમ તાપમાન 26.3°C નોંધાયું હતું. આગામી 2 દિવસમાં મહત્તમ તાપમાનમાં હજી 2°C અને લઘુત્તમ તાપમાનમાં 2-3°Cનો વધારો થવાની સંભાવના છે. આજથી એટલે કે 24 મે સુધી દિલ્હીમાં આકાશ ચોખ્ખું રહેશે અને કેટલાક સ્થળોએ લૂની સ્થિતિ સર્જાશે. અમુક જગ્યાએ તેજ પવન ફૂંકાઈ શકે છે, જેની ગતિ 20-30 કિમી પ્રતિ કલાક અને દિવસ દરમિયાન પવનના ઝાપટાની ગતિ 40 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે.
IMDના જણાવ્યા અનુસાર, પૂર્વોત્તર ભારતમાં અરુણાચલ પ્રદેશમાં 19 મે અને 22 થી 24 મે વચ્ચે વીજળીના કડાકા-ભડાકા અને વાવાઝોડા સાથે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. અસમ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ અને ત્રિપુરામાં 19 થી 22 મે વચ્ચે વરસાદ પડી શકે છે. આ રાજ્યોમાં 24 મે સુધી કેટલીક જગ્યાએ ભારે વરસાદની પણ આશંકા છે.
IMD અનુસાર, દક્ષિણ ભારતમાં તટીય આંધ્ર પ્રદેશ, યનમ, રાયલસીમા, કેરળ, માહે, લક્ષદ્વીપ, તટીય કર્ણાટક, આંતરિક કર્ણાટક, તેલંગાણા, ઉત્તરી આંતરિક કર્ણાટક, તમિલનાડુ, પુડુચેરી, કરાઈકલ અને દક્ષિણી આંતરિક કર્ણાટકમાં વરસાદનો દોર ચાલુ રહેશે. આ રાજ્યોમાં 24 મે સુધી અલગ-અલગ તારીખોએ જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે. આ દરમિયાન 30 થી 50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે અને કેટલીક જગ્યાએ કરા પણ પડી શકે છે.
પૂર્વ ભારતમાં ભારે વરસાદની ચેતવણી હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, પૂર્વ ભારતમાં 19 થી 24 મે વચ્ચે આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓ, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ, સિક્કિમ, ગંગાના મેદાની વિસ્તારો ધરાવતા પશ્ચિમ બંગાળ, બિહાર, ઓડિશા અને ઝારખંડમાં હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. ગાજવીજ સાથે તેજ પવન ફૂંકાવાની શક્યતા છે, જેની ઝડપ 50-60 કિમી પ્રતિ કલાક અને ઝાપટાની ઝડપ 70 કિમી પ્રતિ કલાક સુધી હોઈ શકે છે. આ જ અઠવાડિયે આંદામાન-નિકોબાર, ઉપ-હિમાલયી પશ્ચિમ બંગાળ અને સિક્કિમમાં 21-24 મે દરમિયાન ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
IMD અનુસાર, જમ્મુ-કાશ્મીર, ઉત્તરાખંડ અને હિમાચલ પ્રદેશમાં 20 થી 22 મે વચ્ચે વરસાદ પડી શકે છે અને ગાજવીજ સાથે તેજ પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાક) ફૂંકાવાની સંભાવના છે. પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ, દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 19 થી 24 મે વચ્ચે સપાટી પર તેજ પવન (20-30 કિમીની ગતિથી લઈને 40 કિમી પ્રતિ કલાકના ઝાપટા) ફૂંકાવાની શક્યતા છે. મધ્ય ભારતમાં મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ, છત્તીસગઢ અને પશ્ચિમ ભારતમાં મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, કોંકણ અને ગોવામાં હળવો વરસાદ તેમજ ગાજવીજ સાથે તેજ પવન (40-50 કિમી પ્રતિ કલાક) ફૂંકાઈ શકે છે.
રાજસ્થાન, પંજાબ, હરિયાણા, ચંદીગઢ અને દિલ્હીમાં 19 થી 24 મે વચ્ચે કેટલાક વિસ્તારોમાં લૂ ચાલવાની સંભાવના છે. આ ઉપરાંત જમ્મુ-કાશ્મીર, લદ્દાખ, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર, મધ્ય પ્રદેશ, વિદર્ભ, છત્તીસગઢ, તટીય આંધ્ર પ્રદેશ, યનમ, બિહાર, મરાઠવાડા, તેલંગાણા, પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશ, પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશ, પશ્ચિમ રાજસ્થાન, પૂર્વ રાજસ્થાન, ઓડિશા અને ગુજરાતમાં લૂથી લઈને ભીષણ લૂ (હીટવેવથી સિવિયર હીટવેવ) ની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે. જુદા-જુદા વિસ્તારોમાં રાત્રિના સમયે પણ ગરમી અને અસહ્ય ઉકળાટ રહેવાની પ્રબળ શક્યતા છે.