/નવરાત્રિના પ્રારંભથી લઈને દશેરા સુધી મેઘરાજા બોલાવશે ધબધબાટી! ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં અતિભારે વરસાદની શક્યતા

Gujarat Weather Forecast: રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. અરબી સમુદ્રમાં સક્રિય થયેલી લો પ્રેશર સિસ્ટમ અને પોઝિટિવ ઇન્ડિયન ઓશન ડાયપોલની અસર હેઠળ સમગ્ર રાજ્યમાં હળવાથી ભારે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. અમદાવાદ, ગાંધીનગર અને વડોદરા સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં સવારથી જ મેઘરાજાએ પધરામણી કરી છે. સતત વરસાદના કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની અને ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાઈ છે. રાજ્યમાં હજુ પણ સામાન્ય કરતાં 8 ટકા વરસાદની ઘટ છે, ત્યારે આ નવું વરસાદી રાઉન્ડ ઉભા કૃષિ પાક માટે ખૂબ જ સાનુકૂળ સાબિત થશે.