કડકડતી ઠંડી વચ્ચે વરસાદની આગાહી : આગામી 24 કલાકમાં પલટાશે વાતાવરણ

Weather Update News : ડિસેમ્બર મહિનો પૂર્ણ થવામાં હવે આંગળીના વેઢે ગણી શકાય તેટલા દિવસો જ બાકી રહ્યાં છે, છતાં ગુજરાતમાં નલિયા સિવાય કોઇ એવું શહેર નથી કે જ્યાં ઠંડીનો પારો 10 ડિગ્રીથી નીચે ગગડ્યો હોય. સ્વેટર કે જેકેટ પહેરવા મજબૂર કરી દે અને ધ્રુજારી લાવી દે તેવી ઠંડી ક્યાં ખોવાઇ ગઇ? ડિસેમ્બરમાં પણ ગરમી લાગી રહી છે. આખરે કડકડતી ઠંડી કેમ પડી નથી રહી. જાણીએ તેનું કારણ.  

Updated:Dec 22, 2025, 09:39 AM IST

વરસાદ, ધુમ્મસ અને હિમવર્ષા વિશે IMD એ શું કહ્યું

હવામાન વિભાગે આગામી 24 થી 48 કલાક દરમિયાન ઉત્તર ભારતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા, વરસાદ અને ધુમ્મસની આગાહી કરી છે. તેનાથી ઠંડીમાં તાત્કાલિક રાહત મળવાની શક્યતા નથી. હિમાચલ પ્રદેશમાં ભારે ઠંડી પડી રહી છે. લાહૌલ-સ્પિતિ અને ચંબા જિલ્લાના ઊંચાઈવાળા વિસ્તારોમાં હિમવર્ષા થઈ છે. શિંકુ લા, રોહતાંગ પાસ અને પાંગી ખીણના કેટલાક ભાગોમાં પણ હિમવર્ષા નોંધાઈ છે. અટલ ટનલ નજીક પણ હિમવર્ષા થઈ છે.

આ કારણે નથી પડી રહી ઠંડી 

અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહે છે કે, ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં પશ્ચિમ ન આવવાના કારણે ઠંડી પડી રહી નથી. પરંતું આવું લાંબો સમય નહિ રહે. કારણ કે, ગુજરાતમાં ફરીથી હાડ થીજવતી ઠંડી પડી રહી છે. તારીખ 22, 23, 24 ડિસમેબરમાં આકરી ઠંડી પડવાની શક્યતા રહેશે. આ તારીખોમાં રવિ પાક માટે ઠડી સારી રહેશે તેવું કહી શકાય. અંબાલાલ પટેલે ડિસેમ્બરમાં માવઠાની આગાહી કરાઈ છે. તેમણે કહ્યું કે, 21 ડિસેમ્બરના રોજ રાજ્યના અનેક ભાગોમાં વાદળો આવવાની શક્યતા છે. વાદળો અવાના કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વરસાદી છાંટા પડી શકે છે. 

જાન્યુઆરીમાં ઠંડી પડવાની આશા 

તેમણે કહ્યું કે, દેશના ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં તારીખ 21 અને 22 ડિસેમ્બરના રોજ માધ્યમ કક્ષાના પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે, જેના કારણે રાજ્યમાં ઠંડીનો ચમકારો દેખાશે. જાન્યુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવવાના કારણે વધુ ઠંડી અનુભવાશે. રાતનું તાપમાન ઠડું રહેશે. નવી આગાહી કહે છે કે, જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી માસમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવતા રહેશે. ઉત્તરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવવાની શક્યતા રહેશે. કેટલીક જગ્યા કરા પડવાની શક્યતાઓ રહેશે. ફેબ્રુઆરી માર્ચ એપ્રિલમાં ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં કરા પડવાની શક્યતા રહેશે. 

