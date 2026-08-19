/રાજ્યમાં ક્યારથી પડશે વરસાદ? જાણો અંબાલાલ અને હવામાન વિભાગની લેટેસ્ટ આગાહી

રાજ્યમાં કેટલીક જગ્યાએ ખુબ સારો વરસાદ પડ્યો છે, પરંતુ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં હજુ વરસાદની ઘટ છે. ખેડૂતો વરસાદની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. તેવામાં રાજ્યમાં આગામી દિવસોમાં કેવું હવામાન રહેશે તેની આગાહી હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે કરી છે.
રાજ્યના હવામાન નિષ્ણાંત અંહાલાલ પટેલે આગામી દિવસોમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આજથી વરસાદી ઝાપટા પડવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. મઘા નક્ષત્ર હોવા છતાં ધાર્યો વરસાદ નથી થઈ રહ્યો.
અંબાલાલ પટેલે કહ્યું કે, ઉપલા લેવલના પવનો સીધા જ અરબ સાગર થઈને બંગાળના ઉપસાગરમાં થઈને ચીન તરફ જઈ રહ્યા છે. આ પવનો બંધ થાય તો બંગાળનો ઉપસાગર સક્રિય થઈ શકે. મહિનાના અંતમાં વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થશે. જેનાથી વરસાદ આવશે. આ સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમાં 22-23-24 વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે અલ નીનોની અસર અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે કહ્યું કે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર મહિનામાં અલ નીનોની અસરને કારણે વરસાદની અસમાનતા જોવા મળી શકે છે. એટલે કે કોઈ જગ્યાએ વધુ તો ક્યાંક ઓછો વરસાદ પડી શકે છે.
રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલ ડિપ્રેશન, મોન્સૂન ટ્રફ, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ સક્રિય થયું છે. જેના કારણે સામાન્ય વરસાદ આવી શકે છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી વરસાદે વિરામ લીધો છે. જેના કારણે સામાન્ય કરતા બે ટકા વરસાદની ઘટ છે. જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર કચ્છમાં 26 ટકા વરસાદની ઘટ છે.