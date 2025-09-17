ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય વચ્ચે આ જિલ્લાઓમાં ભારે એલર્ટ જાહેર; આવી ગઈ ખતરનાક વરસાદી સિસ્ટમ
Ambalal Patel forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાયનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે, પરંતુ તે પહેલાં રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આગામી 24 કલાકમાં દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે, જેના પગલે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.
દક્ષિણ ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વલસાડ, નવસારી, તાપી, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં આજે ભારે વરસાદની શક્યતા છે. આ વિસ્તારોમાં પવન સાથે વરસાદ પડી શકે છે, જેના કારણે લોકોને સાવચેત રહેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે.
નવરાત્રિમાં વરસાદનું વિઘ્ન
આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં હળવા વરસાદની શક્યતા રહેતા, નવરાત્રિની તૈયારી કરી રહેલા ખેલૈયાઓની મજા બગડી શકે છે. હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ સુધી ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે, જે ખાસ કરીને નવરાત્રિના શરૂઆતના દિવસોમાં ગરબાના આયોજન માટે મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે.
સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં પણ વરસાદની આગાહી
દક્ષિણ ગુજરાત ઉપરાંત, સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં પણ વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના મતે, 18 અને 19 સપ્ટેમ્બરના રોજ સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને હળવા વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
ચોમાસામાં 26% વધુ વરસાદ
આ વર્ષે ગુજરાતમાં ચોમાસાની સિઝન ઘણી સારી રહી છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં સિઝનનો કુલ 26 ટકાથી વધુ વરસાદ નોંધાયો છે, જે સામાન્ય કરતાં ઘણો વધારે છે. જોકે, ચોમાસાની વિદાય પહેલાં સક્રિય થયેલા સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનના કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં હજુ પણ વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.
