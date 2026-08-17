/જન્માષ્ટમીના તહેવાર પર મેઘરાજા બગાડશે મજા! ગુજરાત પર 5-5 સિસ્ટમ સક્રિય થતા આજથી વરસાદ બોલવશે ભૂક્કા, આ જિલ્લા યલો એલર્ટ

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ થોડા દિવસનો વિરામ લીધો છે. પરંતુ હવે ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ સર્જાયો છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત પર એકસાથે પાંચ સિસ્ટમ સક્રિય થતા આજથી 23 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સાથે દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદનું યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. બીજીતરફ અંબાલાલ પટેલે આજથી ફરી વરસાદી ઝાપટા પડવાની અને જન્માષ્ટમીના તહેવારો પર વરસાદ મજા બગાડે તેવી આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા આજથી 23 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં હાલ એકસાથે 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે. જેમાં મોન્સૂન ટ્રફ, શીયર ઝોન, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને ડિપ્રેશન સહિતની સિસ્ટમનો સમાવેશ થાય છે. જેના કારણે આજથી સૌરાષ્ટ્રથી લઈ દક્ષિણ ગુજરાત સુધી વરસાદી માહોલ જોવા મળશે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, આજથી સૌરાષ્ટમાં મધ્યમ વરસાદ પડશે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, દમણ, નર્મદા, ડાંગમાં યલો અલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. જ્યારે અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે. આ વચ્ચે આજે વલસાડ, તાપી, ડાંગ, સુરત અને નવસારીમાં વરસાદ આવ્યો હતો. દક્ષિણ ગુજરાત સિવાય ક્યાંય નોંધપાત્ર વરસાદ નથી પડ્યો.
બીજીતરફ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આજથી ફરી વરસાદી ઝાપટા પડવાની આગાહી કરી છે. મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 23 થી 31 ઓગસ્ટ ભારે વરસાદની શક્યતા છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં પણ વધુ વરસાદની શક્યતા છે. જેમાં ભાવનગર, અમરેલી અને ગીરસોમનાથના કેટલાક ભાગોમાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. જ્યારે દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગરમાં હળવા વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. આ તરફ પાટણ, સમી અને હારીજ વિસ્તારમાં પણ વરસાદી ઝાપટા પડી શકે છે. મહેસાણા, અરવલ્લી અને સાબરકાંઠામાં પણ વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અંબાલાલ પટેલ વરસાદની આગાહી કરતા કહ્યુ કે, સૂર્યએ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મધા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે સારૂ ગણાય છે. રાજ્યમાં 17થી 19 ઓગસ્ટ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. જ્યારબાદ બંગાળના ઉપસાગરમાં મજબૂત સિસ્ટમ બનશે. મધ્યપ્રદેશમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. જેના કારણે નર્મદા નદીનું જળસ્તર વધવાની સાથે સરદાર સરોવર ડેમમાં પાણીની સપાટી વધી શકે છે. આ સાથે મધ્ય ગુજરાતના ભાગોમાં 23 ઓગસ્ટથી 31 ઓગસ્ટ વરસાદ પડી શકે છે.
અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, આગામી 23-31 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ આવી શકે છે. જેમાં ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. તેમજ દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગર જિલ્લામાં પણ હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે. જ્યારે મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠામાં વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી કરી છે. ત્યારબાદ આગામી 31 ઓગસ્ટે સૂર્ય પૂર્વફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ પાણી કૃષિ માટે સારૂ ગણાતું નથી. આ દરમિયાન પવનની ગતિ વધારે રહી શકે છે. અંબાલાલે જણાવ્યું કે સાતમ-આઠમના તહેવારમાં પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.