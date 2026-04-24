આગામી 3 મહિના ગુજરાત માટે ભારે; વરસાદ-વાવાઝોડું અને કાળી આંધીને લઈને અંબાલાલની આગાહી, જાણીને ચોંકી જશો!
Ambalal Patel forecast: આ વર્ષે ગુજરાતમાં ઉનાળો અને ચોમાસું બંને રમત રમાડવાના મૂડમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન ગુજરાત સહિત દેશભરના હવામાનમાં મોટા ફેરફારો જોવા મળશે. એક તરફ ભારતીય હવામાન વિભાગે આકરી ગરમી અને હીટવેવની ચેતવણી આપી છે, તો બીજી તરફ જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે કમોસમી વરસાદ અને ચક્રવાતની આગાહી કરીને સૌને ચોંકાવી દીધા છે.
કાળઝાળ ગરમી અને હીટવેવની આશંકા
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આ વર્ષે ગુજરાતના અનેક ભાગોમાં સામાન્ય કરતા વધુ દિવસો સુધી હીટવેવની સ્થિતિ રહી શકે છે. ખાસ કરીને એપ્રિલથી જૂન દરમિયાન લૂ (Loo) ફૂંકાવાની શક્યતા છે. ગુજરાતના કેટલાક ભાગો ઉપરાંત રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, હરિયાણા, ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહારમાં ભીષણ ગરમી પડશે. ગરમીની સાથે હવામાં ભેજનું ઊંચું પ્રમાણ લોકોની અકળામણમાં વધારો કરશે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: કમોસમી વરસાદ અને કરા
ગરમીની વચ્ચે જ રાજ્યમાં ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ જામશે. અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 28 એપ્રિલથી મે મહિનાની શરૂઆત સુધીમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપ (Western Disturbance) ને કારણે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં કરા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. મે મહિનામાં ગાજવીજ સાથે અચાનક વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે.
'કાળી આંધી' અને દરિયામાં વાવાઝોડાનું જોખમ
મે મહિનો ગુજરાત માટે પડકારજનક બની શકે છે. આગાહી મુજબ મે મધ્યમાં કાળી આંધી સાથે વાવાઝોડું આવવાની શક્યતા છે. 15 મે બાદ બંગાળની ખાડીમાં ભયાનક ચક્રવાત સર્જાઈ શકે છે. 23 મેની આસપાસ દરિયામાં ભારે પવન ફૂંકાશે અને ઊંચા મોજા ઉછળશે, જેના કારણે કાચા મકાનોના છાપરા ઉડી જવાની પણ ભીતિ છે.
ગુજરાતમાં ક્યારે આવશે ચોમાસું 2026
ચોમાસાને લઈને બે અલગ-અલગ અંદાજો સામે આવ્યા છે. જૂન અને ઓગસ્ટ મહિનામાં ગુજરાતમાં સારો વરસાદ રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આશા વ્યક્ત કરી છે. મે મહિનામાં પવન અને વરસાદનો 'ઉલટફેર' જોવા મળશે. ગુજરાતમાં ચોમાસું સારું રહેવાની અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. 8થી 15 જૂન વચ્ચે ગુજરાતમાં થશે ચોમાસાનું આગમન થશે. જૂન અને ઓગસ્ટમાં સારો વરસાદ રહેશે.
બીજી બાજુ આ વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ સામાન્ય કરતાં ઓછો રહેવાનો અંદાજ છે. જ્યારે, દક્ષિણ-પશ્ચિમ ચોમાસું 1 જૂનની આસપાસ કેરળના દરિયાકાંઠે પહોંચી શકે છે. ત્યારબાદ તે આગળ વધતા ભોપાલ સહિત મધ્ય ભારતમાં 15 થી 20 જૂન વચ્ચે દસ્તક દેશે.
