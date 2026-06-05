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આજથી 10 જુન સુધી ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી : આને ચોમાસું સમજવાની ભૂલ ન કરતા, જાણો શું કહ્યું હવામાન વિભાગે

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 04:19 PM IST

Gujarat Weather Alert : ગુજરાતમાં સત્તાવાર ચોમાસું હજી આવ્યું નથી. આગામી દિવસોમાં રાજ્યમાં મેઘરાજા ધડબડાટી બોલાવશે. હવામાન વિભાગે આજે 5 જુનથી 10 જુન સુધી ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી કરી છે. આજે સૌરાષ્ટ્રના કેટલાંક ભાગમાં હળવા વરસાદની આગાહી કરી છે. તો સાથે જ 40થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા વ્યક્ત કરી છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે.દાસે જણાવ્યું કે, આજે ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગમા હળવા વરસાદની આગાહી છે. આ સાથે જ પવનની ગતિ ૪૦ થી ૫૦ કિમી પ્રતિ કલાકની રહી શકે છે. ભારે ગર્જના અને વીજળીના ચમકારા પણ રહી શકે છે. દરિયાઈ વિસ્તારમાં ૨૦ થી ૨૫ કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપ રહી શકે છે. ઉત્તરી પાકિસ્તાન પાસે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ, જમ્મુ કાશ્મીર પર એક સાયકોલિનિક સર્ક્યુલેશન અને ટ્રફ પણ સક્રિય અને દક્ષિણ પૂર્વી રાજસ્થાન પાસે પણ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થયું છે. તેથી કેરળ પહોંચેલા ચોમાસાની આગામી ૨-૩ દિવસમાં આગળ વધવાની સંભાવના છે.  

5 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?1/6

5 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

5 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

6 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?2/6

6 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

6 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

7 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?3/6

7 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

7 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

8 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?4/6

8 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

8 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

9 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?5/6

9 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

9 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

10 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?6/6

10 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

10 જુનના રોજ ગુજરાતના કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે?

TAGS:
Gujarat weather update
Gujarat Rain forecast
weather forecast gujarat
IMD Gujarat monsoon
gujarat rain

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