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ગુજરાતમાં ભાદરવે મેઘમહેર: અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિત 20 જિલ્લાઓમાં વરસાદનું એલર્ટ, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 18, 2026, 08:48 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 08:48 AM IST

ગુજરાતમાં ભાદરવા મહિનામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. આજે વહેલી સવારથી જ અમદાવાદ-ગાંધીનગર, સુરત સહિત અનેક જગ્યાએ વરસાદ શરૂ થયો છે. તેવામાં જાણો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી શું છે

રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ1/4

રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ

આજે વહેલી સવારથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત સહિત ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠે દબાણના તફાવટને કારણે હવામાન વિભાગે ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. 

આજે 20 જિલ્લામાં વરસાદનું એલર્ટ2/4

આજે 20 જિલ્લામાં વરસાદનું એલર્ટ

હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે 20 જિલ્લામાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ અને દાહોદમાં 30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.   

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હવામાન વિભાગે આપેલા યલો એલર્ટની વાત કરીએ તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે. આ એલર્ટની અસર સવારથી જોવા મળી છે. અનેક જિલ્લાઓમાં સવારથી ભારે વરસાદ શરૂ થયો છે. 

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હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ઓરેન્જ એલર્ટની વાત કરીએ તો કચ્છ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આશરે 11 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે.   

TAGS:
Gujarat Rain Update

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