/ગુજરાતમાં ભાદરવે મેઘમહેર: અમદાવાદ-ગાંધીનગર સહિત 20 જિલ્લાઓમાં વરસાદનું એલર્ટ, હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી

ગુજરાતમાં ભાદરવા મહિનામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી પ્રમાણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. આજે વહેલી સવારથી જ અમદાવાદ-ગાંધીનગર, સુરત સહિત અનેક જગ્યાએ વરસાદ શરૂ થયો છે. તેવામાં જાણો હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી શું છે
આજે વહેલી સવારથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સુરત સહિત ઘણા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ગુજરાતના દરિયાકાંઠે દબાણના તફાવટને કારણે હવામાન વિભાગે ભારે પવન સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે આજે 20 જિલ્લામાં એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. બનાસકાંઠા, વાવ-થરાદ, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ અને દાહોદમાં 30થી 40 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગે આપેલા યલો એલર્ટની વાત કરીએ તો અમદાવાદ, ગાંધીનગર, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ખેડા જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ છે. આ એલર્ટની અસર સવારથી જોવા મળી છે. અનેક જિલ્લાઓમાં સવારથી ભારે વરસાદ શરૂ થયો છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી પ્રમાણે ઓરેન્જ એલર્ટની વાત કરીએ તો કચ્છ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે આશરે 11 જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ જારી કર્યું છે.