આગામી ત્રણ કલાકમાં ગુજરાતના આ વિસ્તારોમાં કડાકા સાથે તૂટી પડશે વરસાદ, નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર
Ambalal Patel ni Agahi: હવામાન વિભાગે નાવકાસ્ટ બુલેટીન જાહેર કર્યું છે. સવારે 7 વાગ્યાથી આગામી ત્રણ કલાક માટે રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. કચ્છ-બનાસકાંઠા અને પાટણમાં યેલો એલર્ટ સાથે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. જ્યારે અમદાવાદમાં વાદળછાયું વાતાવરણ રહેવાની આગાહી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે માવઠું પડવાની શક્યતા છે. વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડી શકે છે. આગામી દિવસોમાં માછીમારોને બે દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
ગુજરાતના વાતાવરણમાં પણ પલટો આવ્યો છે. કાતિલ ઠંડીમાંથી પહેલા તાપમાનમાં વધારો નોંધાયો જે બાદ હવે ગુરુવારે કેટલાક વિસ્તારોમાં વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે સામાન્ય વરસાદ પણ પડ્યો છે. હવામાન વિભાગ અને હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની લેટેસ્ટ આગાહી જોઈએ તો હવામાનમાં પલટા બાદ કાતિલ ઠંડીની પણ આગાહી કરી છે. મહેસાણામાં ગુરુવારે સાંજના સમય બાદ અચાનકથી વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળ્યો અને ઠંડી વચ્ચે અહીંયા વરસાદ પડ્યો હતો. કમોસમી વરસાદને કારણે અહીંયા લોકો હેરાન-પરેશાન થયા હતા. વરસાદને લઈને લોકો જેકેટ-સ્વેટર પહેરે કે રેઈનકોટ પહેરે તેવી સ્થિતિમાં લોકો મુકાઈ ગયા હતા. આ સાથે કચ્છના અનેક વિસ્તારમાં પણ વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદ પડ્યો હતો.
માવઠાંની અસર ગુજરાત ઉપરાંત પાડોશી રાજ્ય રાજસ્થાનમાં પણ જોવા મળશે. રાજસ્થાનના 6 જિલ્લામાં આજે માવઠાંની આગાહી કરવામાં આવી છે. હવામાન વિભાગે પણ ગુજરતામાં માવઠાંની આગાહી કરી છે. 22 જાન્યુઆરીએ કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં યલો એલર્ટ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર ડો. એ. કે. દાસના જણાવ્યા અનુસાર, યલો એલર્ટ સાથે કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં કમોસમી વરસાદની શક્યતા છે.
માવઠાની અને ઠંડીની આગાહી
ગુજરાતના વાતાવરણમાં ફરી એકવાર પલટો આવવાની શક્યતા છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસરને પગલે રાજ્યના અનેક વિસ્તારોમાં માવઠાની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણ જિલ્લાઓમાં માવઠું રહી શકે છે. આ વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા સાથે હળવો વરસાદ થઈ શકે છે. સંભવિત વરસાદને પગલે હવામાન વિભાગે યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. મહત્વનું છે કે, દરિયામાં પવનની ગતિ વધુ રહેવાની શક્યતા હોવાથી માછીમારોને આગામી બે દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે. દાસે જણાવ્યું કે, કચ્છ, બનાસકાંઠા અને પાટણમાં માવઠું રહેશે. વીજળીના કડાકા સાથે વરસાદની શક્યતા રહેતા યેલો અલર્ટ જાહેર કરાયું છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે માવઠું રહેવાની શક્યતા છે. આગામી 24 કલાક બાદ બે દિવસ ઠંડીનો જોર વધશે. એક તરફ ખેડૂતો માવઠાની આશંકાથી ચિંતિત છે, તો બીજી તરફ શહેરીજનો હવે કડકડતી ઠંડી માટે તૈયાર રહેવું પડશે કેમ કે વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પસાર થયા બાદ રાજ્યમાં લઘુત્તમ તાપમાન હજુ નીચું જશે, જેને કારણે આગામી બે દિવસ હાડ થીજવતી ઠંડીનો અનુભવ થશે.
સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં માવઠું થઈ શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે માવઠું થઈ શકે છે. ઠંડી અંગેની આગાહી કરતા તેમણે જણાવ્યું કે, 24થી 26 જાન્યુઆરી દરમિયાન કાતિલ ઠંડી સંભવ છે. લઘુતમ તાપમાન સિંગલ ડિજિટમાં પહોંચી શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે પોતાની આગાહીમાં જણાવ્યું છે કે, હાલ પશ્ચિમી વિક્ષોભ આવ્યો છે, જેના કારણે ઉત્તર ભારતમાં હિમાલયના ભાગમાં હિમ તાંડવનીસ્થિતિ સર્જાઇ શકે છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં છેક રાજસ્થાન સુધીના વિસ્તારોના હવામાનમાં મોટો પલટો આવશે.
પશ્ચિમી વિક્ષોભની અસર પાકિસ્તાનના પ્રદેશોમાં જોવા મળશે અને ત્યાંથી ધીરે ધીરે સરહદના ભાગોમાં કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના ભાગોમાં થવાની રહેશે. દેશના ઉત્તરીય પ્રદેશોમાં તો 100 મીમી જેટલો વરસાદ થવાની શક્યતા રહેશે. બંગાળ ઉપસાગરની સિસ્ટમને લીધે અને અરબ સાગરના ભેજ, આ બંને સિસ્ટમો મર્જ થતા વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સનું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન થતા તેમાં આ ભેજ ભળશે અને એન્ટિ સાયક્લોન ગુજરાતના ભાગોમાંથી દૂર હટી જતા ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવશે. તારીખ 28 સુધીમાં ઉત્તર ભારતમાં પલટો અને 24-25થી 28માં ગુજરાતના હવામાનમાં પલટો આવવાની શક્યતા સેવવામાં આવી છે. આ દિવસોમાં ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં પલટો આવશે.
Trending Photos