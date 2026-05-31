ક્રિકેટ ફેન્સ અને ખેડૂતો ચિંતામાં: અમદાવાદમાં IPL ફાઈનલ પર વરસાદનું સંકટ, 4 જૂન સુધી આખા રાજ્યમાં તોફાની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: May 31, 2026, 08:35 AM IST|Updated: May 31, 2026, 08:35 AM IST

Ambalal Patel Forecast: ક્રિકેટ રસિકો જેની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે તે ક્ષણ હવે આવી ગઈ છે, પરંતુ તેની સાથે જ એક ચિંતાજનક સમાચાર પણ સામે આવ્યા છે. અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં 31 મેના રોજ રમાનારી IPL-2026ની ભવ્ય ફાઇનલ મેચ પર વરસાદનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, ફાઇનલ મેચ દરમિયાન વરસાદ વિઘ્ન બની શકે છે. આ વર્ષે ખિતાબ જીતવા માટે બેંગલુરુ અને ગુજરાત વચ્ચે મહામુકાબલો થવાનો છે, પરંતુ કુદરતનો મૂડ આ રોમાંચ બગાડી શકે તેમ છે.
 

50થી 60 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાશે, માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યભરમાં 30 મેથી 4 જૂન સુધી તોફાની વરસાદી માહોલ રહેશે. આ દરમિયાન ઉત્તર, મધ્ય, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના અનેક વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. કેટલીક જગ્યાએ પવનની ગતિ 50થી 60 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક** સુધી પહોંચી શકે છે. દરિયામાં કરંટને જોતાં માછીમારોને આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. આ અણધાર્યા વરસાદને કારણે રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 3થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો થશે, જેનાથી લોકોને કાળઝાળ ગરમીમાંથી મોટી રાહત મળશે.  

ધરતીપુત્રોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા

એક તરફ ક્રિકેટ પ્રેમીઓ નિરાશ છે, તો બીજી તરફ ભરઉનાળે આવેલા આ માવઠાએ ખેડૂતોની ઊંઘ ઉડાવી દીધી છે. વાવાઝોડા જેવા તેજ પવન અને વરસાદને કારણે ખેતરોમાં ઊભેલા તેમજ તૈયાર થયેલા ઉનાળુ પાકને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અચાનક બદલાયેલા હવામાનથી જગતનો તાત ચિંતામાં ડૂબ્યો છે.  

IPL મેચ પર પણ વરસાદનું સંકટ

અમદાવાદમાં આવતીકાલે એટલે 31મેએ યોજાનારી IPL ફાઇનલ મેચ પર પણ વરસાદનું સંકટ મંડરાઈ રહ્યું છે. હવામાન વિભાગે અમદાવાદમાં થન્ડર એક્ટિવિટી સાથે સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે, જેના કારણે ફાઈનલ મેચ દરમિયાન વરસાદ વિઘ્નરૂપ બની શકે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આવતીકાલે સાંજે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં બેંગલુરુ અને ગુજરાત વચ્ચે IPL-2026માં ચેમ્પિયન બનવા મુકાબલો રમાશે.

આગામી દિવસોમાં ક્યાં કેવો રહેશે વરસાદ? માછીમારોને 5 દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના

વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. આ સાથે રાજ્યમાં મહત્તમ તાપમાનમાં 3થી 5 ડિગ્રી સેલ્સિયસનો ઘટાડો નોંધાઈ શકે છે, જેના કારણે લોકોને ગરમીમાંથી રાહત મળશે.  

1 જૂન: ઉત્તર ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આશંકા

મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ અને મહીસાગરમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. જ્યારે અમદાવાદ, ગાંધીનગર, પાટણ, બનાસકાંઠા, ખેડા, દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છ (સુરેન્દ્રનગર, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ, બોટાદ)માં  40-50 કિ.મીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે.   

2 જૂન: પૂર્વ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પ્રકોપ

બનાસકાંઠા, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને આણંદમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરાઈ છે. જ્યારે દક્ષિણ ગુજરાત (વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ) તેમજ અમદાવાદ, ગાંધીનગર, પાટણ, ગીર સોમનાથ, અમરેલી, ભાવનગર, બોટાદ અને કચ્છમાં મધ્યમથી હળવો વરસાદની આગાહી છે.  

3 અને 4 જૂન: સમગ્ર ગુજરાતમાં પવન સાથે વરસાદ

આ બે દિવસો દરમિયાન અમદાવાદ, ગાંધીનગર સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત, દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના વિસ્તારોમાં 40થી 50 kmphની ઝડપે પવન ફૂંકાશે અને ગાજવીજ સાથે હળવોથી મધ્યમ વરસાદ ચાલુ રહેશે.  

1997માં જે સમુદ્રે ભારતને દુષ્કાળથી બચાવ્યું હતું, 2026માં તે 'શાંત' છે: અલ નીનોના..

