જુનની આ તારીખે ગુજરાતમાં આવી જશે વરસાદ; ચોમાસાના આગમનને લઈને અંબાલાલની સચોટ આગાહી
Ambalal Patel's Big Prediction: રાજ્યમાં ગરમી અને વરસાદ અંગે અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે. આગામી દિવસોમાં આખા રાજ્યમાં અને એમાં પણ ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ગરમીનો પારો ઊંચકાશે તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તો આ તરફ 19 થી 21 એપ્રિલ દરમિયાન હવામાનમાં પલટો આવશે.
રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં વાતાવરણ બદલાશે. ક્યાંક ગાજવીજ સાથે કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. એપ્રિલના અંત અને મે મહિનાની શરૂઆતમાં કમોસમી વરસાદ પડી શકે છે. 20 એપ્રિલ બાદ આકરી ગરમી પડવાની પણ આગાહી છે. જેના કારણે ઉકળાટનો અનુભવ થશે. આગામી ત્રણ દિવસ રાજ્યમાં વાતાવરણ સૂકું રહેશે. એટલે કે ગુજરાતના લોકોએ ગરમી સહન કરવાની તૈયારી રાખવી પડશે.
મે મહિનામાં દરિયામાં વાવાઝોડું બનવાની પ્રબળ શક્યતા છે. ખાસ કરીને 8 થી 20 જૂન દરમિયાન અરબ સાગર વધુ સક્રિય થશે. જો વાવાઝોડાની સ્થિતિ સાનુકૂળ રહેશે તો ચોમાસું તેના નિર્ધારિત સમયે જ ગુજરાતમાં દસ્તક આપશે.
ત્રણ દિવસ આટલી ગરમી રહ્યા બાદ તાપમાનમાં 2 થી 3 ડિગ્રીનો વધારો થશે. 18 એપ્રિલ સુધી દરિયાકાંઠાના વિસ્તારમાં ગરમ અને ભેજવાળા પવનો ફુંકાશે. આ સાથે 19 અને 20 એપ્રિલ વરસાદની શક્યતા છે. અમરેલી, ભાવનગર, અરવલ્લી, દાહોદ, મહીસાગરમાં વરસાદની શક્યતા છે.
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, મે મહિનાના બીજા અઠવાડિયાથી જ ચોમાસાની હિલચાલ શરૂ થઈ જશે. 12 થી 20 મે વચ્ચે ચોમાસું અંદમાન ટાપુઓ પર પહોંચી શકે છે. જો અરબ સાગરમાં સર્જાનાર વાવાઝોડું ભેજ ખેંચી ન જાય, તો ગુજરાતમાં 8 થી 15 જૂન વચ્ચે ચોમાસાનો વિધિવત પ્રારંભ થઈ શકે છે.
હવામાન વિભાગે અલનીનોની અસરને કારણે સામાન્યથી ઓછો વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે, પરંતુ અંબાલાલ પટેલનું આકલન કંઈક અલગ છે. તેમના મતે માત્ર અલનીનોને આધારે ચોમાસું નબળું ગણવું વહેલું છે. ચોમાસાની ખરી ગતિવિધિ ત્યારે સમજાય જ્યારે ગંગા-જમનાના મેદાનો બરાબર તપે. હાલમાં જે ગરમી પડી રહી છે તે જોતા સાનુકૂળ સ્થિતિ બની રહી છે.
26મી એપ્રિલ પછી દેશના ઘણા ભાગોમાં પારો 46 ડિગ્રી સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે, જે ચોમાસા માટે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. આ વખતે બંગાળની ખાડી અને અરબ સાગર બંને સક્રિય થવાની શક્યતા છે. 17 મે પછી બંને સાગર સક્રિય થતા એક 'ટ્રફ' બનશે જે સારો વરસાદ લાવશે.
અંબાલાલ પટેલના અંદાજ મુજબ ગુજરાતના અલગ-અલગ ભાગોમાં 92% થી 98% સુધી વરસાદ પડી શકે છે. દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગોમાં સારો વરસાદ થશે. નવસારી અને વલસાડ સહિત મધ્ય ગુજરાતમાં પણ મેઘરાજા મન મૂકીને વરસશે. ઉત્તર ગુજરાતમાં હળવોથી મધ્યમ વરસાદ રહેવાની સંભાવના છે.
