7માં નોરતાથી ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની આગાહી! આ 4 જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ, 18 જિલ્લામાં મેઘો કરશે પાણી-પાણી!
Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં હાલ ખેલૈયાઓ મન મૂકીને નવરાત્રિની મોજ માણી રહ્યા છે, ત્યારે હવામાન વિભાગ તરફથી તેમના માટે માઠા સમાચાર આવ્યા છે. હવામાન વિભાગે આગામી પાંચ દિવસ રાજ્યમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જેના કારણે નવરાત્રીના બાકીના નોરતામાં ખેલૈયાઓનો ખેલ બગડે તેવી પૂરી શક્યતા છે. તમામ નાગરિકોને વરસાદની આ આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને સાવચેતી રાખવા અને તહેવારની ઉજવણીમાં વિઘ્ન ન આવે તે માટે આયોજનમાં ફેરફાર કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
આજે સાત જિલ્લામાં યલો એલર્ટ, અમદાવાદમાં પણ વરસાદનું વિઘ્ન
આજે એટલે કે 27 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાજ્યના સાત જિલ્લામાં યલો એલર્ટ સાથે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. આ જિલ્લાઓ છે, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી. વરસાદની આગાહીને પગલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે. રાજ્યના મુખ્ય શહેર અમદાવાદમાં આજે હળવો વરસાદ પડી શકે છે, પરંતુ આગામી બે દિવસ અહીં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે. આજે અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં ગાજવીજ થવાની શક્યતા પણ વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે વ્યક્ત કરી છે.
આજે દક્ષિણ ગુજરાતમાં યેલો અલર્ટ, આવતીકાલે રેડ અલર્ટ!
આજે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં યેલો અલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભરૂચ, નર્મદા, તાપી, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. આ વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડી શકે છે. સૌથી ગંભીર સ્થિતિ આવતીકાલે સર્જાઈ શકે છે. હવામાન વિભાગે આવતીકાલે રાજ્યમાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે. ખાસ કરીને સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં રેડ અલર્ટ જાહેર કરાયું છે, જે દર્શાવે છે કે આ વિસ્તારોમાં અત્યન્ત ભારે વરસાદ પડી શકે છે. રેડ એલર્ટ: સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલી માં રેડ એલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. ઓરેન્જ એલર્ટ: આ ઉપરાંત, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, ડાંગ, ભરૂચ, ભાવનગર અને અમરેલીમાં ભારે વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે.
અમદાવાદમાં આજે હળવા વરસાદની આગાહી
ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી પાંચ દિવસ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. હાલમાં ચાલી રહેલા નવરાત્રીના તહેવારમાં આ વરસાદ ખેલૈયાઓનો ખેલ બગાડશે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદનું જોર ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધુ રહેશે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવના જણાવ્યા અનુસાર, આજે અમદાવાદ સહિત રાજ્યમાં ગાજવીજ થવાની શક્યતા છે. અમદાવાદમાં આજે હળવો જ્યારે આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
સિઝનનો સરેરાશ 111 ટકા વરસાદ નોંધાયો, માછીમારોને ચેતવણી
રાજ્યમાંથી હાલ ચોમાસાની વિદાયની શરૂઆત થઈ ચૂકી છે. સિઝનમાં અત્યાર સુધી સરેરાશ 111 ટકા વરસાદ વરસી ચૂક્યો છે. જેમાં ઝોન પ્રમાણે જોઈએ તો કચ્છ ઝોનમાં: 136 ટકા, ઉત્તર ગુજરાતમાં: 119 ટકા, પૂર્વ-મધ્ય ગુજરાતમાં: 113 ટકા, સૌરાષ્ટ્રમાં: 96 ટકા અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં: 117 ટકા વરસાદ નોંધાયો છે. વરસાદની સંભાવનાને પગલે તંત્ર દ્વારા માછીમારોને ચેતવણી પણ આપવામાં આવી છે. આજે દક્ષિણ ગુજરાતના માછીમારોને અને આગામી પાંચ દિવસ દરિયો ન ખેડવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં ઓરેન્જ અલર્ટ, સ્થાનિક તંત્ર સતર્ક, નાગરિકોને સાવચેત રહેવા સૂચના
દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં યલો એલર્ટ સાથે આજે ભારે વરસાદની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રને પણ સતર્ક કરવામાં આવ્યું છે. ગાજવીજ સાથેના વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શક્યતા રહેલી છે, જેને લઈને નાગરિકોને સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે. સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ વરસાદનું જોર જોવા મળશે. અમરેલી અને ભાવનગરમાં આવતીકાલે ઓરેન્જ અલર્ટ સાથે ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.
