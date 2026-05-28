/ગુજરાતમાં 30 મેથી 2 જુન સુધી ગાજવીજ સાથે આવશે વરસાદ, હવામાન વિભાગે આપ્યું જિલ્લાઓનું લિસ્ટ

Gujarat Weather Forecast 30 May to 2 June : હજી સુધી ચોમાસું આવ્યું નથી. પરંતું ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સુન વરસાદની આગાહી આવી ગઈ છે. હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં 3 મેથી 2 જુન સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી કરી છે. જાણો આ દિવસોમાં કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ આવશે. હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક રામાશ્રય યાદવે આ દિવસો દરમિયાન ગુજરાતના કયા કયા વિસ્તારોમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે તેનું લિસ્ટ આપ્યું.
31 મેના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, તાપી, ડાંગમાં વરસાદની આગાહી
1 જૂનના રોજ બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, ગાંધીનગર, અમદાવાદ, ખેડા, આણંદ, પંચમહાલ, મહીસાગર, દાહોદ, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, ભરૂચ, નર્મદા, સુરત, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દાદરા નગર હવેલી, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં વરસાદની આગાહી
2 જુન ના રોજ સૌરાષ્ટ્ર, ઉ.ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી છે.