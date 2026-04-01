ખતરો હજું ટળ્યો નથી! આગામી 2 દિવસ આ જિલ્લામાં આંધી તોફાન સાથે વરસાદની આગાહી, અંબાલાલે કરી મોટી આગાહી

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાત સહિત દેશભરમાં માર્ચ મહિનાથી વાતાવરણમાં એક પછી એક પલટો આવી રહ્યો છે. એક તરફ ગરમીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જ્યારે બીજી તરફ રાજ્યમાં અનેક જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે. ત્યારે હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી 2, 3 અને 4 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યમાં ફરી એકવાર માવઠું પડવાની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો ચાલો જાણીએ હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલે શું કરી છે નવી આગાહી.

Updated:Apr 01, 2026, 07:50 PM IST

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, હાલમાં એક વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પાકિસ્તાન અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં સક્રિય છે. આ સાથે જ દક્ષિણ-પશ્ચિમ રાજસ્થાનમાં જમીનથી 1.5 કિલોમીટરની ઊંચાઈ પર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન સર્જાયું છે. 2 એપ્રિલથી વધુ એક નવું વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવશે. આ સાથે જ માત્ર વરસાદ જ નહીં પરંતુ થંડરસ્ટોર્મ અને તેજ પવનની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે. પવનની ઝડપ 30થી 40 કિલોમીટર પ્રતિ કલાક સુધી પહોંચી શકે છે. આ કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજળી પડવાની અને વૃક્ષો ધરાશાયી થવાની શક્યતા પણ છે.

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આ માવઠાની સૌથી વધુ અસર કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં જોવા મળી શકે છે. આ ઉપરાંત સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં પણ પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસાદી ઝાપટા પડવાની શક્યતા છે. આગામી 2 એપ્રિલ, 3 એપ્રિલ અને 4 એપ્રિલના રોજ વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે.

ગુજરાતના હવામાનમાં ફરી એકવાર મોટા પલટાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે. ત્યારે હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે રાજ્યમાં પશ્ચિમી વિક્ષેપના કારણે માવઠું અને તેજ પવન ફૂંકાવાની આગાહી કરી છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે, આગામી 2–3 એપ્રિલની આસપાસ પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવતા તેની અસર દેશના ઉતરીય પર્વતીય પ્રદેશોમાં થઈ શકે છે. જેના કારણે સખ્ત પવનો અને બરફ વર્ષા થવાની શક્યતા છે. 

અંબાલાલ પટેલે માવઠાની આગાહી કરતા જણાવ્યું કે, પશ્ચિમ વિક્ષેપ આવતા તેની અસર પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના ભાગો થવાની શક્યતા છે. ગીરના અનેક ભાગોમાં તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ થવાની આગાહી છે. સાથે જ પશ્ચિમ સૌરાષ્ટ્રના તેમજ ગુજરાતના અલગ-અલગ શહેરોમાં 40–50 કિમીની ઝડપે પવન ફૂંકાઈ શકે છે. 3 એપ્રિલની આસપાસ ઉતર ગુજરાતના ભાગો, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા તેમજ કચ્છ અને વડોદરાના અને અમદાવાદ ગાંધીનગરના ભાગોમાં વાદળવાયું આવાની શક્યતા છે અને ક્યાંક વરસાદી છાંટા પડી શકે છે.

3 એપ્રિલની આસપાસ પવન સાથે ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી ખાસ કરીને આંબાના પાક (કેરી)ને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું છે કે જ્યારબાદ આગામી 8 થી 10 એપ્રિલ દરમિયાન વધુ એક પશ્ચિમી વિક્ષેપ આવશે. આ બીજા રાઉન્ડ દરમિયાન ગુજરાતના તમામ ભાગોમાં વરસાદ થવાની શક્યતા છે. આગામી દિવસોમાં ગુજરાતમાં ઠંડા પવનો અને વરસાદી માહોલને કારણે ગરમીથી તો રાહત મળશે, પરંતુ ધૂળિયા પવનો અને કમોસમી વરસાદ ખેતીના પાકો માટે પડકારજનક બની શકે છે. ખેડૂત મિત્રોએ પોતાના પાકને સુરક્ષિત રાખવા સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે.  

