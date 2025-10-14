દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના આ વિસ્તારોમાં મોટા 'મહાસંકટ'ના એંધાણ, દિવાળી ટાણે વરસાદની શું છે આગાહી?
Gujarat Weather Forecast: સમગ્ર ગુજરાતમાં દિવાળીના તહેવારોની ધામધૂમ પૂર્વક ઉજવણી માટે તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, ત્યારે હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડવાની આગાહી કરીને તહેવારોના રંગમાં ભંગ પડવાની શક્યતા ઊભી કરી છે. આ કમોસમી માવઠાના કારણે ખેડૂતોને પાકને નુકસાન થવાનો અને દિવાળીની ખરીદી તથા ઉજવણી પર અસર થવાનો ડર સતાવી રહ્યો છે.
સમગ્ર રાજ્યભરમાં વહેલી સવારે ઠંડીનો ચમકારો જોવા મળી રહ્યો છે. ધીમા પગલે ઠંડીની એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. ત્યારે દિવાળીના તહેવાર પર વરસાદ અંગે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે મોટી આગાહી કરી છે. તેમણે કહ્યુ કે, 13 થી 17 ઓક્ટોબર વાદળછાયુ વાતવરણ રહેશે. 18 થી 30 ઓક્ટોબર વચ્ચે બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર સર્જાશે. 18 થી 21માં ઓક્ટોબર અરબી સમુદ્ર હલચલ જોવા મળશે. જેના કારણે ભેજમાં માવઠું થવાની શક્યતા રહે છે.
અંબાલાલ પટેલની નવી આગાહી કહી છે કે, દિવાળીના તહેવારોના સમયમાં ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ સાથે કેટલાક ભાગોમાં માવઠું થઈ શકે છે. 18 થી 30 ઓક્ટોબર દરમિયાન બંગાળના ઉપસાગરમાં લો પ્રેશર બની શકે છે. જેને કારણે દિવાળીના દિવસે વાદળછાયા વાતાવરણ સાથે પવન ફૂંકાશે. બેસતા વર્ષના દિવસે પણ વાદળછાયું વાતાવરણ રહી શકે છે. નવેમ્બર ની શરૂઆતમાં ગુજરાતમાં માવઠું થઈ શકે છે.
બેસાતા વર્ષ હવામાન બગડે શક્યતા રહે છે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના ઉત્તર પર્વતીય હિમ વર્ષાની શક્યતા જોવા મળી રહી છે. જેના બાદ 23 ઓક્ટોબરથી ઠંડા પવન ફુકાશે. નવેમ્બરની શરૂઆતમાં દેશના દક્ષિણ ભારતમાં ભારતથી અતિભારે વરસાદ થતાં ગુજરાતમાં વાદછાયુ વાતાવરણ રહેશે. આ દિવસોમાં માવઠું થવાની શક્યતા છે.
દિવાળીના રંગમાં ભંગ પડે તેવી શક્યતા
હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન એટલે કે 16 થી 19 ઓક્ટોબર સુધી દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના કેટલાક ભાગોમાં છૂટો છવાયો વરસાદ પડી શકે છે. આ વરસાદ દિવાળીના માહોલને બગાડી શકે છે અને લોકોની તહેવારની મજામાં વિલન બની શકે છે.
કમોસમી માવઠાનો માર ક્યાં પડશે?
આગાહી પ્રમાણે, મુખ્યત્વે દક્ષિણ ગુજરાતના જિલ્લાઓમાં અને સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાત: તાપી, ડાંગ, સુરત, વલસાડ અને નવસારીમાં કમોસમી માવઠાની અસર વર્તાઈ શકે છે. આ સિવાય, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. સૌરાષ્ટ્ર: અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં પણ વરસાદી માહોલ સર્જાઈ શકે છે.
વરસાદનો સમયગાળો અને અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો
હવામાન વિભાગે તારીખ પ્રમાણે વરસાદની સંભાવના દર્શાવી છે, જે નીચે મુજબ છે. 16 ઓક્ટોબર: તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી. 17 ઓક્ટોબર: ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી. 18 ઓક્ટોબર: ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી. 19 ઓક્ટોબર: ભાવનગર, અમરેલી, ગીર સોમનાથ, દીવ, તાપી, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી.
કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોને ખાસ કરીને તૈયાર પાકોને નુકસાન થવાનો ભય છે. તેમજ, દિવાળીની ખરીદી માટે બજારોમાં નીકળેલા લોકો અને ફટાકડા ફોડવાની મજા માણતા બાળકોને પણ આ વરસાદ હેરાન કરી શકે છે. તહેવારો દરમિયાન બહારગામ જવાનું આયોજન કરનારા લોકોએ પણ આ આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને તૈયારીઓ કરવી જરૂરી છે.
તહેવારની ઉજવણી પર અસર
લોકોએ પોતાના ઘરની સજાવટ, રંગોળી અને અન્ય તહેવારો સંબંધિત આયોજનોમાં વરસાદથી બચાવ થાય તેવી વ્યવસ્થા ગોઠવવી પડશે. જો કે, આશા રાખીએ કે આ વરસાદી વિઘ્ન ટૂંક સમયમાં પૂરું થાય અને ગુજરાતના લોકો આનંદ અને ઉલ્લાસ સાથે પ્રકાશના આ પર્વની ઉજવણી કરી શકે.
રાજ્યમાં ડબલ સિઝનનો અનુભવ થઈ રહ્યો છે. સવારે અને સાંજે ઠંડક તો બપોરે ગરમી પડે છે. ઉત્તર-પૂર્વથી ઉત્તરના પવનોના કારણે તાપમાન ઘટ્યું છે. રાજ્યમાં શિયાળાનું વહેલું આગમન થયું હોય તેવી સ્થિતિ જોવા મળી છે. જો કે, બપોરે આકરો તાપ પડતો હોવાથી ગરમીનો અનુભવ તો થાય જ છે. અમદાવાદમાં લઘુત્તમ અને મહત્તમ તાપમાનમાં 13 ડિગ્રીનો તફાવત જોવા મળી રહ્યો છે. આ વચ્ચે હવામાન વિભાગ અને અંબાલાલ પટેલની આગાહી સામે આવી છે.
