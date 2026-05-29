Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /અંબાલાલે કીધું એટલે ફાઈનલ! વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે! ગુજરાતમાં કાલથી ત્રણ દિવસ વરસાદ ભૂક્કા કાઢશે!

અંબાલાલે કીધું એટલે ફાઈનલ! વાવાઝોડા જેવો પવન ફૂંકાશે! ગુજરાતમાં કાલથી ત્રણ દિવસ વરસાદ ભૂક્કા કાઢશે!

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 29, 2026, 09:11 AM IST|Updated: May 29, 2026, 09:11 AM IST

Ambalal Patel Agahi: ગુજરાત સહિત સમગ્ર દેશમાં હાલ ગરમીનો પ્રકોપ ચરમસીમાએ છે. સુરેન્દ્રનગર 44.7 ડિગ્રી સાથે રાજ્યનું સૌથી ગરમ શહેર રહ્યું છે, જ્યારે અમદાવાદ 44.4 ડિગ્રી તાપમાન સાથે બીજા ક્રમે નોંધાયું છે. આવી કાળઝાળ ગરમીથી ત્રાહિમામ પોકારી રહેલા ગુજરાતીઓ માટે હવે રાહતના સમાચાર આવ્યા છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ અને પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી સક્રિય થતાં આગામી દિવસોમાં વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવવાની શક્યતા છે.

કેરળમાં ચોમાસું મોડું, પણ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં ગરમીથી રાહત1/5

કેરળમાં ચોમાસું મોડું, પણ દેશના અન્ય રાજ્યોમાં ગરમીથી રાહત

હવામાન વિભાગ (IMD) અને સ્કાઈમેટનું પૂર્વાનુમાન આ વખતે ખોટું સાબિત થયું છે. કેરળમાં ચોમાસાનું આગમન થોડું વિલંબમાં પડ્યું છે અને તે હાલમાં 5 દિવસથી 35 કિમી દૂર અટકેલું છે. હવે તે 3 થી 4 જૂન સુધીમાં કેરળ પહોંચે તેવી સંભાવના છે. જોકે, રાહતની વાત એ છે કે પ્રિ-મોન્સૂન પવનોને કારણે રાજસ્થાન, યુપી અને એમપી સહિત ૭થી વધુ રાજ્યોમાં તાપમાનનો પારો ગગડશે અને લોકોને ગરમીથી રાહત મળશે.  

ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી2/5

ગુજરાતમાં આગામી 3 દિવસ ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં આગામી બે દિવસમાં તાપમાનમાં 3 થી 5 ડિગ્રીનો ઘટાડો નોંધાશે. આગામી સપ્તાહે ગુજરાતમાં બેવડી ઋતુનો અનુભવ થશે, જેમાં અમદાવાદમાં ગરમીનું યલો-ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે, તો બીજી તરફ કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ પડશે.

તારીખ પ્રમાણે વરસાદની આગાહી3/5

તારીખ પ્રમાણે વરસાદની આગાહી

30 મેના રોજ કચ્છ, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, મહીસાગર, પંચમહાલ, દાહોદ, નર્મદા અને તાપી જિલ્લાઓમાં વરસાદની શક્યતા રહેલી છે. જ્યારે 31 મેના રોજ ઉત્તર ગુજરાત અને પૂર્વ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદી માહોલ જામશે. 1 જૂને અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા, સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ અને સૌરાષ્ટ્રના વિવિધ જિલ્લાઓમાં મેઘરાજા ધમાકેદાર બેટિંગ કરી શકે છે. હવામાન વિભાગે અરવલ્લી, મહીસાગર, તાપી અને છોટાઉદેપુરમાં ભારે વરસાદની આશંકા વ્યક્ત કરી છે.

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી: રોહિણી નક્ષત્ર લાવશે સારા સમાચાર4/5

અંબાલાલ પટેલની મોટી આગાહી: રોહિણી નક્ષત્ર લાવશે સારા સમાચાર

જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે પણ પૂર્વ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદની સાથે 40 થી 50 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન પણ ફૂંકાઈ શકે છે. અંબાલાલ પટેલે વધુમાં જણાવ્યું કે 25 મેથી શરૂ થયેલું રોહિણી નક્ષત્ર 7 જૂન સુધી રહેશે. જો રોહિણી નક્ષત્રના ત્રીજા અને ચોથા ગાળામાં સારો વરસાદ થાય, તો આ વર્ષનું ચોમાસું ઘણું સારું રહેવાની શક્યતા મજબૂત બને છે.

ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતામાં ખુશીનો માહોલ5/5

ખેડૂતો અને સામાન્ય જનતામાં ખુશીનો માહોલ

હાલમાં ચોમાસું અરેબિયન સી તરફથી આગળ વધી રહ્યું છે. ગુજરાતમાં પ્રિ-મોન્સૂન એક્ટિવિટી તેજ થતાં જ એક તરફ ગરમીથી કંટાળેલા લોકોને અસહ્ય બફારામાંથી મુક્તિ મળશે, તો બીજી તરફ વાવણીની આશાએ બેઠેલા ખેડૂતોમાં પણ ખુશીની લહેર ફરી વળી છે. હવે સૌ કોઈ મેઘરાજાના સત્તાવાર આગમનની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.

Tags:
Gujarat Rain forecast
Gujarat weather update
Heavy Rain prediction
ambalal patel prediction
pre monsoon activity

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
7 લોકોના પરિવાર માટે શાનદાર છે આ 5 કાર, વેચાણમાં પણ છે નંબર-1; 26 km માઇલેજ

7 લોકોના પરિવાર માટે શાનદાર છે આ 5 કાર, વેચાણમાં પણ છે નંબર-1; 26 km માઇલેજ

Best Family Cars of 202612 min ago
2

કાળા વાદળોને જોઈ ખેડૂતોમા ફાળ પડી! સાપુતારામાં પ્રકૃતિ ખીલી,વાવ-થરાદના ખેડૂતો ચિંતિત

Gujarat Weather24 min ago
3

દીકરી અંદર ના આવતી, પાણી પીવું નહીં, ઘરમાં ઝેરી દવા છે...! મોત પહેલા દીકરીની કાળજી મ

gandhinagar28 min ago
4

ચેટબોટ સાથે વાતો કરવી સંબંધો માટે જોખમી, એઆઈ સાથે ઈમોનશલ કનેકશન વધારે છે એકલતા

relationship42 min ago
5

આંતરડાના કેન્સરથી બચવું હોય તો આજથી જ શરૂ કરી દો આ 5 કામ, ડોક્ટરે આપી સલાહ

colon cancer45 min ago