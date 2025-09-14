ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

વિદાય લઈ રહ્યો છે વરસાદ, ગુજરાતમાં આ તારીખથી પીછે હટ કરશે ચોમાસું, હવામાન વિભાગે આપી મહત્વની જાણકારી

Withdrawal Monsoon: આગામી દિવસોમાં ઘણા રાજ્યોમાંથી ચોમાસુ વિદાય લેશે. આ વખતે દેશભરમાં ભારે વરસાદ પડ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, હવે જ્યારે ચોમાસુ પાછું ફરી રહ્યું છે, ત્યારે પૂરનો સામનો કરી રહેલા રાજ્યોને રાહત મળશે.

Updated:Sep 14, 2025, 05:12 PM IST

Withdrawal Monsoon: આ વખતે ચોમાસાને કારણે દેશભરમાં સારો વરસાદ થયો છે. જોકે, હવે તેના પાછા ફરવાનો સમય આવી ગયો છે. ધીમે ધીમે, આગામી દિવસોમાં ચોમાસુ બધા રાજ્યોમાંથી પાછું જશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આજે રાજસ્થાનના કેટલાક ભાગોમાંથી ચોમાસુ પાછું ગયું છે અને આગામી બે થી ત્રણ દિવસમાં રાજસ્થાનના અન્ય ભાગો, પંજાબ અને ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાંથી પાછું જશે.   

ગુજરાતમાંથી 17 તારીખ બાદ ચોમાસું પાછુ જવા લાગશે. આ માટે પરિસ્થિતિઓ સંપૂર્ણપણે અનુકૂળ છે. તે જ સમયે, આગામી ત્રણ દિવસ સુધી પૂર્વોત્તર રાજ્યો અને મહારાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ પડશે.  

ઉત્તરપૂર્વ ભારતની વાત કરીએ તો, 14 અને 17 તારીખે અરુણાચલ પ્રદેશમાં મોટાભાગના સ્થળોએ વરસાદની સંભાવના છે. 15 અને 16 તારીખે આસામ, મેઘાલય, નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરામાં અને 18-20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન અરુણાચલ પ્રદેશમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદની સંભાવના છે. 14 સપ્ટેમ્બરે નાગાલેન્ડ, મણિપુર, મિઝોરમ, ત્રિપુરા અને આસામ, મેઘાલયમાં ભારે વરસાદની સંભાવના છે.  

દક્ષિણ ભારતની વાત કરીએ તો, 16-19 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન તમિલનાડુમાં વાવાઝોડાની સંભાવના છે. 14 સપ્ટેમ્બરે દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ, 14 અને 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન તેલંગાણા અને 14-16 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન આંતરિક કર્ણાટકમાં ભારે વરસાદ પડશે. તે જ સમયે, આગામી પાંચ દિવસ દરમિયાન દરિયાકાંઠાના આંધ્રપ્રદેશ, યાનમ, રાયલસીમામાં ભારે પવન ફૂંકાશે.  

પશ્ચિમ ભારતની વાત કરીએ તો, 16 સપ્ટેમ્બરે કોંકણ અને ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં ઘણી જગ્યાએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. 14 અને 15 સપ્ટેમ્બરે કોંકણ અને ગોવા, મધ્ય મહારાષ્ટ્ર અને મરાઠવાડામાં ખૂબ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.   

ઉત્તરપશ્ચિમ ભારતની વાત કરીએ તો, 14 સપ્ટેમ્બરે હિમાચલ પ્રદેશ, 14 અને 16 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તરાખંડ, 14-20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન પૂર્વ ઉત્તર પ્રદેશ અને 15 સપ્ટેમ્બરે ઉત્તરાખંડમાં ખૂબ ભારે વરસાદ પડી શકે છે.  

