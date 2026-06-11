/છત્રી કાઢીને રાખજો! ગુજરાતમાં આ તારીખથી મેઘો કડાકા સાથે બોલાવશે ધબધબાટી; જાણો લિસ્ટમાં છે કયા જિલ્લા

Gujarat weather forecast: ભારતમાં ચોમાસાની પ્રક્રિયા તેજ બની છે. એક તરફ કેરળથી શરૂ થયેલું ચોમાસું પૂર્વોત્તર રાજ્યોને આવરી રહ્યું છે, તો બીજી તરફ વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગુજરાત સહિતના રાજ્યોમાં પ્રી-મોનસૂન એક્ટિવિટી શરૂ થઈ ગઈ છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહેશે. ખાસ કરીને વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ સક્રિય થવાને કારણે રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓમાં વરસાદની પ્રબળ શક્યતા છે. રાજ્યના અન્ય ભાગોમાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ અને હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
આગામી 13 જૂનથી રાજ્યમાં વિધિવત વરસાદી માહોલ જામવાની શક્યતા છે. 13 જૂનની સવાર સુધી દક્ષિણ ગુજરાતના ગણતરીના જિલ્લાઓ જેમકે ડાંગ, તાપી, નવસારી અને વલસાડ તેમજ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો દમણ અને દાદરા અને નગર હવેલીમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ પડી શકે છે. આ વિસ્તારોમાં 10 થી 16 જૂન દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે.
આગામી પાંચ દિવસ સુધી ગુજરાત રીજન અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છમાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના રહેશે. 13 જૂન બાદ વરસાદનો વ્યાપ નોંધપાત્ર રીતે વધશે. ઉત્તર ગુજરાતના જિલ્લાઓ જેવા કે અરવલ્લી, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગર, તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતના વડોદરા, છોટા ઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, તાપી, નવસારી, વલસાડ, દમણ, દાદરા અને નગર હવેલીમાં ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આ ઉપરાંત, સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશના પોરબંદર, જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને દીવમાં પણ છૂટાછવાયા સ્થળોએ વરસાદ પડી શકે છે.
ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદનો માહોલ જોવા મળશે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સની અસર હેઠળ રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. 15 જૂન બાદ ગુજરાતમાં ચોમાસાનું સત્તાવાર આગમન થતું હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે 15 થી 20 જૂન વચ્ચે મેઘરાજા ગુજરાતમાં પધરામણી કરી શકે છે. હાલની આગાહી અનુસાર, આગામી થોડા કલાકો બાદ રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો આવશે અને કાળઝાળ ગરમીમાંથી લોકોને રાહત મળશે.
ખાસ કરીને 14 થી 15 જૂન સુધીમાં ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશના જિલ્લાઓમાં પણ છૂટાછવાયા સ્થળોએ હળવાથી મધ્યમ ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે. દેશના 16 રાજ્યોમાં મોન્સુનની ધમાકેદાર એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ હવે મેઘરાજાની પધરામણીનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે. આ વરસાદ ખેડૂતો માટે પણ રાહત લઈને આવશે, જેઓ ચોમાસાના પ્રારંભની આતુરતાપૂર્વક રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ આગાહી ગરમી અને બફારાથી પીડાતી જનતાને હાશકારો આપશે અને વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરાવશે.
ચોમાસાના આગમન સાથે જ અનેક રાજ્યોમાં ભારે નુકસાનના અહેવાલો મળી રહ્યા છે. ઉત્તર પ્રદેશના ઇટાવામાં 100 કિમી/કલાકની ઝડપે ફૂંકાયેલા વાવાઝોડાએ તબાહી મચાવી છે. અંદાજે 100 થી વધુ સ્થળોએ વૃક્ષો અને વીજળીના થાંભલા ઉખડી ગયા છે. બિહારમાં પણ વાવાઝોડાને કારણે જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. નવી મુંબઈના MIDC વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ બાદ ભૂસ્ખલન (Landslide) થયું હતું, જેમાં ટેકરીનો ભાગ ધસી પડતા 5 કાર કાટમાળમાં દબાઈ ગઈ હતી. રાજ્યના અલવર પંથકમાં ભયાનક રેતીનું તોફાન જોવા મળ્યું હતું, જેના કારણે વિઝિબિલિટીમાં ઘટાડો થયો હતો.
ચોમાસું અત્યારે પૂરજોશમાં આગળ વધી રહ્યું છે. 4 જૂને કેરળ પહોંચેલું ચોમાસું માત્ર 6 દિવસમાં પૂર્વોત્તરના તમામ રાજ્યોમાં પહોંચી ગયું છે. મિઝોરમ, મેઘાલય, સિક્કિમ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં ચોમાસું બેસી ગયું છે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી 4-5 દિવસમાં ચોમાસું મહારાષ્ટ્રના વધુ ભાગો, ઓડિશા, ઝારખંડ અને બિહારના બાકીના વિસ્તારોને આવરી લેશે.
11 જૂને દિલ્હી, પંજાબ અને હરિયાણામાં 50-70 કિમીની ઝડપે પવન સાથે વરસાદ. પહાડી રાજ્યો J&K, ઉત્તરાખંડમાં કરા પડવાની શક્યતા રહેલી છે. દરિયાકાંઠાના કર્ણાટક અને કેરળમાં ભારે વરસાદ. 12 જૂને ઉત્તર ભારત અને યુપીમાં વાવાઝોડા સાથે વરસાદ. બિહાર, ઝારખંડ અને ઓડિશામાં ભારે ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી. મધ્ય પ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં પણ વરસાદી માહોલ રહેશે. ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારોમાં હજુ પણ તાપમાનનો પારો ઊંચો છે, મધ્ય પ્રદેશના 26 શહેરોમાં તાપમાન 40°C ને પાર નોંધાયું હતું. પરંતુ વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા ટૂંક સમયમાં ગરમીથી રાહત મળવાની આશા છે.