/ભાદરવામાં મેઘાની નવી ઇનિંગ ગુજરાતના ભૂક્કા કાઢશે! અલ નીનોના ખતરા વચ્ચે આ વિસ્તારોને લઈને અંબાલાલની ડરામણી આગાહી

Gujarat Weather Forecast: ગુજરાતમાં ભાદરવા મહિનામાં મેઘરાજા ફરી એકવાર ધમાકેદાર બેટિંગ કરવા માટે તૈયાર છે. આગામી 10 સપ્ટેમ્બરથી રાજ્યમાં એક નવી હવામાન સિસ્ટમ સક્રિય થવા જઈ રહી છે. જાણીતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલની આગાહી અનુસાર, 12થી 15 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે. આ નવી વરસાદી સિસ્ટમના કારણે અમદાવાદ, વડોદરા અને આણંદ જેવા મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોમાં 3 ઈંચથી વધુ વરસાદ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ગુજરાત સહિત સમગ્ર ભારતમાં અલ નીનોની અસર અંગે પણ ચિંતાજનક આગાહી કરી છે. પેસિફિક મહાસાગરની સમુદ્ર સપાટીના તાપમાનમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે અને પેરુ નજીકનું સમુદ્રનું પાણી પણ સામાન્ય કરતાં વધુ ગરમ થયું છે. અલ નીનોની આ સ્થિતિ સર્જાવાથી ભારતીય ચોમાસાની પેટર્નમાં મોટો ફેરફાર થવાની શક્યતા છે. જેના પરિણામે દેશના કેટલાક વિસ્તારોમાં અતિવૃષ્ટિ તો કેટલાક ભાગોમાં દુષ્કાળ જેવી વિપરિત સ્થિતિ ઊભી થવાનું જોખમ રહેલું છે.
હવામાન વિભાગે આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા ઓછી હોવાનું જણાવ્યું છે. જોકે, 10 સપ્ટેમ્બર સુધી હળવાથી મધ્યમ ઝાપટાં પડી શકે છે. તો અંબાલાલ પટેલના મતે 15 સપ્ટેમ્બર આસપાસ વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે. હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર 15 સપ્ટેમ્બર આસપાસ ગુજરાતમાં વરસાદનો નવો રાઉન્ડ શરૂ થઈ શકે છે. પશ્ચિમ બંગાળ તરફથી મજબૂત સિસ્ટમ ગુજરાત તરફ આગળ વધવાની શક્યતા છે. 14થી 20 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં વરસાદનું જોર વધી શકે છે. મધ્ય ગુજરાત, ઉત્તર ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અલ નીનોના કારણે માત્ર ચોમાસું જ નહીં, પરંતુ વૈશ્વિક હવામાન પેટર્નમાં પણ મોટા ફેરફારની શક્યતા છે, જેનાથી પેસિફિક મહાસાગરમાં ટ્રોપિકલ સ્ટોર્મની આશંકા વધી છે. ભારતમાં ઓક્ટોબરથી ડિસેમ્બર દરમિયાન બંગાળની ખાડીમાં નવી સિસ્ટમો સક્રિય થવાની શક્યતા છે. જ્યારે ઓક્ટોબર મહિનામાં અરબી સમુદ્રમાં પણ હવામાન સક્રિય બનશે. જો અરબી સમુદ્રમાં સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બનશે તો સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ પડી શકે છે.
અલ નીનોની વાસ્તવિક અસર નવેમ્બર મહિનાથી વધુ સ્પષ્ટ જોવા મળશે, જે શિયાળાની ઋતુ અને ખાસ કરીને ફેબ્રુઆરીના તાપમાન પર પણ સીધી અસર કરશે. એકંદરે, વૈશ્વિક તાપમાન વધવાથી ભવિષ્યમાં હવામાનની અનિશ્ચિતતામાં વધુ વધારો થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. આ ઉપરાંત અંબાલાલ પટેલે સપ્ટેમ્બરના અંતમાં પણ વરસાદ પડવાની આગાહી કરી છે. 27 સપ્ટેમ્બરથી 5 ઓક્ટોબર દરમિયાન ગાજવીજ સાથે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
આ ઉપરાંત, ઉત્તર ગુજરાત, પંચમહાલ અને સૌરાષ્ટ્ર-કચ્છના કેટલાક ભાગોમાં પણ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદની અપેક્ષા છે. હાલમાં રાજ્યમાં ચોમાસાની મોસમમાં સરેરાશ 16% જેટલી વરસાદની ખાધ નોંધાઈ છે, જે વરસાદના આ નવા રાઉન્ડથી પૂરી થઈ જવાની આશા છે.