/ગુજરાતમાં ફરી જામશે વરસાદી માહોલ, આ જિલ્લામાં તૂટી પડશે ધોધમાર વરસાદ! અંબાલાલ પટેલની આગાહી

Gujarat Monsoon 2026: ગુજરાતમાં ફરી એકવાર ચોમાસું સક્રિય થયું છે. રાજ્ય પર એક સાથે 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા હવામાન વિભાગે આગામી 23 ઓગસ્ટ સુધી સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરી છે. તો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા આગામી દિવસોમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. નવી વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતાં દક્ષિણ ગુજરાતથી લઈને સૌરાષ્ટ્ર અને મધ્ય ગુજરાતમાં ફરી મેઘરાજા મહેરબાન થશે.
ગુજરાત પર 5 વરસાદી સિસ્ટમ સક્રિય થતા 23 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. હાલમાં મોન્સૂન ટ્રફ, શિયર ઝોન, અપર એર સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન, ડિપ્રેશન સક્રિય થતા ગુજરાતમાં વરસાદી માહોલ જામશે. હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, નવી વરસાદી સિસ્ટમ વધુ મજબૂત બની હોવાથી દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગ જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
હવામાન વિભાગની આગાહી અનુસાર, સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, જૂનાગઢ, ગીર સોમનાથ અને રાજકોટ સહિતના જિલ્લાઓમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની શક્યતા છે. જ્યારે ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતના કેટલાક વિસ્તારોમાં પણ ગાજવીજ સાથે હળવાથી મધ્યમ વરસાદ થવાની શક્યતા છે. દરિયાકાંઠે પવનની ઝડપ 45થી 55 કિમી/કલાક સુધી પહોંચવાની શક્યતા છે. આથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા માટે ચેતવણી આપવામાં આવી છે.
હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, સૂર્યએ મધા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કર્યો છે. મધા નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે ખૂબ સારું ગણાય છે. આગામી 17થી 19 ઓગસ્ટે ગુજરાતમાં વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, આગામી 23-31 ઓગસ્ટ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ આવી શકે છે. જેમાં ભાવનગર, અમરેલી અને ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સારો વરસાદ પડી શકે છે. તેમજ દ્વારકા, પોરબંદર અને જામનગર જિલ્લામાં પણ હળવો વરસાદ જોવા મળી શકે છે.
જ્યારે મહેસાણા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠામાં વરસાદી ઝાપટાંની આગાહી કરી છે. ત્યારબાદ આગામી 31 ઓગસ્ટે સૂર્ય પૂર્વફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરશે. આ પાણી કૃષિ માટે સારૂ ગણાતું નથી. આ દરમિયાન પવનની ગતિ વધારે રહી શકે છે. જન્માષ્ટમીનો તહેવાર અને સાતમ-આઠમના તહેવાર દરમિયાન પણ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
પર્યુષણ પર્વ અને ગણેશ ચતુર્થી દરમિયાન વરસાદની આગાહી કરી છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, 8 થી 10 સપ્ટેમ્બર વચ્ચે પર્યુષણ પર્વ દરમિયાન પણ ગુજરાતના ભાગોમાં વરસાદ પડી શકે છે. ત્યારબાદ 12 સપ્ટેમ્બર દરમિયાન ગણેશ ચતુર્થી પર પણ ભારે વરસાદ અને ઝાપટાં પડવાની શક્યતાઓ છે. જ્યારબાદ તારીખ 19 સપ્ટેમ્બરથી વરસાદનું પ્રમાણ ફરી વધશે. આ સમયગાળા દરમિયાન દરિયામાં હલચલ જોવા મળી શકે છે અને પવનની ગતિમાં પણ વધારો થશે.