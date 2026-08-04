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કાલથી ફરી બદલાશે ગુજરાતનું વાતાવરણ! અંબાલાલે કીધું એટલે ફાઈનલ...આ વિસ્તારોમાં મેઘો બોલાવશે ભૂક્કા, જાણો આગામી 7 દિવસની આગાહી

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 04, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:26 AM IST

Ambalal Patel Forecast: રાજ્યમાં મેઘમહેર વચ્ચે હવામાન વિભાગ અને પ્રખ્યાત હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા વરસાદને લઈને મોટી અને મહત્વની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં ઓગસ્ટ મહિનાના શરૂઆતના દિવસોમાં જ વાતાવરણમાં મોટો પલટો જોવા મળશે અને 8 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં ધમાકેદાર વરસાદી ઈનિંગ શરૂ થઈ શકે છે.  ગુજરાત પર અસર કરતું વેલમાર્ક લો પ્રેશર હવે નબળું પડી સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનમાં પરિવર્તિત થયું છે. જો કે, લો પ્રેશર, સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન અને સક્રિય મોન્સૂન ટ્રફના કારણે રાજ્યમાં આગામી સાત દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહેવાની સંભાવના છે.

5 ઓગસ્ટથી વાતાવરણ બદલાશે: અંબાલાલ પટેલની આગાહી1/5

5 ઓગસ્ટથી વાતાવરણ બદલાશે: અંબાલાલ પટેલની આગાહી

હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, 5 ઓગસ્ટથી રાજ્યના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળશે. 8 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તર ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને દક્ષિણ ગુજરાતના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 12 થી 15 ઓગસ્ટ દરમિયાન પણ રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદી ઝાપટાં જારી રહેશે. ભારે વરસાદની શક્યતાઓને કારણે તાપી નદીનું જળસ્તર વધવાની પૂરી સંભાવના છે.

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખાસ સલાહ2/5

ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ખાસ સલાહ

અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને હાલના ભેજવાળા વાતાવરણને કારણે પાકમાં જીવાત ન પડે તે માટે પાક સંરક્ષણના યોગ્ય પગલાં ભરવાની સલાહ આપી છે. આ ઉપરાંત, તેમણે ઉમેર્યું હતું કે આશ્લેષા નક્ષત્રમાં કૃષિ કાર્યો કરવાં અનુકૂળ નથી, જ્યારે 17 ઓગસ્ટ પછી શરૂ થતું 'મઘા નક્ષત્ર'નું પાણી ખેતી અને પાક માટે સુવર્ણ સમાન ગણાય છે. તટીય ક્ષેત્રમાં પવનની દિશા દક્ષિણ પશ્ચિમથી પશ્ચિમના પવન ફૂંકાશે. અમદાવાદમાં વાદળછાયુ વાતાવરણ અને છૂટો છવાયો વરસાદની શક્યતા છે. માછીમારો માટે હાલ કોઈ સૂચના નથી આપવામાં આવી.

હવામાન વિભાગનું યલો એલર્ટ 3/5

હવામાન વિભાગનું યલો એલર્ટ

હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, અગાઉ સક્રિય થયેલું 'વેલમાર્ક લો પ્રેશર' હવે નબળું પડીને સાયક્લોનિક સરક્યુલેશનમાં ફેરવાયું છે. તેમ છતાં, લો પ્રેશર, સાયસર અને મોન્સૂન ટ્રફની સંયુક્ત અસરને કારણે આગામી સાત દિવસ સુધી રાજ્યમાં વરસાદી માહોલ જળવાઈ રહેશે. ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, પાટણ તેમજ કચ્છ, મોરબી, જામનગર, પોરબંદર અને દ્વારકામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ભારે વરસાદની શક્યતા હોવાથી યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે.  અમદાવાદ શહેરમાં આજે અને આગામી દિવસોમાં છૂટાછવાયા વિસ્તારોમાં હળવા વરસાદી ઝાપટાં પડે તેવી સંભાવના છે.

માછીમારોને ચેતવણી4/5

માછીમારોને ચેતવણી

દરિયામાં કરંટ અને ભારે પવનની શક્યતાને પગલે માછીમારોને આગામી બે દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે રાજ્યના બંદરો પર LCS-3 (Local Cautionary Signal) લગાવી દેવામાં આવ્યું છે.  અંબાલાલ પટેલે રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં વરસાદી ઝાપટાની આગાહી કરી છે.  ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 5 ઓગસ્ટથી હવામાનમાં પલટો આવી શકે છે, જ્યારે 8 થી 12 ઓગસ્ટ દરમિયાન ઉત્તર, મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતના વિવિધ ભાગોમાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે. 

રાજ્યમાં વરસાદના તાજા આંકડા5/5

રાજ્યમાં વરસાદના તાજા આંકડા

છેલ્લા 24 કલાક દરમિયાન રાજ્યના 86 તાલુકાઓમાં નોંધપાત્ર વરસાદ નોંધાયો છે. સૌથી વધુ વરસાદ ખંભાત અને ભરૂચમાં સૌથી વધુ દોઢ ઈંચ વરસાદ વરસ્યો છે. અગાઉના રાઉન્ડમાં અમરેલીમાં 82 mm અને વલસાડમાં 112 mm વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. અત્યાર સુધીમાં ગુજરાતમાં મોસમનો સરેરાશ વરસાદ કરતાં 21% વધુ વરસાદ નોંધાઈ ચૂક્યો છે, જે રાજ્ય માટે ખૂબ જ સકારાત્મક સમાચાર છે.

TAGS:
Gujarat Monsoon 2026
gujarat weather forecast
heavy rain
Ambalal Patel forecast
India Meteorological Department

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