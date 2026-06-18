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Rajkot Food: રાજકોટ ગયા અને આ 5 ચટાકેદાર વાનગીઓ ન ખાધી તો તમારો ફેરો ફોગટ, આવી વેરાયટી આખા ગુજરાતમાં ખાવા નહીં મળે

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 18, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:32 PM IST

Rajkot Must Try Street Food:  જો તમે રાજકોટ ફરવા માટે જવાના હોય કે પછી કોઈ કામથી પણ આ શહેરમાં પહોંચો તો ત્યાં જઈને સાંજના સમયે આ 5 સ્ટ્રીટ ફૂડ ખાવાનું ભૂલતા નહીં.. આ 5 વસ્તુ ખાધા વિના રાજકોટથી પરત ફરવું એટલે હરિદ્વાર જઈને પણ ગંગા સ્નાન ન કરવું. આ 5 વસ્તુઓ ચટાકેદાર છે અને આવી વાનગી તમને ગુજરાતમાં કોઈપણ જગ્યાએ ખાવા નહીં મળે. આ પાંચ વસ્તુઓ રાજકોટની મોસ્ટ ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ આઈટમ છે. આ પાંચ વસ્તુનો સ્વાદ રાજકોટની મુલાકાત લેનાર દરેક વ્યક્તિએ માણવો જ જોઈએ. 
 

રાજકોટના તીખા મોરા 1/6

રાજકોટના તીખા મોરા 

રાજકોટમાં સાંજના સમયે ફરવા નીકળો ત્યારે તીખા મોરા ચાખજો. તીખા મોરા એક એવી વાનગી છે જેમાં તીખા ગાંઠિયા અને મોળા ગાંઠિયા ને મિક્સ કરી તેમાં અલગ અલગ પ્રકારની ચટણીઓ, ડુંગળી, સેવ, સીંગદાણા જેવી વસ્તુઓ ઉમેરીને ચટાકેદાર કોમ્બિનેશન બનાવવામાં આવે છે. તીખા મોરાનો સ્વાદ એવો હોય છે જે દાઢે વળગી જાય. જો તમે એક વખત તીખા મોરા ખાઈ લેશો તો તમને ભેળ ભાવતી બંધ થઈ જશે.   

રાજકોટના બ્રેડ કટકા 2/6

રાજકોટના બ્રેડ કટકા 

રાજકોટની બીજી ફેમસ વસ્તુ છે જે જીવનમાં એકવાર તો ખાવી જ જોઈએ તે છે બ્રેડ કટકા. બ્રેડ કટકામાં પાવભાજી માટેના જે પાઉં હોય છે તેને મીઠી ચટણી, તીખી ચટણી અને લસણની ચટણીમાં પલાળી તેના પર ચવાણું, દાડમ, સેવ જેવી ચટપટી વસ્તુઓ ઉમેરીને સર્વ કરવામાં આવે છે. બ્રેડ કટકાની પ્લેટ તૈયાર થશે તેને જોઈને જ તમારા મોઢામાં પાણી આવી જશે. બ્રેડ કટકા ટેસ્ટ બોમ્બ હોય છે જેને ખાવાથી મોઢામાં અલગ અલગ પ્રકારના સ્વાદ ફૂટે છે.   

રાજકોટના ભુંગળા બટેટા 3/6

રાજકોટના ભુંગળા બટેટા 

જો તમે સ્પાઈસી અને ચટાકેદાર નાસ્તો કરવાના શોખીન છો તો પછી રાજકોટમાં આવીને ભૂંગળા બટેટા ખાવાનું ભૂલતા નહીં. રાજકોટમાં મળે તેવા ભુંગળા બટેટા તમને ગુજરાતમાં ક્યાંય ખાવા નહીં મળે. લાલ રસ્સા વાળા બટેટામાં મીઠી ચટણી, સીંગદાણા ઉમેરીને આપવામાં આવે છે અને તેને ભૂંગળા સાથે ખાવાના હોય છે. રાજકોટમાં જેવા ભુંગળા બટેટા મળે છે તેવો સ્વાદ બીજે ક્યાંય ચાખવા નહીં મળે.   

રાજકોટનું ચાપડી ઊંધિયું 4/6

રાજકોટનું ચાપડી ઊંધિયું 

રાજકોટમાં ચાપડી ઊંધિયું પણ ફેમસ છે. ચાપડી ઊંધિયું ને અહીં તાવો પણ કહેવામાં આવે છે. ચાપડી ઊંધિયું રાજકોટની ફેમસ વાનગી છે જેને લોકો રાત્રે જમવામાં ખાવાનું પસંદ કરે છે. જેમાં તીખા રસાવાળું ઊંધિયું હોય છે અને તેની સાથે ચાપડી પીરસવામાં આવે છે. ચાપડી અને ઊંધિયું લસણની ચટણી, ડુંગળીનું સલાડ અને પાપડ સાથે ખાવાનું હોય છે. 

રાજકોટના ઘૂઘરા 5/6

રાજકોટના ઘૂઘરા 

આમ તો ઘૂઘરા ગુજરાતના અલગ અલગ શહેરોમાં ફેમસ છે પરંતુ તમે એક વખત રાજકોટમાં આવીને ઘૂઘરા ચાખશો તો તમને બીજે ક્યાંય ઘૂઘરા ભાવશે નહીં. રાજકોટના ઘુઘરાને ખાસ બનાવે છે અહીંની સ્પેશિયલ મીઠી ચટણી. રાજકોટમાં ઘૂઘરા સાથે જે ચટણી સર્વ કરવામાં આવે છે તેવી ચટણી તમને બીજે ક્યાંય ચાખવા નહીં મળે. રાજકોટમાં મળતા ઘુઘરાની ઉપર મીઠી ચટણી, લસણની ચટણી અને સેવ ઉમેરીને આપવામાં આવે છે. પરંતુ આ ઘુઘરા જેવો ટેસ્ટ તમને ગુજરાતના કોઈ સિટીમાં ચાખવા નહીં મળે.  

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TAGS:
Rajkot
Food
lifestyle
travel
સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ

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