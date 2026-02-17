પૈસા રાખજો તૈયાર ! આવી રહ્યો છે રાજકોટની કંપનીનો મેઈનબોર્ડ IPO, જાણો પ્રાઈસ બેન્ડ અને GMP
Gujarati Company IPO: શ્રી રામ ટ્વિસ્ટેક્સ આવતા અઠવાડિયે તેનો IPO લોન્ચ કરી રહ્યું છે. રાજકોટ સ્થિત કંપની 23 ફેબ્રુઆરીએ તેનો IPO ખોલશે અને 25 ફેબ્રુઆરી સુધી રોકાણ માટે ખુલ્લી રહેશે. IPOની પ્રાઇસ બેન્ડ ₹95 થી ₹105 પ્રતિ શેર રાખવામાં આવી છે. રોકાણકારો ઓછામાં ઓછા 144 શેરના લોટમાં અરજી કરી શકે છે, રિટેલ અને અન્ય શ્રેણીના રોકાણકારો ખાસ રસ લે તેવી અપેક્ષા છે.
આ IPO સંપૂર્ણપણે નવો ઇશ્યૂ છે, જેમાં 1.06 કરોડ નવા ઇક્વિટી શેર જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે. કોઈ ઓફર ફોર સેલ (OFS) નથી, એટલે કે પ્રમોટર્સ તેમનો હિસ્સો વેચી રહ્યા નથી, અને IPOમાંથી મળેલી સંપૂર્ણ રકમ કંપનીને જશે.
કંપનીએ જણાવ્યું છે કે આ રકમનો ઉપયોગ દેવાની ચુકવણી, કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવશે. શેરનું ફાળવણી 26 ફેબ્રુઆરીના રોજ થવાની ધારણા છે, જ્યારે સ્ટોક એક્સચેન્જમાં લિસ્ટિંગ 2 માર્ચના રોજ સુનિશ્ચિત થયેલ છે. IPO માટે બુક રનિંગ લીડ મેનેજર ઇન્ટરેક્ટિવ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસિસ લિમિટેડ છે, અને બિગશેર સર્વિસિસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડને રજિસ્ટ્રાર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
ગ્રે માર્કેટ અંગે, હાલમાં આ IPOને લગતી કોઈ ખાસ પ્રવૃત્તિ નથી. ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, ગ્રે માર્કેટ પ્રીમિયમ (GMP) હાલમાં 0 રૂપિયા છે. આનો અર્થ એ છે કે શેરની સંભવિત લિસ્ટિંગ કિંમત હાલમાં 105 રૂપિયાની ઇશ્યૂ કિંમતની આસપાસ હોવાનો અંદાજ છે. જો કે, GMP સમય જતાં બદલાઈ શકે છે અને તેને અંતિમ રોકાણ આધાર માનવામાં આવતો નથી.
શ્રી રામ ટ્વિસ્ટેક્સ કોટન યાર્નનું ઉત્પાદન કરે છે. તે કોમ્પેક્ટ રિંગ સ્પન અને કાર્ડેડ યાર્ન, તેમજ કોમ્બેડ અને કાર્ડેડ યાર્ન બંનેનું ઉત્પાદન કરે છે. તે એલી ટ્વિસ્ટ, કોમ્પેક્ટ સ્લબ યાર્ન અને લાઇક્રા બ્લેન્ડેડ યાર્ન જેવા મૂલ્યવર્ધિત યાર્નનું પણ ઉત્પાદન કરે છે. તેના ઉત્પાદનોનો ઉપયોગ ડેનિમ, ટેરી ટુવાલ, શર્ટિંગ, શીટિંગ, સ્વેટર, મોજાં, બોટમવેર, હોમ ટેક્સટાઇલ અને ઔદ્યોગિક કાપડ સહિત વિવિધ ક્ષેત્રોમાં થાય છે.
તેના નાણાકીય પ્રદર્શન પર નજર કરીએ તો, કંપનીએ નાણાકીય વર્ષ 2025માં નફો 22 ટકા વધીને 8 કરોડ રૂપિયા થયો છે જે પાછલા વર્ષના 6.55 કરોડ રૂપિયા હતો. આ જ સમયગાળા દરમિયાન આવક 10.1 ટકા વધીને 255 કરોડ રૂપિયા થઈ છે. સપ્ટેમ્બર 2025 સુધીના 6 મહિનામાં, કંપનીએ 132.1 કરોડ રૂપિયાની આવક પર 7 કરોડ રૂપિયાનો નફો નોંધાવ્યો છે, જે તેના સતત વધતા વ્યવસાયિક વેગને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.
