રાજયોગ એલર્ટ! મે મહિનાના થશે બુધ-શુક્ર ગ્રહની યુતિ, આ 4 રાશિઓ માટે ગેમ-ચેન્જર થશે સાબિત!
Lakshmi Narayan Rajyog: મે મહિનાના બનશે લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ ઘણા લોકો માટે ગોલ્ડન તકો લાવી શકે છે. આ સમય, ખાસ કરીને 4 રાશિ માટે, પ્રગતિ અને નાણાકીય લાભ સૂચવે છે. જો કે, કુંડળીમાં અન્ય ગ્રહોની સ્થિતિ પણ ભૂમિકા ભજવે છે.
Lakshmi Narayan Rajyog: જ્યોતિષશાસ્ત્રમાં, ગ્રહોની ગતિ જીવનના ઉતાર-ચઢાવ સાથે જોડાયેલી છે. મે 2026ના અંતમાં, એક ખૂબ જ ખાસ યોગ, લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગ બનવા જઈ રહ્યો છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે શુક્ર (ધન, સમૃદ્ધિ, સુખ) અને બુધ (બુદ્ધિ, વ્યવસાય) એક જ રાશિમાં હોય છે. દૃક પંચાંગ અનુસાર, શુક્ર 14 મેના રોજ મિથુન રાશિમાં પ્રવેશ કરશે, અને બુધ પણ 29 મેના રોજ ત્યાં પહોંચશે, જેનાથી આ શુભ યોગ બનશે. આ યોગ, ખાસ કરીને ચોક્કસ રાશિઓ માટે, નાણાકીય પ્રગતિ, કારકિર્દી વૃદ્ધિ અને તેજસ્વી ભાગ્ય લાવવાની સંભાવના છે.
લક્ષ્મી નારાયણ રાજયોગને જ્યોતિષમાં સૌથી શુભ અને પ્રભાવશાળી યોગોમાંનો એક માનવામાં આવે છે. આ યોગ ત્યારે બને છે જ્યારે શુક્ર અને બુધ એક જ રાશિમાં યુતિ કરે છે. આ બે ગ્રહોનું જોડાણ વ્યક્તિને સંપત્તિ, સફળતા, શાણપણ અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠા લાવે છે તેવું માનવામાં આવે છે. આ યોગનો પ્રભાવ નાણાકીય પરિસ્થિતિને મજબૂત બનાવે છે અને કારકિર્દીમાં નવી ઊંચાઈઓ પ્રાપ્ત કરવાની તકો પૂરી પાડે છે.
તુલા રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે આ સમય નાણાકીય લાભનો સમય રહેશે. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે. નવા સોદા થવાના સંકેત છે. રોકાણમાં પણ સારું વળતર મળવાની શક્યતા છે. આવકના નવા રસ્તા ખુલી શકે છે.
મિથુન રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે આ યોગ સૌથી વધુ અસરકારક રહેશે. તેમને નોકરી અને કારકિર્દીમાં સારી પ્રગતિ જોવા મળી શકે છે. નવી જવાબદારીઓ અને પ્રમોશન પણ શક્ય છે. વ્યવસાયિકોને નફો જોવા મળી શકે છે અને તેમની નાણાકીય સ્થિતિ મજબૂત થઈ શકે છે.
કન્યા રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, આ યોગ ઘણા બાકી રહેલા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકે છે. નોકરીમાં પ્રગતિ અને આવકમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. જૂના દેવાથી રાહત શક્ય છે. દરેક પ્રયાસમાં સફળતાની સંભાવના વધશે.
ધન રાશિ: આ રાશિના જાતકો માટે, આ યોગ ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે છે. નવી નોકરીની તકો ઊભી થઈ શકે છે. ભાગીદારીનું કામ ફાયદાકારક રહેશે. કોઈપણ ચાલી રહેલા મુકદ્દમા કે વિવાદનું નિરાકરણ આવી શકે છે. વિદેશી બાબતોને લગતી તકો પણ ઊભી થઈ શકે છે.
(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
