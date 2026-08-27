/રક્ષાબંધન પર શનિ-કેતુ ચાલશે ઉલટી ચાલ, આ 4 રાશિઓને રહેવું પડશે સતર્ક, થઈ શકે છે ધનહાનિ !

Raksha Bandhan 2026 : રક્ષાબંધન પર ગ્રહોની સ્થિતિ કેટલીક રાશિઓ માટે પડકારજનક માનવામાં આવે છે. ત્યારે કઈ રાશિઓને નાણાકીય બાબતો, કારકિર્દી, સંબંધો અને નિર્ણય લેવાની બાબતમાં સાવધાની રાખવી પડશે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
Raksha Bandhan 2026 : આ વર્ષે રક્ષાબંધનનો તહેવાર જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી પણ વિશેષ મહત્વ ધરાવે છે. 28 ઓગસ્ટે ચંદ્રગ્રહણ પણ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન શનિ, રાહુ અને કેતુની ગ્રહોની સ્થિતિ ચોક્કસ રાશિઓ માટે પડકારજનક માનવામાં આવે છે. જ્યોતિષીય ગણતરીઓ સૂચવે છે કે આ 4 રાશિઓ માટે આ ગ્રહોની સ્થિતિ નાણાકીય, કારકિર્દી, સંબંધો અને માનસિક સુખાકારી પર અસર કરી શકે છે.
સિંહ રાશિના લોકોએ રોકાણ અંગે ખાસ સાવધાની રાખવી જોઈએ. ઉતાવળમાં પૈસાનું રોકાણ કરવાથી નાણાકીય નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યની અવગણના ન કરો. તમારા લગ્ન જીવનમાં નાના મુદ્દાઓને વિવાદોમાં ફેરવવાનું ટાળો. આ સમયગાળા દરમિયાન લાંબી મુસાફરી અથવા જોખમી નિર્ણયો મુલતવી રાખવા સમજદારીભર્યું રહેશે.
મિથુન રાશિના લોકો આ સમય દરમિયાન માનસિક તણાવ અને બિનજરૂરી ચિંતાનો સામનો કરી શકે છે. નાની નાની બાબતો પર વધુ પડતું વિચારવાનું ટાળો. નાણાકીય નિર્ણયો લેતા પહેલા તમારી પાસે સંપૂર્ણ માહિતી છે તેની ખાતરી કરો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો ઊભી થઈ શકે છે, તેથી વાતચીત દરમિયાન શાંત રહેવું શ્રેષ્ઠ છે. કોઈપણ નવું સાહસ શરૂ કરતા પહેલા પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરો.
આ સમયગાળો મેષ રાશિના જાતકો માટે કેટલાક ઉતાર-ચઢાવ લાવી શકે છે. કૌટુંબિક બાબતો સંબંધિત તણાવ વધી શકે છે. નાણાકીય વ્યવહારોમાં પણ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. રોકાણો અથવા મોટા નાણાકીય નિર્ણયોમાં ઉતાવળ કરવાનું ટાળો. સંબંધોમાં ગેરસમજ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો અને કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યા પછી જ મહત્વપૂર્ણ કાર્યોમાં આગળ વધો.
કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા વ્યક્તિઓએ સંબંધો અને નાણાકીય બાબતો અંગે સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. તમારા જીવનસાથી સાથે ગેરસમજ ઊભી થઈ શકે છે. અજાણ્યા લોકો પર નાણાકીય વિશ્વાસ મુકવાનું ટાળો અને કોઈને પૈસા ઉછીના ન આપો. કાર્યસ્થળ પર દલીલો કે વિવાદોથી દૂર રહેવું પણ શ્રેષ્ઠ રહેશે.
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