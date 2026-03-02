ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

Knowledge Facts: માત્ર ઈરાનમાં જોવા મળે છે આ બુદ્ધિમાન પક્ષી, જાણો તેની ખાસિયત

Iranian Ground Jay આ એક ખાસ પક્ષી છે, જે દુનિયામાં માત્ર ઈરાનમાં જોવા મળે છે. તેને ઈરાનનું એન્ડેમિક પક્ષી કહેવામાં આવે છે, એટલે કે તેનું પ્રાકૃતિક ઘર માત્ર ઈરાન છે. ઘણા નિષ્ણાંત તેને ઈરાનનું એકમાત્ર એન્ડેમિક પક્ષી પણ માને છે.

Updated:Mar 02, 2026, 04:07 PM IST

મધ્ય અને પૂર્વી રેગિસ્તાની વિસ્તારમાં વસવાટ

તેનો વસવાટ મુખ્ય રૂપથી ઈરાનના મધ્ય અને પૂર્વી રેગિસ્તાની વિસ્તારમાં છે, જેમ કે દાશ્ત-એ-કવીર અને દાશ્ત-એ-લુત જેવા ક્ષેત્ર. આ સિવાય યઝ્દ, કેરમાન, સેમનાન, ઇસ્ફહાન, ફાર્સ અને સિસ્તાન-બલુચિસ્તાન જેવા પ્રાંતોમાં તે જોવા મળે છે.

કોર્વિડ પરિવારનું સભ્ય

આ પક્ષી કોર્વિડ પરિવાર  (Corvid family) નું સભ્ય છે, તેથી સ્વભાવથી ખુબ બુદ્ધિમાન માનવામાં આવે છે. તે પોતાના ભોજનનો સંગ્રહ કરી રાખવાની આદત રાખે છે. હંમેશા તે બીજ અને જંતુઓને જમીનમાં છુપાવી દે છે અને બાદમાં તેને શોધીને ખાય છે.

પ્રકૃતિના સંતુલનમાં નિભાવે છે ભૂમિકા

ક્યારેક-ક્યારેક કોઈ બીજ ભૂલી જાય છે, જેનાથી નવા છોડ ઉગાડવામાં મદદ મળે છે. આ રીતે તે પ્રકૃતિના સંતુલનમાં પણ ભૂમિકા ભજવે છે. Iranian Ground Jay જમીન પર રહેવાનું પક્ષી છે. તે વધુ ઉડતું નથી, પરંતુ ઝડપી દોડીને ચાલે છે.  

તેને સરળતાથી જોવું મુશ્કેલ

ખતરાનો અનુભવ થતાં તે અચાનક દિશા બદલી નાખે છે કે ઝાડીઓમાં છુપાય જાય છે. રેગિસ્તાન જેવા ખુલ્લા અને શુષ્ક વિસ્તારમાં તે ખુદને છુપાવી લે છે. આ કારણે તેને જોઈ શકવું સરળ રહેતું નથી.

શુષ્ક અને અર્ધ-રેગિસ્તાની વિસ્તાર તેનું નિવાસ્થાન

ઘણીવાર ફોટોગ્રાફર અને બર્ડવોચર્સ તેને જોવા માટે લાંબા સમય સુધી રાહ જુએ છે. તેનું નિવાસ્થાન શુષ્ક અને અર્ધ-રેગિસ્તાની મેદાન હોય છે, જ્યાં ઓછા ઝાડ-છોડ હોય છે. ખાસ કરી એવા વિસ્તાર જ્યાં ઓછી ઊંચાઈવાળી ઝાડીઓ જોવા મળે છે.  

સામાન્ય રીતે જોડીમાં અથવા નાના જૂથોમાં જોવા મળે છે

તે જમીન પર જંતુઓ, બીજ અને નાના જીવ શોધીન ખાય છે. સામાન્ય રીતે તે જોડીમાં કે નાના સમૂહમાં જોવા મળે છે. તેનો અવાજ પણ ખુબ અલગ અને ઓળખવા યોગ્ય હોય છે. તેમાં નરમ અને મધુર સ્વર સંભળાય છે. જેનો ઉપયોગ તે પોતાના સાથીથી સંપર્ક કરવા કે પોતાના ક્ષેત્રની રક્ષા માટે કરે છે.  

આવાસની સુરક્ષા ખુબ જરૂરી

હાલ તેને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર 'Least Concern' શ્રેણીમાં રાખવામાં આવ્યું છે, એટલે કે જેની સંખ્યા સ્થિર માનવામાં આવે છે. છતાં તે એક સીમિત ક્ષેત્રમાં જોવા મળે છે, તેથી તેના આવાસની સુરક્ષા જરૂરી છે. કુલ મળી તે ઈરાનના પ્રાકૃતિક વારસાનો અનોખો હિસ્સો છે.

