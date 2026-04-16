ગુજરાતી ન્યૂઝફોટોદાયકાઓ બાદ ગ્રહોનો મહાસંયોગ, આગામી 11 દિવસ આ 3 રાશિઓ માટે સાબિત થશે માઈલસ્ટોન, ઘરમાં થશે ધનના ઢગલાં!

દાયકાઓ બાદ ગ્રહોનો મહાસંયોગ, આગામી 11 દિવસ આ 3 રાશિઓ માટે સાબિત થશે 'માઈલસ્ટોન', ઘરમાં થશે ધનના ઢગલાં!

Kaal Sarp Yog: ગ્રહોનો એક અદભૂત મહાસંયોગ રચાયો છે, જેમાં ઘણા ગ્રહો રાહુ અને કેતુની વચ્ચે આવી ગયા છે, જેના કારણે થોડા દિવસો માટે 'આંશિક કાલસર્પ યોગ' બની રહ્યો છે. આવી સ્થિતિમાં 27 એપ્રિલ સુધીનો સમય 3 રાશિઓ માટે નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે છે.

Updated:Apr 16, 2026, 10:30 PM IST

રાહુ-કેતુની વચ્ચે આવ્યા બધા ગ્રહો

તમે કુંડળીમાં કાલસર્પ યોગ બનતા તો સાંભળ્યું હશે, પરંતુ આ વખતે આ યોગ આકાશમાં બનવા જઈ રહ્યો છે. 13 એપ્રિલથી 17 એપ્રિલ 2026 સુધી ગુરુ સિવાયના તમામ ગ્રહો રાહુ અને કેતુની વચ્ચે આવી રહ્યા છે. ગ્રહોનું આ સંરેખણ (Planetary Alignment) કમાલ છે, જેની અસર તમામ રાશિઓ પર પડશે. આ સાથે તેમાંથી 4 ગ્રહો તો આપણને આકાશમાં એક હરોળમાં પરેડ કરતા પણ જોવા મળશે.

આકાશમાં કાલસર્પ યોગની સ્થિતિ

વર્તમાનમાં રાહુ કુંભ રાશિમાં છે અને કેતુ સિંહ રાશિમાં છે. બાકી બચેલા સૂર્ય-શુક્ર મેષ રાશિમાં, મંગળ-બુધ-શનિ મીન રાશિમાં અને ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં છે. માત્ર ગુરુ ગ્રહ મિથુન રાશિમાં છે, જે કેતુ (સિંહ)થી રાહુ (કુંભ)ની વચ્ચે નથી. આ સ્થિતિ 27 એપ્રિલ સુધી રહેશે. ખાસ કરીને 3 રાશિઓ માટે આ સમય ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે.

મિથુન રાશિ - નવા આઈડિયા બદલી નાખશે જિંદગી

મિથુન રાશિના જાતકો માટે આ સ્થિતિ ખૂબ જ સારી ગણી શકાય. આ સમય નવા આઈડિયા પર કામ કરવા, નેટવર્કિંગ વધારવા અને મહત્વના નિર્ણયો લેવા માટે ઉત્તમ છે. જો આ સમયનો ભરપૂર ઉપયોગ કરશો તો તમારી જિંદગીની દિશા બદલાઈ શકે છે. અચાનક મોટો આર્થિક લાભ થવાની પણ શક્યતા છે.  

કર્ક રાશિ - અંતરાત્માનો અવાજ સાંભળો

કર્ક રાશિ માટે ગ્રહોની આ સ્થિતિ તમને થોડા વધુ ભાવુક બનાવી શકે છે. જો કે, તમારી અંતર્પ્રેરણા (Intuition) ખૂબ જ તેજ રહેશે. જો તમે તમારા અંતરાત્માનો અવાજ સાંભળવામાં સફળ રહેશો, તો તમે સાચા નિર્ણયો લઈ શકશો. આ નિર્ણયો તમારી વ્યાવસાયિક અને પર્સનલ લાઈફ બન્ને માટે મહત્વના સાબિત થશે, જે ભવિષ્યમાં મોટો લાભ અપાવી શકે છે.

તુલા રાશિ - કરિયરમાં આવશે સકારાત્મક બદલાવ

શુક્ર ગ્રહ તમારા માટે મોટો લાભ લાવી શકે છે. તમારા સંબંધોમાં સુધારો થશે અને સાથે જ કરિયરમાં સકારાત્મક બદલાવ જોવા મળશે. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત બનશે અને આવકના નવા સ્ત્રોત મળી શકે છે. જે લોકો અવિવાહિત છે, તેમના માટે લગ્નની વાત આગળ વધી શકે છે.

(Disclaimer: અહીં અપાયેલી માહિતી જ્યોતિષ માન્યતાઓ, સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારીઓ પર આધારિત છે, Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)  

