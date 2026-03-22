Rashifal 23 March 2026: સોમવારનો દિવસ કઈ કઈ રાશિઓ માટે રહેશે શુભ જાણો રાશિફળ પરથી
Rashifal 23 March 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): 23 માર્ચ અને સોમવાર ચૈત્ર નવરાત્રીનો પાંચમો દિવસ છે. પાંચમું નોરતું સ્કંદમાતાને સમર્પિત ગણાય છે. જ્યારે સોમવાર મહાદેવનો પ્રિય વાર છે. સોમવાર મેષથી લઈ મીન સુધીની રાશિઓ માટે કેટલો શુભ રહેશે ચાલો જાણીએ.
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજે વેપારના ક્ષેત્રમાં તમને ફાયદો થવામાં આનંદ થશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. વ્યવસાયમાં પરિવર્તનનું આયોજન છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા અને પારિવારિક જવાબદારીઓ પૂર્ણ થશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, વૈવાહિક જીવન આનંદપ્રદ રહેશે. આજે નજીક અને દૂરની મુસાફરી પણ થઈ શકે છે. ધંધામાં વધતી પ્રગતિ આનંદકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને માનસિક બૌદ્ધિક ભારથી મુક્તિ મળશે. કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી સાંજના કલાકો દરમિયાન મળી શકે છે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, બીજાની મદદ કરવાથી તમને સારું લાગશે તેથી આજે તમારો દિવસ પરોપકારીમાં વિતાવશો. ક્ષેત્રમાં પણ તમારી તરફેણમાં કેટલાક ફેરફાર થઈ શકે છે, આને કારણે તમારા સાથીઓનો મૂડ બગડી શકે છે. પરંતુ તમે તમારી સારી વર્તણૂકથી વાતાવરણને સામાન્ય બનાવશો.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી આર્થિક બાજુ મજબૂત બનશે. સંપત્તિ, સન્માન, ખ્યાતિ, ખ્યાતિ વધશે. અટકેલા કામ પુરા થશે. પ્રિયજનો સાથે મળવાનું થશે. વાણી ઉપર સંયમ ન રાખવાથી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ ઉત્પન થઈ શકે છે. સાંજે પ્રિયજનોને મળવાનું આનંદકારક લાગશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, પરિવાર સાથે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. સદભાગ્યે તમને બપોર સુધીમાં આનંદકારક સારા સમાચાર પણ મળશે. આરોગ્ય પ્રત્યે સભાન રહેવાની જરૂર છે. સાંજે લાંબા સમયથી રાહ જોવાતા મહેમાનનું આગમન આનંદકારક હોઈ શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજે ઘરની ઉપયોગિતાઓ પર પૈસા ખર્ચ થશે. ગૌણ કર્મચારી અથવા સંબંધીના કારણે તાણ વધી શકે છે. વ્યવહારમાં સાવચેત રહો પૈસા ફસાઈ શકે છે. કોર્ટ-કચેરીના કામ માટે દિવસ દરમિયાન મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. જો કે તમને આમાં સફળતા મળશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, પિતાના આશીર્વાદથી અને ઉચ્ચ અધિકારીઓના આશીર્વાદથી કોઈ કિંમતી વસ્તુ અથવા સંપત્તિ મેળવવાની ઇચ્છા આજે પૂર્ણ થશે. વ્યસ્તતા વધુ રહેશે, વ્યર્થ ખર્ચ ટાળો. સાંજથી રાત સુધી વાહન ચલાવતી વખતે સાવધાની રાખવી.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, આજે ઉદ્યોગમાં તત્પરતાનો લાભ મળશે. પરિવાર તરફથી કૌટુંબિક સુખ પ્રાપ્ત થશે. આજે રચનાત્મક કાર્યોમાં ધ્યાન આપશો. કોઈ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે ક્રોધ પર કાબુ રાખવો. ઘરની સમસ્યાઓનો હલ આવશે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, આજે મોટી માત્રામાં પૈસાની અચાનક પ્રાપ્તિ આર્થિક સ્થિતિને મજબૂત બનાવશે. વ્યવસાયિક યોજનાઓમાં વેગ મળશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થશે. ઉતાવળ અને ભાવનાત્મકતામાં લીધેલા નિર્ણય પાછળથી પસ્તાવો લાવી શકે છે.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આજે શરીરમાં અચાનક દુઃખાવાને લીધે વધુ ખર્ચની સ્થિતિનો સામનો કરવો પડી શકે છે. કોઈ મિલકત ખરીદતી વેચતી વખતે મિલકતની તમામ કાનૂની બાબતોની ગંભીરતાપૂર્વક વિચાર કરો.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, રાજકીય ક્ષેત્રે સફળતા મળશે. બાળકો પ્રત્યેની જવાબદારી પણ પૂરી થશે. સ્પર્ધાના ક્ષેત્રે આગળ વધશો. અટકેલા કામ પણ પૂર્ણ થશે. પાચનશક્તિ અને આંખના વિકારની સંભાવના પણ છે. ખાવા પીવાનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આજે શિક્ષણ અને સ્પર્ધાના ક્ષેત્રે વિશેષ સિધ્ધિઓ પ્રાપ્ત થશે. આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જશે, વાણી તમને વિશેષ માન આપશે. હવામાનની આરોગ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે એટલા માટે સાવચેત રહો. જીવનસાથીનો પૂરો સાથ અને સહયોગ મળશે.
Trending Photos