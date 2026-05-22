Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ફોટો
  • /Rashifal: મકર રાશિ માટે શનિવાર મુશ્કેલ, મીન અને ધન રાશિ માટે દિવસ લાભકારી રહેશે, દૈનિક રાશિફળ

Rashifal: મકર રાશિ માટે શનિવાર મુશ્કેલ, મીન અને ધન રાશિ માટે દિવસ લાભકારી રહેશે, દૈનિક રાશિફળ

Written ByKrupa ShahUpdated byKrupa Shah
Published: May 22, 2026, 11:30 PM IST|Updated: May 22, 2026, 11:30 PM IST

Rashifal 23 May 2026: (By Chirag Bejan Daruwalla): પંચાંગ અનુસાર 23 મે 2026 અને શનિવારના રોજ વિક્રમ સંવત 2082 ના અધિક જેઠ માસના સુદ પક્ષની આઠમની તિથિ છે. શનિવારે સવારે 9.18 થી 10.57 સુધી રાહુકાળ રહેશે. આ સમય દરમિયાન શુભ કામ કે નવું કામ કરવાનું ટાળવું. હવે જાણો શનિવારનો દિવસ 12 રાશિઓ માટે કેટલો શુભ રહેશે જાણવા વાંચો દૈનિક રાશિફળ.
 

1/12

મેષ (અ, લ, ઇ):

ગણેશજી કહે છે, આજે સાવધાની અને જાગૃતિનો દિવસ છે. ધંધાના કિસ્સામાં જો તમે થોડું જોખમ લેશો તો મોટો ફાયદો થવાની આશા છે. રોજિંદા કાર્યોથી આગળ કેટલાક નવા કાર્યોમાં પ્રયાસ કરો. કોઈ અંગત માટે કેટલાક પૈસાની વ્યવસ્થા કરવી પડી શકે છે. નવી તક તમારી આજુબાજુ છે, તેને ઓળખી લેવી તે તમારા પર નિર્ભર છે.  

2/12

 વૃષભ (બ, વ, ઉ): 

ગણેશજી કહે છે, આજે શુભ પ્રસંગોમાં જોડાવાની તક મળશે. સમાજમાં ગૌરવ હોવાના કારણે તમારી ખ્યાતિ વધશે. આ સિવાય આજે જે લોકો ધંધામાં છે તેઓને સાંજના પાંચ વાગ્યા સુધીમાં એક ખાસ ડીલ ફાઇનલ થશે. રાજ્ય તરફથી વિશેષ સન્માન મેળવી શકાય છે.  

3/12

મિથુન (ક, છ, ઘ): 

ગણેશજી કહે છે, તમારો આજનો દિવસ ખૂબ જ મજબુત છે. દિવસ દરમિયાન લાભની તકો મળશે. તેથી કાર્યાત્મક બનો. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિનો આનંદ માણો. જો નોકરી કે ધંધામાં કોઈ નવીનતા લાવી શકો તો ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે. કાર્યમાં નવું જીવન મળશે.  

4/12

કર્ક (ડ, હ): 

ગણેશજી કહે છે, આજે નવી યોજના અને કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાતથી મન પ્રસન્ન થશે. કાયદાકીય વિવાદમાં વિજય અને સ્થાળાંતરની યોજનાઓ સફળ થઈ શકે છે. દિવસે મુશ્કેલીઓ હોવા છતાં, શકિતમાં વધારો થશે. પરિવારમાં સુખી પરિવર્તન આવશે.  

5/12

સિંહ (મ, ટ): 

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સામાન્ય છે. વહેંચાયેલા વેપારથી ભાગીદારીમાં મોટો ફાયદો થશે. રોજિંદા ઘરના કામકાજને સંભાળવાની આજની સુવર્ણ તક છે. કદાચ આજે તમારે તમારા પુત્ર અને પુત્રીના સંબંધમાં કોઈ મોટો નિર્ણય લેવો પડશે. પ્રામાણિકતા અને નિયમોની કાળજી લો. આજે એકસાથે ઘણાં કામ હાથમાં લેશો નહીં.  

6/12

કન્યા (પ, ઠ, ણ):  

ગણેશજી કહે છે, આજે ખૂબ ક્રિએટિવ દિવસ છે. એટલે કે આજે તમે કોઈપણ રચનાત્મક કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં આખો દિવસ પસાર કરી શકો છો. મુસાફરોને જે કામ સૌથી પ્રિય છે તે આજે કરવામાં આવશે. સાથીદારોની સહાયથી તમે આજે આરામ કરી શકશો. પરિવારમાંથી મદદ મળશે.  

7/12

તુલા (ર, ત):

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે સાવચેત રહેવાનો છે. હવામાનના બદલાવથી વિકાર પેદા થઈ શકે છે. ખાવા-પીવામાં બિલકુલ બેદરકારી રાખશો નહીં. ધંધાની દ્રષ્ટિએ દિવસ આનંદદાયક રહેશે. ઉતાવળમાં કોઈ ભૂલ થઈ શકે છે, તેથી બધું કાળજીપૂર્વક કરો.  

8/12

વૃશ્ચિક (ન, ય): 

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ સર્જનાત્મક છે, તમે જે પણ કાર્ય સમર્પણ સાથે કરો છો તેમાં સફળતા મળશે. અધૂરા કામ પતાવશો, મહત્વપૂર્ણ ચર્ચાઓ થશે. ઓફિસમાં તમારા વિચારો મુજબ વાતાવરણ બનશે અને તમારા સાથીઓ પણ તમારો સાથ આપશે.  

9/12

ધન (ભ, ધ, ફ, ઢ): 

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારક છે. આજે તમારા વર્તનથી સંબંધિત તમામ વિવાદોનું સમાધાન થઈ શકે છે. નવા પ્રોજેક્ટ પર પણ કેટલાક કામ શરૂ થઈ શકે છે. જમીન અને સંપત્તિના મામલે પરિવાર અને આસપાસના લોકો થોડી મુશ્કેલી ઊભી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.  

10/12

મકર (ખ, જ): 

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ખૂબ વ્યસ્ત રહેવાનો છે. પરંતુ ધર્મ અને અધ્યાત્મનો અભ્યાસ કરવા થોડો સમય આપવો સારો રહેશે. ક્ષેત્રના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ તમારા કામમાં વિક્ષેપ પાડવાનો પ્રયાસ કરશે. શુભ કાર્યોમાં રાત્રિનો સમય વિતાવશો.  

11/12

કુંભ (ગ, સ, શ, ષ):  

ગણેશજી કહે છે, આજે પરસ્પર ક્રિયા-પ્રતિક્રિયામાં સંયમ અને સાવધાની રાખવી. ધ્યાનમાં રાખો કે તમારી આસપાસના લોકો સાથે સંઘર્ષની કોઈ શક્યતા નથી. કોઈ શુભ કાર્યની ચર્ચા થઈ શકે છે. ભાગ્યમાં વિશ્વાસ રાખો અને આત્મવિશ્વાસથી કાર્ય કરો. રાત્રે પરિસ્થિતિમાં વધુ સુધારો થશે.  

12/12

મીન (દ, ચ, ઝ, થ):

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ લાભકારી રહેશે. બિઝનેસમાં જોખમ લેવાનું આજે ફાયદાકારક રહેશે. મુશ્કેલીઓને ધીરજ અને તમારા નરમ વર્તન દ્વારા સુધારી શકાય છે. તમારી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરીને તમે જે કંઈપણ આજે ઈચ્છી રહ્યાં છો તે મેળવી શકો છો.  

Tags:
Rashifal
Horoscope
lucky zodiac
દૈનિક રાશિફળ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આ હતા દુનિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિ, જેની સામે એલન મસ્ક પણ લાગશે ગરીબ!

આ હતા દુનિયાના સૌથી અમીર વ્યક્તિ, જેની સામે એલન મસ્ક પણ લાગશે ગરીબ!

Mansa Musa1 hr ago
2

બુધ-શનિની કેન્દ્ર દ્રષ્ટિ આ 4 રાશિઓની વધારશે મુશ્કેલીઓ, નોકરી-ધંધામાં કરાવશે નુકસાન!

Budh Shani Yuti2 hrs ago
3

કેન્દ્રીય મંત્રી જીતનરામ માંઝી પર હુમલો, સ્ટેજ પર ભાષણ દરમિયાન પથ્થરમારો

Jitan ram manjhi2 hrs ago
4

CM ભૂપેન્દ્ર પટેલે દિલ ખોલીને કરી વાતો: ક્યારે મૌન રહેવું એ પણ મોટી કળા છે

CM Bhupendra Patel3 hrs ago
5

ZEE 24 કલાકે છેવાડાના માનવીના સાહસને બિરદાવ્યું, મુખ્યમંત્રીના હસ્તે સન્માન

ZEE 24 kalak applauded3:31 PM IST