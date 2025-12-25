દૈનિક રાશિફળ 25 ડિસેમ્બર: વૃષભ રાશિના લોકો બનશે ભાગ્યશાળી, તુલા રાશિ માટે પણ આજનો દિવસ ફાયદાકારક, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 25 December 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ગુરુ પ્રત્યેની નિષ્ઠા અને ભક્તિથી ભરપુર રહેશે. આ સમયે આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. તમે અટકેલા પૈસા પ્રાપ્ત કરશો. નોકરીમાં પ્રમોશન તમે ચોક્કસપણે મેળવી શકશો. વિશ્વાસપાત્ર લોકો અને સેવકો તમારી સાથે દગો કરવાનો પ્રયાસ કરશે, સાવચેત રહો.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ ભાગ્યશાળી રહેશે. ઘરે અને બહારના વધુ સર્પોટિવ વાતાવરણને કારણે લગભગ તમામ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરવામાં આવશે, પરંતુ ઉધાર સંબંધિત વર્તણૂકને લીધે થોડી ચિંતા થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોની પ્રશંસા કરવામાં આવશે.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, તમારો દિવસ સામાન્ય કરતા વધારે શુભ રહેશે. સામાજિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્ર પર તમને તમારી પ્રતિભા બતાવવાની તક મળશે. પૈસાના ફાયદા માટે આજે થોડી વધુ બૌદ્ધિક અને શારીરિક મહેનત કરવી પડી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યમાં ભાગ લેશો. કાર્ય વ્યવસાય સાથે ગતિ રાખશો તો વ્યસ્તતા રહેશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, તમારા સારા કાર્યોથી તમારા અને તમારા પરિવારનું ગૌરવ વધશે. તમને તમારી નિર્ણય લેવાની ક્ષમતાનો લાભ પણ મળશે. આજે સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યમાં સહકાર આપશો. બાળકોને તેમના શ્રેષ્ઠ વર્તન અને તેમની સફળતાની ખ્યાતિ અને ખુશી મળશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ ઉતાર-ચઢાવનો રહેશે. તમારી વિચારસરણીમાં નિરાશા ના આવવા દો. વધુ વ્યસ્ત કાર્યને લીધે સામાજિક ક્ષેત્રથી અંતર રહેશે. પૈસાના લાભ માટે કરવામાં આવતા પ્રયત્નોમાં મુશ્કેલીઓ સફળતા તરફ દોરી જશે. પ્રેમ સંબંધના કારણે કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્રિત રહેશે. અતિશય ભાવુક રહેશો. આ કારણોસર ઘર અને બહારનું વાતાવરણ દૂષિત થઈ શકે છે. આર્થિક આયોજનોને પૂરા કરવામાં અવરોધ આવી શકે છે, પરંતુ બાદમાં પરિસ્થિતિ તમારા પક્ષમાં રહેશે, લાભની તકો મળશે.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. પ્રતિસ્પર્ધકો હારશે અને કાર્ય ધંધો પહેલા કરતા વધુ સારી રીતે ચાલશે. તમારી મોટાભાગની આયોજિત યોજનાઓ સફળ થશે, જેનાથી આત્મવિશ્વાસ વધશે. ધંધામાં નવા પ્રયોગો વધારે ફાયદો લાવશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, તમને આજે થોડી કાળજી લેવાની સલાહ આપવામાં આવી છે, કોઈ ભૂલને લીધે તમારા મનમાં થોડી પીડા થઈ શકે છે. આજે બાકી રહેલા સરકારી કામોને કારણે સમય અને નાણાંનો વ્યય થઈ શકે છે. બાળકો પ્રત્યેનો તમારો પ્રેમ વધશે. પરિવાર અથવા કાર્યસ્થળે કોઈ વ્યક્તિને કારણે અશાંતિ ફેલાઈ શકે છે.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, ધંધામાં ઝડપથી નિર્ણય ના લેવાને કારણે કામમાં અડચણ અને નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરી કરનારાઓના અધિકારમાં વધારો કરી શકાય છે. કોઈપણ માંગલિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકો છો. આજે ખર્ચા કરશો. તમારી વાણીથી તમે ખૂબ મોટા સરકારી અધિકારીને તમારી તરફ આકર્ષિત કરી શકશો.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, આજે ધૈર્યથી કાર્ય કરો કારણકે ઉતાવળા કામોને લીધે નુકસાનની સંભાવના છે. ભૌતિક સુવિધાઓ વધશે અને તમે તમારા હાથમાં મોટી રકમ મેળવીને ખુશ થશો. પેટ સાથે સંબંધિત પાચન કાર્ય અને પેટની વિકૃતિઓ મુશ્કેલીકારક હોઈ શકે છે. સંતાનના કામ, લગ્ન અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટેના પ્રયત્નોમાં તમને સફળતા મળશે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, દિવસના પહેલા ભાગમાં તમે મૂંઝવણમાં આવી શકો છો. કોઈ પણ કાર્યમાં સ્પષ્ટતાના અભાવને કારણે કાર્ય અટકી શકે છે, ફક્ત મન જ કાર્યોની રૂપરેખા બનાવશે. ધીરે ધીરે પરિસ્થિતિ સ્પષ્ટ થઈ જશે. કોઈપણ પ્રકારની આર્થિક ઘટનાના આયોજન માટે આજનો દિવસ શુભ રહેશે.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, આ દિવસે તમે તમારા જીવન સાથેના તમામ કાર્યો કરી શકશો, પરંતુ તેમ છતાં સફળતા મેળવવામાં શંકા રહેશે. નિયમોનું પાલન ના થવાને કારણે સરકારી કામ પણ અધૂરા રહેશે. વ્યાવસાયિક અને ઘરના કામને લીધે તમારે દોડવું પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યમાં વધઘટ થવાને કારણે શરીર આરામ માગશે.
