/દૈનિક રાશિફળ: કર્ક રાશિ માટે રવિવાર ચઢાવ-ઉતારનો દિવસ, વૃશ્ચિક રાશિ માટે દિવસ સામાન્ય કરતા સારો રહેશે

દૈનિક રાશિફળ 26 જુલાઈ 2026 (By Chirag Bejan Daruwalla): દેવશયની એકાદશી પછી ચાતુર્માસનો પ્રારંભ થઈ ચુક્યો છે. ચાતુર્માસના પહેલા રવિવારે ગ્રહો કઈ રાશિનો સાથ આપશે અને કઈ રાશિના લોકોને સંઘર્ષ કરવો પડશે જાણવા વાંચો રવિવારનું રાશિફળ
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમને ખુશી અને શાંતિ આપશે. દિવસની શરૂઆતમાં તમે ખાલીપો અનુભવશો. સમય પસાર કરવા માટે તમને મનોરંજનના સાધન મળશે, તમને આમાં મિત્રોનો ટેકો મળશે. પરંતુ બપોરે કામમાં વ્યસ્ત હોવાને કારણે મનોરંજનના કાર્યક્રમો રદ કરવા પડશે.
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થશે પરંતુ આ માટે વધુ સંકલ્પ શક્તિની જરૂર રહેશે. કાલ્પનિક દુનિયા છોડવાના ફાયદા અને ગેરલાભ તમારી માનસિકતા પર આધારિત છે. જવાબદારી સાથે કાર્ય કરો, આર્થિક વ્યવહાર કરો તે ભવિષ્યમાં લાભકારી સાબિત થશે.
ગણેશજી કહે છે, આજે પણ સંજોગો તમારી તરફેણમાં રહેવાથી લાભની ઘણી તકો મળશે. ધંધામાં વધારાને કારણે આવકમાં વધારો થશે અને નવા સ્રોતોથી પણ પૈસાનો લાભ મળશે. રોકાણ માટે દિવસ ખૂબ જ શુભ છે. નાણાકીય હેતુઓની પરિપૂર્ણતા સાથે, ખુશીના માધ્યમોમાં વધારો થશે, તેના પર ખર્ચ પણ વધુ થશે.
ગણેશજી કહે છે, આજે ચઢાવ-ઉતારનો દિવસ રહેશે. અસામાન્ય સ્વાસ્થ્યને કારણે શારીરિક નબળાઇનો અનુભવ થશે. આજે મન લગાવ્યા વિના કામ કરવું પડી શકે છે. આનંદ આવશે અને અચાનક પૈસા મળશે, તેમ છતાં જોખમી પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી તરફેણમાં રહેશે. સરળતાથી સ્પર્ધકો પર જીત મેળવશો. કાર્યક્ષેત્રમાં પણ દિવસ પ્રસન્નતાનો રહેશે, ભૂતકાળમાં કરેલી મહેનતનું ફળ મળવાનું શરૂ થશે. આજે તમામ કાર્યોમાં તમારા માટે પ્રવેશ દ્વાર ખુલ્લા રહેશે. તમે સિનિયરથી તમારી વાત સરળતાથી મનાવી શકશો.
ગણેશજી કહે છે, છેલ્લા કેટલાક દિવસો કરતાં આજનો દિવસ સારો રહેશે. આજે કાર્યમાં ઉત્સાહ રહેશે. અટકેલા કામ ઓછા પ્રયત્નોથી પૂર્ણ થશે. આજે બનાવેલી નવી યોજનાઓ બપોરે વધુ ફળદાયી થશે. સામાજિક કારણો માટે સમય આપવો પડી શકે છે. આજે સરકારી કામ કરવું ઠીક રહેશે, તમને નિશ્ચિત સફળતા મળશે.
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ તમારી પરીક્ષા જેવો છે. તમે સખત મહેનત સાથે જે પણ કરો છો તે ખૂબ સારા પરિણામ લાવશે. મિત્રોના સમર્થનથી તમે કોઈપણ મોટા પ્રોજેક્ટને અંતિમ રૂપ આપશો. તમને રોમેન્ટિક જીવનસાથી સાથે ફરવાની તક મળશે અને તેનાથી તમારી ખુશી બમણી થઈ જશે.
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ સામાન્ય કરતા સારો રહેશે. તમારી મહત્વાકાંક્ષાઓની પરિપૂર્ણતા તમને દિવસભર ખુશ રાખશે. આજે તમે સ્વાસ્થ્યને લઈને થોડા અસ્વસ્થ થશો, કેટલાક લોકો શરદીથી પરેશાન થઈ શકે છે. સામાજિક આદર વધશે.
ગણેશજી કહે છે, આજે તમારો દિવસ ચપળતાથી ભરપૂર રહેશે. તમારા સાથીઓ હળવા મૂડમાં રહેશે અને પહેલા કરતાં વધુ કામ કરવાની તેમની ઇચ્છા વ્યક્ત કરશે. નાણાકીય સમસ્યાનું સમાધાન પણ બહાર આવશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે, આ માટે કોઈપણ કાર્યક્રમનું આયોજન પણ થઈ શકે છે.
ગણેશજી કહે છે, આજે તમે સામાજિક કાર્ય દ્વારા કેટલાક ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરશો. ઓફિસનું વાતાવરણ કાર્ય માટે યોગ્ય રહેશે. તમને તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળતો રહેશે. ઘરે ધંધાની નારાજગીના કારણે કારણે મતભેદ વધી શકે છે. આજે નવા કામ શરૂ કરવા અથવા રોકાણ કરવાથી દૂર રહો.
ગણેશજી કહે છે, આજે દિવસભર નરમ સ્વાસ્થ્ય હોવાને કારણે શારીરિક ક્ષમતાઓ ઓછી રહેશે. કામના ભારણમાં વધારો થવાને કારણે તમને ઘણી મુશ્કેલીનો અનુભવ થશે. કાર્યસ્થળ પર આજની મહેનત રંગ લાવશે. સ્પર્ધકો આજે તમને લલચાવવાનો પ્રયત્ન કરશે, પરંતુ કોઈ નુકસાન ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખશો.
ગણેશજી કહે છે, શરૂઆતમાં તમે નવા કામમાં થોડી અડચણ અનુભવશો. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે લાંબી મુસાફરીનું આયોજન કરવામાં આવશે, ઘરમાં કોઈના આગ્રહને પરિપૂર્ણ કરવાને કારણે નાના ખર્ચ પણ થશે. તમારી સંપત્તિના મામલા ઉકેલી શકાય છે.