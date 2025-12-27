ગુજરાતી ન્યૂઝફોટો

દૈનિક રાશિફળ 27 ડિસેમ્બર: આજે તમારી આર્થિક બાજુ મજબુત બનશે, સંપત્તિ, સન્માન, ખ્યાતિ વધશે, આજનું રાશિફળ

Daily Horoscope 27 December 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ
 

Updated:Dec 27, 2025, 07:16 AM IST

મેષ:

ગણેશજી કહે છે, આજે વેપારના ક્ષેત્રમાં મનને અનુકૂળ ફાયદો થવામાં આનંદ થશે. આર્થિક સ્થિતિ પહેલા કરતા વધુ મજબૂત બનશે. વ્યવસાયમાં પરિવર્તનનું આયોજન છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં સફળતા અને પારિવારિક જવાબદારીઓ પૂર્ણ થશે. વાહનના ઉપયોગમાં સાવધાની રાખવી, આકસ્મિક વાહન બગડતા ખર્ચા વધી શકે છે.  

વૃષભ:

ગણેશજી કહે છે, પત્નીને સમસ્યા સર્જાતા ભાગદોડ થઈ શકે છે અને શરીરની પીડાના કારણે વધુ ખર્ચા થઈ શકે છે. કોઈ મિલકતની ખરીદી અને વેચાણ સમયે તેની પહેલાં મિલકતના તમામ કાયદાકીય પાસાઓ ધ્યાનમાં લો. સાંજે પત્નીનું સ્વાસ્થ્ય સુધરશે, જે સંપૂર્ણ સ્વસ્થ બનવામાં સમય લાગશે.  

મિથુન:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમારી આર્થિક બાજુ મજબુત બનશે. સંપત્તિ, સન્માન, ખ્યાતિ વધશે. અટકેલા કામો પૂરા થશે. પ્રિયજનોને મળશો. વાણી ઉપર સંયમ ના રાખવાથી પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ શકે છે. સાંજે પ્રિયજનોને મળવાનું આનંદકારક રહેશે.

કર્ક:

ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ પરોપકાર્યમાં વિતાવશો, જેમાં તમને માનસિક શાંતિ પણ મળશે. ક્ષેત્રમાં પણ તમારી તરફેણમાં કેટલાક પરિવર્તન આવી શકે છે, આને કારણે તમારા સાથીઓનો મૂડ બગડી શકે છે. પરંતુ તમે તમારી સારી વર્તણૂકથી વાતાવરણને સામાન્ય બનાવશો.  

સિંહ:

ગણેશજી કહે છે, આજે ઘર માટે ઉપયોગી વસ્તુ પર પૈસા ખર્ચ થશે. આજે કોઈ સંબંધીના કારણે તણાવ વધી શકે છે. વ્યવહારમાં સાવચેત રહો, પૈસા ફસાઈ શકે છે. આજે કોર્ટમાં જવું પડી શકે છે. જોકે, તમને આમાં સફળતા મળશે. લોકો તમને પરેશાન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે પરંતુ આજે તમારી વિરુદ્ધ કાવતરું નિષ્ફળ જશે.  

કન્યા:

ગણેશજી કહે છે, પરિવાર સાથે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. સારા નસીબનો સાથ બપોર સુધી મળશે, આનંદદાયી સારા સમાચાર પણ મળશે. આરોગ્ય પ્રત્યે સભાન રહેવાની જરૂર છે. સાંજે લાંબા સમયથી રાહ જોવાતા મહેમાનનું આગમન ખુશી લાવી શકે છે. રાત્રે કોઈપણ શુભ કાર્યમાં જોડાવાથી તમારું માન વધશે.  

તુલા:

ગણેશજી કહે છે, આજે શિક્ષણ અને પ્રતિસ્પર્ધાના ક્ષેત્રમાં વિશેષ સિદ્ધિનો યોગ છે. આવકના નવા સ્ત્રોત સર્જાશે. તમારી વાતચીતની શૈલી તમને વિશેષ આદર આપશે. વધુ પડતી ભાગદોડને લીધે, પ્રતિકૂળ હવામાનની અસર સ્વાસ્થ્ય પર થઈ શકે છે, સાવચેત રહો. જીવનસાથીની પૂરતી રકમનો સાથ અને સહયોગ મળશે.  

વૃશ્ચિક:

ગણેશજી કહે છે, વૈવાહિક જીવન આનંદપ્રદ રહેશે. આજે નજીકની અને દૂરની યાત્રા પણ થઈ શકે છે. ધંધામાં વધતી પ્રગતિ આનંદકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને માનસિક બૌદ્ધિક ભારથી મુક્તિ મળશે. કોઈપણ મહત્વપૂર્ણ માહિતી સાંજના કલાકો દરમિયાન મળી શકે છે. તમારું મન પણ હળવું થશે.  

ધન:

ગણેશજી કહે છે, પિતાના આશીર્વાદ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓના આશીર્વાદથી, કોઈ કિંમતી વસ્તુ અથવા સંપત્તિ મેળવવાની ઇચ્છા આજે પૂર્ણ થશે. વ્યસ્તતા વધુ રહેશે, વ્યર્થ ખર્ચ ટાળો. સાંજથી રાત સુધી વાહનોના ઉપયોગમાં સાવધાની રાખવી.જીવનસાથીનો સહયોગ મળશે, કોઈપણ મનોકામના પૂર્ણ થઈ શકે છે.

 

મકર:

ગણેશજી કહે છે, રાજકીય ક્ષેત્રે સફળતા મળશે. બાળકો પ્રત્યેની જવાબદારી પણ પૂરી થશે. સ્પર્ધાના ક્ષેત્રે આગળ વધશો. અટકેલા કામ પણ પૂર્ણ થશે. પાચનશક્તિ અને આંખની સમસ્યાની સંભાવના છે. સાંજથી રાત્રિ સુધીનો સમય દર્શન અને પ્રિયજનો સાથે મસ્તી કરવામાં વિતાવશો. ખાવા પીવાનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું.  

કુંભ:

ગણેશજી કહે છે, આજે તમને વ્યાવસાયિક યોજનાઓમાં વેગ મળશે અને ધનપ્રાપ્તિનો પણ યોગ છે. રાજ્યની પ્રતિષ્ઠામાં વૃદ્ધિ થશે. ઉતાવળ અને ભાવનાત્મકતામાં લીધેલા નિર્ણયથી પાછળથી પસ્તાવો આવી શકે છે. સાંજથી મોડી રાત સુધી દેવ દર્શનનો લાભ લો.

મીન:

ગણેશજી કહે છે, આજે વૃદ્ધોની સેવા કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ કરવાને કારણે મનમાં આનંદ થશે. તમે વિરોધીઓ માટે માથાનો દુ:ખાવો બની રહેશે. દાંપત્ય જીવનમાં ખુશાલી રહેશે. સાંજથી રાત્રિ સુધીનો સમય દર્શન અને પ્રિયજનો સાથે આનંદમાં વિતાવશો. ખાવા પીવાનું વિશેષ ધ્યાન રાખવું.  

