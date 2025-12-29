દૈનિક રાશિફળ 29 ડિસેમ્બર: તુલા રાશિ માટે દિવસ મિશ્ર ફળદાયી, જો તમે વેપારી છો, તો તમારે મહેનત કરવી પડી શકે, આજનું રાશિફળ
Daily Horoscope 29 December 2025 ( By Chirag Bejan Daruwalla) : ગ્રહો અને નક્ષત્રો પોતાની ચાલ હર પળે બદલતા રહે છે. આ નક્ષત્રોની આપણા જીવન ઉપર પણ ખુબ અસર પડે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન મુજબ કયો ગ્રહ અને નક્ષત્ર તમારી કુંડળીના કયા ઘરમાં જઈ રહ્યો છે તે મુજબ તમારું જીવન પ્રભાવિત થતું હોય છે. ગ્રહોની રોજ બદલાતી ચાલના કારણે આપણો દિવસ પણ અલગ હોય છે. ક્યારેક આપણને સફળતા મળે છે અને ક્યારેક દિવસ સામાન્ય પસાર થાય છે. જાણો કેવો રહેશે તમારો આજનો દિવસ
મેષ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ સાધારણ ફળદાયક રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં સાવધાની રાખો અને જ્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થાય ત્યારે ક્રોધને કાબૂમાં કરો. ભાગીદારીમાં થઈ રહેલા કામમાં અડચણ આવી શકે છે. સફળતા મેળવવા વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. સંબંધીઓ તરફથી ખુશી મળશે અને પરિવારમાં શુભ કાર્યથી ખુશી થશે. મિત્રો તરફથી થોડી નિરાશા આવી શકે છે. રચનાત્મક કાર્યોમાં મન લાગશે.
વૃષભ:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ કંઇક વિશેષ કરવાની ભાગદોડમાં પસાર થશે. કાર્યક્ષેત્રમાં અધિકારીઓ સાથે સારા સંબંધો રાખજો. આજે સરકારી યોજનાનો લાભ મેળવવાની પૃષ્ઠભૂમિ તૈયાર થશે. જો તમારે નોકરી બદલવી છે તો સમય અનુકૂળ છે, ફાયદો થશે. કોઈ પણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માતા-પિતા પાસેથી આશીર્વાદ અને સહાય મેળવો. આર્થિક સ્થિતિ મજબૂત રહેશે અને વ્યસ્તતા વચ્ચે પ્રેમ જીવન માટે સમય આપશો.
મિથુન:
ગણેશજી કહે છે, રોજગારી ક્ષેત્રે આવતી અડચણ દૂર થશે અને કોઈ વિશેષ કાર્યક્રમ હેઠળ રોકાયેલા નાણા આશ્ચર્યજનક રીતે પ્રાપ્ત થશે. ધર્મ અને અધ્યાત્મમાં રસ વધશે. વ્યવસાયમાં લીધેલા જોખમો તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. જીવનસાથીની કારકીર્દિમાં પ્રગતિના કારણે હૃદય પ્રસન્ન રહેશે. વિવાહિત જીવનમાં આજે કોઈ નવા સારા સમાચાર મળશે. ઘરના આવશ્યક કાર્યોમાં ખચકાશો નહીં. નવા સંપર્ક સાથે પ્રગતિ થશે.
કર્ક:
ગણેશજી કહે છે, આજે બાળકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવશે અને રોજગાર માટેના પ્રયત્નોમાં પણ સફળતા મળશે. વિદ્યાર્થીઓ કોઈપણ સ્પર્ધામાં જીતી શકે છે. હવામાન પરિવર્તન આરોગ્ય પર પ્રતિકૂળ અસર થઈ શકે છે અને અનિદ્રાની ફરિયાદો પજવણી કરી શકે છે. જીવનસાથીની કોઈ વિશેષ સિદ્ધિથી હૃદય પ્રસન્ન રહેશે. પિતાથી માર્ગદર્શન અને સહયોગ પ્રાપ્ત થશે. લાભની સ્થિતિ બનશે.
સિંહ:
ગણેશજી કહે છે, વૃદ્ધોની સહાયથી ઘરના લોકોની સમસ્યાનું નિરાકરણ આવશે અને રાજ્યની સહાય પણ પૂરી પાડવામાં આવશે. ક્ષેત્રમાં તમારી સ્થિતિ અને સત્તામાં વધારો થશે, પરંતુ તમારા સાથીઓનો મૂડ બગડશે. રાજકારણ સાથે સંકળાયેલા લોકોને ફાયદો થશે અને નવી તકો પણ મળશે. મુસાફરી કેટલાક કારણોસર મુલતવી રાખવામાં આવી શકે છે. બિઝનેસમાં કોઈ નવા રોકાણની શોધમાં સફળતા મળશે. સૂર્યાસ્ત સમયે અચાનક ફાયદા થવાની સંભાવના છે.
કન્યા:
ગણેશજી કહે છે, મિત્રોના સહયોગથી કરવામાં આવતા કામમાં અડચણ આવી શકે છે. ઘર માટે ઉપયોગી વસ્તુઓ આજે ખરીદી શકાય છે. અતિથિઓનું અચાનક આગમન ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ ક્ષેત્રે આવતી અડચણનો અંત આવશે. પરિવારને પૂર્ણ સહયોગ મળશે અને પારિવારિક વાતાવરણ ખુશ રહેશે. નાના બાળકો સાથે સારો સમય પસાર થશે. કેટલીક બચત યોજનાઓ પર રોકાણ કરશો.
તુલા:
ગણેશજી કહે છે, આજનો દિવસ મિશ્રિત ફળ આપનારો છે. જો તમે વેપારી છો, તો તમારે બિનજરૂરી મહેનત કરવી પડી શકે છે. ધંધાકીય ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી છે. સરકારી કર્મચારીઓએ ઉતાવળમાં કોઈ કામ ન કરવું જોઈએ, નહીં તો અધિકારીઓમાં ગુસ્સો આવી શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સારી સફળતા માટે વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવી પડી શકે છે. સાંજના સમયે સામાજિક સંબંધો ફાયદાકારક રહેશે.
વૃશ્ચિક:
ગણેશજી કહે છે, સવારથી ધંધામાં થોડો ફાયદો થવાની સંભાવના છે. કેટલાક વરિષ્ઠ અધિકારીને કારણે નોકરી-ધંધા સંબંધિત મુદ્દાઓ ઉકેલાશે. બાળકોને લગતી સમસ્યાઓ ઉકેલાશે. પ્રેમ સંબંધ સુખદ રહેશે. તમને રોકડની અછતનો સામનો કરવો પડી શકે છે, તેથી વ્યવહારમાં સાવચેત રહો. જીવનસાથીના સહયોગથી મુશ્કેલીઓમાંથી મુક્તિ મળશે. સાંજ મિત્રો અને પરિવારજનો સાથે આનંદમાં વિતાવશો.
ધન:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં અધિકારીઓ સાથે ઝઘડો તમારા માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે, એટલે ક્રોધ અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. વિદ્યાર્થીઓને ફરીથી તેમની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવાની તક મળશે. મિત્રો સાથે લાંબી યાત્રા પર જવાનો પ્લાન બનશે અને લગ્નજીવનમાં શાંતિ રહેશે. પરિવારમાં શુભ કાર્યના આયોજન કરવામાં આવશે. સામાજિક કાર્ય કરવાથી માન મળશે. ખર્ચાને નિયંત્રિત કરો અને કોઈને ઉધાર આપશો નહીં.
મકર:
ગણેશજી કહે છે, કાર્યક્ષેત્રમાં કોઈ સાથીદાર તમારી વિરુદ્ધ કાવતરું ઘડી શકે છે, સાવચેત રહો. ઉપરાંત ધ્યાનમાં રાખો કે તમે વરિષ્ઠ અધિકારી સાથે તણાવ કરતા નથી ને. વિવાહિત જીવન મધુર રહેશે અને એકબીજાની ભાવનાઓને પૂર્ણ માન આપશો. જો વિદ્યાર્થીઓ સખત મહેનત નહીં કરે તો તેઓ નિષ્ફળતાનો સામનો કરી શકે છે. વાહન અથવા જમીનથી આનંદ મળશે અને ધંધાનો વ્યાપ વધશે. દૈનિક વેપારીને રોકડની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે.
કુંભ:
ગણેશજી કહે છે, ધંધામાં સમયસર નિર્ણય સફળ સાબિત થશે અને નવો ધંધો શરૂ કરવા માટેનો માર્ગ મોકળો કરશે. જો તમે વિરોધીઓની ટીકા તરફ ધ્યાન ના આપીને તમારું કાર્ય કરતા રહેશો તો સફળતા મળશે. પૂર્વજોની સંપત્તિને લગતા વિવાદોનું સમાધાન થશે. જીવનમાં પ્રેમ મધુર રહેશે. ભાઈ અને મિત્રોની સહાયથી અટકેલું કામ પૂર્ણ થશે. આજે કોઈપણ સંબંધી અને પ્રિયજનને ઉધાર આપવાનું ટાળો.
મીન:
ગણેશજી કહે છે, સામાજિક વિસ્તારનો વિકાસ થશે અને માનસિક તણાવથી રાહત મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ છે, ઉચ્ચ શિક્ષણમાં આવતી અડચણ પૂર્ણ થશે. સરકારી કર્મચારીઓની બદલીની યોજના છે. કાર્યસ્થળે કોઈ સ્ત્રી તમારા કામથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. જો કે દુશ્મનોના કાવતરાં ટાળવાનો પ્રયત્ન કરો નહીં તો માનસિક તણાવ વધી શકે છે.
